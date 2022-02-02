Где сдать тест на «омикрон» в Новосибирске 2022: адреса клиник, сколько стоит

Сдать тест на омикрон-штамм можно в 4 лабораториях Новосибирска. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Где можно сдать тест на «омикрон» в Новосибирске 2022 - важный вопрос, который волнует горожан. Мы собрали для вас адреса клиник и узнали, сколько стоит пройти такое исследование.

1. «ГЕМОТЕСТ»

Стоимость исследования: 1650 руб.

Где сдавать: сдать тест можно в лаборатории либо заказать выезд на дом. Записаться на анализ можно в регистратуре в порядке живой очереди. Однако надежнее оформить предварительную запись на сайте, чтобы сэкономить время в отделении, поскольку анализы на COVID-19 принимают с 7.30 до 11.45 с понедельника по субботу.

Адреса: ул. Б. Хмельницкого, 22; ул. Гоголя, 38; Горский мкр-н, 43; ул. Демакова, 1; пр-т Дзержинского, 6; ул. Доватора, 31; ул. Дуси Ковальчук, 73; ул. Зорге, 273; ул. Киевская, 3/1; пр-т К. Маркса, 57; Красный пр-т, 161; Красный пр-т, 222/1; Морской пр-т, 16; ул. Сибиряков-Гвардейцев, 34; ул. Станиславского, 17; ул. Трикотажная 60

Телефон: 8-800-550-13-13

Как подготовиться: нужно отказаться от приема пищи, питья, чистки зубов, полоскания рта, жевания резинки и пастилок за 3 часа до взятия биоматериала; также в день сдачи теста нельзя пользоваться носовыми каплями. С собой взять паспорт и полис ОМС.

Когда будут известны результаты: через 2 — 3 дня

2. КЛИНИКА САНИТАС

Стоимость исследования: 1550 руб.

Где сдавать: в лаборатории либо дома (в отделении можно приобрести за ту же сумму тест для взятия мазков дома).

Адреса: Вокзальная маг-ль, 16; ул. Николаева, 12/3; ул. Терешковой, 12

Телефоны: (383) 373-00-03, 233-66-00

Как подготовиться: нужно отказаться от приема пищи, питья, чистки зубов, полоскания рта и горла, жевания резинки и курения за 3 — 4 часа до взятия биоматериала. С собой взять паспорт и СНИЛС.

Когда будут известны результаты: если сдать анализ в будний день до 14.00, результат будет готов в этот же день после 19.30; после 14.00 — будет готов на следующий день после 14.00; если сдать анализ в выходной день до 11.00, результат будет готов в этот же день после 16.30; после 11.00 — будет готов на следующий день после 16.30. Результаты появятся также на Госуслугах.

3. «ХЕЛИКС»

Стоимость исследования: 1890 руб.

Где сдавать: в лаборатории или дома.

Адреса: ул. Геодезическая, 4/1; ул. Героев Революции, 72; пр-т Дзержинского, 28; Красный пр-т, 161; ул. Романтиков, 8/1; ул. Титова, 21

Телефоны: 8-800-600-91-31, (383) 263-65-61

Как подготовиться: нужно отказаться от приема пищи, питья, чистки зубов, полоскания рта и горла, жевания резинки и курения минимум за 1 час до взятия биоматериала, если мазок берут изо рта; также за 3 — 4 часа до сдачи теста нельзя пользоваться носовыми каплями, спреями и промывать нос, если мазок берут из носа. С собой взять паспорт и СНИЛС.

Когда будут известны результаты: через 2 дня, не включая день взятия мазка.

4. «ИНВИТРО»

Стоимость исследования: 1690 руб.

Где сдавать: в медицинском офисе или дома.

Адреса: ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 24; ул. Б. Богаткова, 208/1; ул. Б. Богаткова, 256; ул. Большевистская, 151; ул. Б. Хмельницкого, 33; ул. Ватутина, 19; ул. Ватутина, 33; ул. В. Уса, 1/2; ул. Выборная, 115/2; ул. Высоцкого, 43; ул. Геодезическая, 13; ул. Героев Революции, 25; ул. Гоголя, 4; ул. Гоголя, 43/1; ул. Гоголя, 180; Горский мкр-н, 43; ул. Гребенщикова, 9; ул. Громова 17/1; ул. Демакова, 1; пр-т Дзержинского, 22; ул. Динамовцев, 1; ул. Дуси Ковальчук, 75/1; ул. Заречная, 4; ул. Заровного, 22; ул. Зыряновская, 55; ул. Киевская, 3/1; ул. Кирова, 27, стр. 1; Красный пр-т, 188; Красный пр-т, 218/2; ул. Кропоткина, 126/1; ул. Кубовая, 99; ул. М. Горького, 51; Морской пр-т, 7; Морской пр-т, 21; ул. Мясниковой, 26; ул. Нарымская, 19; ул. Новоуральская, 33; ул. Оловозаводская, 13; ул. Римского-Корсакова, 9; ул. Советская, 35; ул. Спортивная, 4; ул. Станиславского, 16; ул. Столетова, 5; ул. Трикотажная, 60/3; ул. Учительская, 17; ул. Шмонина, 10/1

Телефон: 8-800-234-40-50

Как подготовиться: нужно отказаться от приема пищи, питья, чистки зубов, полоскания рта и использования спреев для горла, жевания резинки, рассасывания пастилок или таблеток, курения минимум за 6 часов до взятия биоматериала; также за 3 — 4 часа до сдачи теста нельзя пользоваться носовыми каплями. С собой взять паспорт и СНИЛС.

Когда будут известны результаты: через 1 рабочий день, не включая день взятия мазка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.