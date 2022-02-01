Сирота иванкинская: дети из детдома спасли школу и село в Новосибирской области

Село ожило благодаря ребятам из детского дома. Фото: личный архив героев

Эта история из сибирской глубинки больше похожа на добрую сказку. Мы слишком часто читаем плохие новости, перегружаем сознание негативом, и оттого так сложно нам верить в искренность, доброту и счастливый конец. Но есть на карте Новосибирской области маленький уголок — село Иванкино, где люди сумели создать настоящее чудо и даже сделали его местной традицией. А началось все с одной очень важной и серьезной проблемы — демографического кризиса. Решать эту непростую задачку пришлось Иванкинской школе. Подробности — в материале КП-Новосибирск.

УЧИТЕЛЯ-РОДИТЕЛИ

10 лет назад небольшая сельская школа оказалась под угрозой закрытия. Дело было не в аварийном состоянии здания, а в банальном отсутствии учеников. Рождаемость в селе упала, молодежь стала разъезжаться поближе к городу и цивилизации. Старожилы с грустью понимали, что, как только на двери учебного заведения появится замок, жизнь в деревне начнет замирать. Осталось решить главный вопрос: где взять детей?

— Мы с коллективом хотели сохранить школу. Посоветовавшись с супругой, я решил взять под опеку ребенка из детского дома, чтобы он обрел семью и учился у нас. Поехали в район и познакомились с хорошим семилетним мальчишкой Сергеем. А дальше моему примеру последовали завуч и другие педагоги, даже повар идею подхватила. В итоге из детского дома к нам переехали девять ребятишек. Так благодаря сиротам, поселившимся у нас, мы спасли школу, — рассказал КП-Новосибирск директор Николай Хоменко.

Сережа с 7 лет рос в семье директора. Фото: предоставлено Николаем Фоминым

Классы вновь наполнились звонким смехом, закипела учебная работа, в селе ожила хоккейная площадка. Новоиспеченные родители, они же по совместительству и учителя, с радостью проводили время со своими подопечными. Школа превратилась в одну большую и дружную семью.

Больше всего счастья досталось завучу Людмиле Заварзиной. Она забрала из детского дома сразу четырех мальчишек, имея двух родных сыновей.

— Мы люди простые, держим хозяйство, живем хоть и скромно, но дружно. Ребята все хорошие, помогают нам и заботятся друг о друге, — делилась тогда с журналистами завуч.

Нестандартное решение спасения школы привлекло немало внимания. В село зачастили федеральные телеканалы, местные газетчики. Приезжали даже студенты-режиссеры из Москвы, чтобы снять документальный фильм о Заварзиных. Картина, кстати, впоследствии удостоилась специального приза на VIII Казанском международном фестивале кино.

С появлением в Иванкино сирот деревенская жизнь перестала быть монотонной и скучной, а заиграла новыми красками.

Ученики приносят школе победы и награды. Фото: предоставлено Николаем Фоминым

10 ЛЕТ СПУСТЯ…

Слепящее снегом морозное утро в Иванкино вновь приводит нас уже знакомой тропинкой к маленькой школе. Уже на крыльце слышно, что жизнь за стенами кипит. В коридоре снуют улыбчивые ученики, в столовой привычно пахнет котлетами, а после звонка в классы спешат строгие учителя.

Многие ребята, перебравшиеся 10 лет назад из детдома в Иванкино, уже выросли и стали студентами городских колледжей. Но это место стало для них настолько родным, что на каникулах они дружно возвращаются в семью. Приемный сын директора уже учится в бердском техникуме на пчеловода, но людей, которые подарили ему счастливое детство, не забывает.

Большая дружная семья Заварзиных. Фото: предоставлено Людмилой Заварзиной

— Один парень уехал к своей биологической маме после 18 лет, но и к нам в гости заглядывает. Юра тут остался. Ему уже 22 года, он женился. Доучивается в колледже. Андрюша сейчас в девятом классе, готовится к выпускному. А Толя наш погиб… Это случилось в прошлом году, летом. Он остался после армии на Дальнем Востоке служить, хотел стать военным, и там случилась беда. Мы подозреваем, что его убили. Конечно, мы все организовали, самолетом доставили тело в село и похоронили на нашем кладбище. Он нам такой же родной, как и остальные ребята, — с болью рассказывает Людмила Заварзина.

А жизнь продолжается. Удивительно, но на место подросших сирот пришли другие. В школе сейчас все такой же баланс: половина детей — приемные, а половина — родные.

Сегодня половина детей в школе — приемные. Фото: предоставлено Николаем Фоминым

— Наша завуч, когда ее мальчики выросли, взяла еще трех девчонок-погодок. Они теперь учатся в шестом, пятом и четвертом классах. Ее примеру последователи и другие местные жители, тоже стали оформлять опеку над сиротами. Это же замечательно, что мы смогли заложить такую прекрасную традицию, — гордится Николай Хоменко.

Ребята дружат со спортом. Фото: предоставлено Николаем Фоминым

Но самое главное — село за эти годы помолодело, даже вопрос с рождаемостью больше не стоит так остро. То в одном, то в другом доме стали появляться младенцы. Это значит, что Иванкино будет жить. Ведь добро и душевное тепло имеют магическую особенность возвращаться стократно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Директор и учителя школы в Новосибирской области взяли в свои семьи 9 приемных детей

За восемь лет маленькое село буквально ожило за счет ребятни, которую педагоги забрали из детдомов (подробнее)

Спасая школу от закрытия из-за недобора учеников, учителя взяли детей из детского дома

Приемные ребятишки выросли и стали в деревне своими (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.