Как в жизни «Мисс Кузбасс» появился ее муж-убийца

Подруги уверяют: Ксения выбрала мужа не из-за денег. Фото: соцсети.

Близкие скорбят по убитой «Мисс Кузбасс» Ксении Сапожковой и пытаются восстановить хронологию – как так вышло, что муж жестоко расправился с ней, сбросил тело в реку. А ещё писал сообщения от имени Ксюши – якобы она в Дубае. О том, как в жизни красавицы появился ее убийца, рассказала ее подруга.

«ОН ПОЛНЫЙ, ЛЫСЕЮЩИЙ, ЧТО ОНА В НЁМ НАШЛА?»

- В комментариях сейчас пишут: мол, «Мисс Кузбасс» хотела красивой жизни, повелась на деньги. А, вдруг, он вообще её на конкурсе спонсировал? Да не было такого! Ксюша познакомилась с Сашей спустя много лет после конкурса, когда училась в университете. Она проходила практику в администрации района – он был замглавой Новокузнецка. Но ни о каких супер-зарплатах и деньгах там речи не шло. Просто обеспеченный, - рассказала КП-Новосибирск подруга Ксении. – Сама Ксюша из обычной семьи: мама и папа давно в разводе, но она всегда чувствовала поддержку обоих. И еще у нее сложились отличные отношения с отчимом. В юности она с мамой много путешествовала, так что и до встречи с Сашей она побывала во многих странах.

Кстати, девушку не смущало, что избранник был женат (в Новокузнецке у Попова живёт первая жена и ребёнок от первого брака). Тем более, Попов подал на развод, как влюбился в практикантку.

- Ксюша всегда была уверенной в себе девушкой, которая знала себе цену и умела постоять за себя. «Терпилой» ее точно не назовешь: если ей что-то не нравилось, она открыто об этом говорила. И если бы ее что-то не устраивало в Саше, она бы молчать не стала. Сейчас говорят: «Он полный, лысеющий, что она в она в нём нашла?». Она выбрала Сашу не за внешность, а за то, что с ним было интересно, он о ней заботился. Не было каких-то супер-романтичных поступков: они ходили в кафе, гуляли, с ним Ксюше было спокойно, - объясняет подруга убитой «Мисс Кузбасс».

МЕЧТАЛА О СЛАВЕ СТИЛИСТА И ТУРЦИИ

Когда у пары родилась дочка, то бывшая королева красоты стала домохозяйкой, но мечтала о большем.

- Ксюша прошла онлайн-обучение и мечтала стать стилистом: она с детства хорошо разбиралась в брендах. Поэтому когда два года назад они переезжали в Москву, Ксюша очень хотела попасть к знаменитым стилистам, поучиться у них и пройти практику. Да и их дочка скоро должна пойти в школу, и в столице для нее куда больше возможностей, - уверяет подруга Ксении.

В Москве семья снимала квартиру и копила на ипотеку.

- При мне было, что хозяйка квартиры им звонила и спрашивала – нашли ли они себе новый вариант. Торопила, потому что хотела продавать. Но Саше с Ксюшей надо было еще подзаработать на ипотеку, - рассказала КП-Новосибирск подруга Ксении.

При этом работал только супруг Мисс Кузбасс – он стал замначальником отдела столичного метрополитена.

Ксюша же мечтала стать знаменитым стилистом, а из самых ближайших планов было - красиво отметить свое 30-летие в Турции. Говорила об этом родным и подругам – не исключено, что это могло стать причиной скандала, закончившегося трагедией. Известно, что девушка хотела вывезти близких в Турцию, но что-то пошло нет так. В итоге подругам с её аккаунтов пришли сообщения, что она уехала в Дубай. И абсолютно одна. По версии следствия, все эти сообщения писал Александр Попов, муж девушки.

- У родителей Ксюши глубокий траур. Мама Ксюши общалась с ней в Инстаграме, когда у нее появились подозрения, она поделилась ими со мной. Я стал пытаться дозваниваться, безуспешно, вот так и вычислили, что их дурили полгода. Ксюша у матери - единственная дочь, сейчас она не может даже говорить от горя, - рассказал КП-Новосибирск Руслан, двоюродный брат девушки.

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