Единая регистратура намного удобнее больничной. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пик пятой коронавирусной волны особенно сильно ощущают операторы медицинского call-центра,, речь – об Единой регистратуре Новосибирска. Она принимает запредельное количество звонков.

- Сегодня с утра – больше 3 тысяч звонков в час. Максимальное количество, которое когда-либо у нас было. Операторам приходится очень тяжело. Люди сейчас напряжены, устали, болеют, все хотят очень быстро увидеть у себя дома врача, но обращений очень много, все переживают, что к ним не дойдет доктор, - говорит руководитель единой регистратуры Евгения Никифорова.

Получается, в самые напряженные часы новые звонки поступают – почти каждую секунду. Тяжелый труд с операторами делит робот Николай – он больше всех общается с жителями. Но пока способен разобраться не с каждой проблемой. В принципе же, круг вопросов, по которым работает регистратура, таков:

- запись в поликлинику – на прием, или на вакцинацию;

- вызов врача;

- консультации о коронавирусе, оформлении льготных лекарств, прикреплении к поликлинике, QR-кодам, полисам ОМС и диспансеризации.

Теперь – особенно важный момент: с 1 февраля телефон Единой регистратуры меняется. Новый номер – 122! А по номеру прежнему – 124 – будет работать детский телефон доверия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.