«Думали, она в рабстве или у любовника»: как близкие три месяца искали убитую «Мисс Кузбасс»

Ксения собиралась отметить день рождения в Турции, но из России так и не уехала. Фото: соцсети.

Новость об убийстве «Мисс Кузбасс» Ксении Сапожковой потрясла всю страну: по версии следствия, с женщиной жестоко расправился ее муж. Корреспондентам КП-Новосибирск удалось связаться с подругой Ксении, которая рассказала, как шли поиски девушки.

- Мне сразу показалось странным, что Ксюша поехала куда-то в Дубай: она собиралась в совершенно другое место – в Турцию, - поделилась с КП-Новосибирск подруга Ксении. - Ей исполнялось 30 лет, и там она хотела отметить свой день рождения с родными и близкими, меня звала с собой. Все уши нам прожужжала этим. В сентябре там был как раз бархатный сезон, при этом все недорого выходило. Мы обсуждали, что надо сделать семейную фотосессию, заказывали фотографа. И вдруг она пропала со связи. Я сначала даже подумала, что они улетели просто семьей, решили изменить планы, отметить без нас. Думала, может, там не во всех отелях есть нормальная связь, интернет – все-таки другая страна. Поздравила ее с днем рождения в «Инстаграме», и тут ответ: «Меня не теряй, я в Дубае». И даже тут я сначала подумала, что они сменили планы. И всей семьей улетели туда, просто изменили маршрут.

- Что она еще писала?

- Я спросила у нее, как отдых, она писала, что все хорошо, говорила, где побывала, погода такая-то. Я сначала особо ее не доставала: люди на отдыхе, решили побыть одни, уехали, что приставать. А потом я ей написала новости о себе, и поняла, что она отреагировала странно. Я знаю свою подругу, я знаю, как она отреагировала бы! Меня настораживало, что Ксюша не шлет никаких голосовых сообщений. Вообще никаких. А она их любила. И тогда я стала присматриваться вообще ко всему, что она пишет, обратилась к ее маме. Мама говорит: «Мне она тоже пишет, не наговоривает сообщения. Говорит, с ней все в порядке, единственное, телефон утонул, даже фото прислать не может». То есть вы понимаете что тот, кто писал вместо нее – не говорю, что муж, потому что его вина еще не доказана – так сильно в заблуждение всех вводил! Лайки ставил подругам ее, старался поддержать стиль ее общения: прямо знал, с кем она общается, с кем откровенна, а с кем просто привет-пока. Но знал, конечно, не все. Со мной же прокололся. И когда я у ее мамы спросила, с кем она в итоге в Дубаи-то отдыхает? Она сказала: «Ксюша одна улетела, у них сорвалась Турция», мне стало не по себе. Поотм в сентябре Саша отправил их с Ксюшей дочку в Новокузнецк, к бабушке. Это ему предложила сама мама Ксюши, когда узнала, что дочка улетела одна отмечать юбилей, сказала: «Раз ты работаешь, пусть дочка у меня побудет».

- Неужели маму не настрожило, что дочь вдруг улетает праздновать юбилей одна, топит телефон, оставляет на такое долгое время ребенка...

- Мама Ксюши на самом деле чувствовала, что происходит что-то не так, говорит, что писала ей вопросы, на которые ответы могла знать только ее дочь. И человек, который писал вместо Ксюши, отвечал верно! Потом появилась версия, со слов мамы, что Ксюша якобы отправилась в круиз по Африке, и там попала в ковидный госпиталь. И вот написала, что попала в такую ситуацию. Октябрь-ноябрь я еще походила со своими мыслями, а в начале декабря я позвонила ее маме и говорю: «Слушайте, меня прям смущает, что Ксюша не выкладывает никаких фото». Мама ее тогда созналась: «Я тоже очень сильно переживаю! Начинаю подозревать, что она либо под каким-то влиянием, или она, может, в рабстве?». Мы тогда еще думали, что это все-таки она, но попала в дурную компанию и что-то у нее произошло. Или у нее завелся мужчина, который задурил ей голову. И все повернулось так. Мы начали тогда у Ксюши в переписке спрашивать, скажи, что происходит. Она отвечала: «Да вы что?». Ну типа мы все выдумываем. А потом мне как подруге написала: «Я сама с собой разберусь, приеду – поделюсь с тобой». Я говорю: «Что случилось? У тебя ребенок, муж!». Она отвечала: «Все сложно, надо самой все понять». На нее это совсем не похоже было, и я думала, что она не по своей воле находится где-то. И вот тогда мы начали ее искать.

Родные Ксении подозревали, что она может быть в рабстве. Фото: соцсети.

- Как шли поиски?

- Вот пишут, что родители не реагировали: это ерунда, реагировали все! Ее мама обратилась в полицию в начале декабря, то есть через два месяца, как она уехала за рубеж, так мы по крайней мере думали. Но важно было не спугнуть того человека, кто пишет вместо Ксюши или заставляет ее писать это. Нам в полиции сказали: «Раз человек выходит на связь, не надо писать в группы поиска, что человек пропал». Нужно было действовать так, как нам говорили. Поэтому и не было шумихи, волонтеров. И вот когда из консульства нам уже сообщили, что Ксении нет за границей, мы уже стали понимать, что эти сообщения не от нее, случилась беда. Но никто не бездействовал! Я через друзей нашла выход на полицейского, который занимался поиском Ксюши. Он рассказал, что муж Ксюши в Москве абсолютно спокойно подал заявление о розыске: «Мол, найдите мою жену в ЮАР». Ни один мускул не дрогнул. Пошел он в полицию как раз после того, как я и ее мама начали всю эту движуху.

- О гибели Ксюши вы как узнали?

- Мне позвонили из Москвы, сказали, что Муж Ксюши сознался в ее убийстве. Сказали, что маме могу ничего не говорить – они сами свяжутся. Но она обо всем узнала раньше из новостей… Дочка Ксюши до сих пор ничего не знает: от нее все скрывают, она живет привычной жизнью, ходит на детские мероприятия. И очень скучает по маме. Она не была видимо свидетелем этого, потому что ничего подозрительного ребенок так и не рассказал. Она тоже думала, что мама уехала.

- Как думаете, что могло случиться в семье?

- Не знаю, Саша казался отличным мужем. При мне был такой случай: Ксюша попросила его купить тушь, а он в ответ: «Знаю, какая у тебя», и купил нужную. Казалось, что вот она, забота!

Напмним, перед Новым годом супруг Ксении - бывший вице-мэр Новокузнецка Александр Попов - заявил в полицию об исчезновении супруги. Якобы женщина 31 августа 2021 года улетела отдыхать в Дубай, потом перестала выходить на связь. Однако во время проверки полицейские выяснили, что Ксения не уезжала из России. Через несколько дней Александр Попов сознался в убийстве жены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Телефон утонул, динамики не работают»: брат убитой «Мисс Кузбасс» рассказал, как экс-чиновник дурил ее родных

Родные уверены, не забей мама Ксении тревогу, Александр Попов еще долго водил бы всех за нос (подробнее).

Последнее сообщение убитой экс-вице-мэром «Мисс Кузбасс» подруге: «Я скоро приеду. У меня все очень сложно»

Корреспондент kp.ru выяснил некоторые шокирующие подробности семейной жизни бывшего чиновника и модели (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.