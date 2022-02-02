В Новосибирске беременную отправили в СИЗО вместо больницы - ее ребенок умер

Беременная Инна не смогла найти работу. Фото: личный архив.

23-летнюю Инну Панфилову в новосибирской полиции знают с 2019 года: она встречалась с парнем, который торговал наркотиками, ввязалась в историю с закладками, получила срок. Но родные Инны уверяют: когда девушка отсидела 2 года и досрочно вышла на свободу в ноябре 2020 года, кардинально поменяла свою жизнь.

- Дочка начала встречаться с хорошим парнем, в мае забеременела, - рассказала КП-Новосибирск Светлана, мама девушки.

Но с исправительными работами, на которые Инна должна была отправиться вместо заключения под стражу, все складывалось куда хуже.

- Дочке давали направления в учреждения, где она могла пройти эти исправительные работы. Но это не значит, что ее там должны были сразу взять: ее приняли бы только при условии, что есть место и она подходит для вакантной должности. Инна была готова хоть пол мыть в подъездах, хоть дворником работать – только бы ей все зачли, - уверяет Светлана, мама девушки. - Даже в Краснообск в ЖЭУ ездила, и в поселок Ленинский - весь город и окрестности исколесила, пока беременной была. Последнее такое собеседование прошло, когда дочка была на седьмом месяце. Но ей постоянно отказывали – никому не нужна была такая обуза.

Инна и ее родные готовились к рождению ребенка. Фото: личный архив.

Потом начались другие хлопоты - семья стала готовиться к рождению ребенка.

- Мы все очень ждали этого малыша! У нас и коляска была куплена, и одежда для внука, и конверт на выписку, - говорит Светлана.

6 декабря Инна вновь оказалась на скамье подсудимых, на этот раз за нарушение предписаний досрочного освобождения – исправительные работы она ведь так и не прошла.

- Дочка приносила в суд справки, что беременна, но никто это во внимание не принял. Как и то, что врачи предписывали ей ложиться на сохранение: 4 декабря она сделала УЗИ, была выявлена патология - задержка развития плода, - продолжает Светлана. - А через два дня прямо из зала суда ее на восьмом месяце беременности отправили в СИЗО. Срок дали - 5 месяцев. Неужели не могли хотя бы немного подождать до родов? Я спрашивала об этом в суде, мне сказали, что у нее не было оснований не отбывать срок, мол, никаких тяжелых нарушений нет.

19 января в СИЗО Инне стало плохо: резко поднялось давление.

- Дочку отвезли в больницу. Я потом звонила туда, сказали, что со дня на день она будет рожать, - описывает дальнейшие события Светлана. - Но из больницы ее вернули обратно в камеру. Я связывалась с СИЗО, говорила про плохое УЗИ, что дочке нужно быть в больнице. Но меня не слушали, говорили, что будут дожидаться схваток, а потом снова отвезут к врачам.

28 января у Инны начались схватки, ее госпитализировали в перинатальный центр. Трое суток родным девушки ничего не говорили о ее состоянии. И только 31 января врачи сообщили Светлане страшные вести.

- Ребенок родился мертвым. Я уверена, что если бы Инна лежала на сохранении, то малыша спасли бы. Врачи сказали, что внук умер в утробе 25 января, за трое суток до родов… Если бы она была под наблюдением, ей вовремя провели бы обследование и спасли бы малыша, - плачет Светлана.

Мама Инны написала заявление в прокуратуру, она хочет добиться того, чтобы виновных в смерти ее внука наказали.

Корреспонденты КП-Новосибирск направили запрос в ГУ ФСИН по Новосибирской области, ответ мы обязательно опубликуем.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Вот как прокомментировал ситуацию юрист Константин Зиновьев:

- То, что девушке сменили вид наказания и отправили на исправительные работы – абсолютно в рамках закона. Как и то, что за невыполнение исправительных работ ее отправили в СИЗО. Возникает вопрос, почему ей так и не подобрали нужную вакансию? Ответ на него может дать только ФСИН.

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