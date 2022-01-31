«Мы пойдем жаловаться министру»: в Новосибирске родители школьников объединились против драчливого третьеклассника

Мальчик бьет малышей. Фото: Иван ВИСЛОВ

Конфликт в начальной школе Ленинского района Новосибирска объединил некоторых родителей. Взрослые ополчились на ребенка — 10-летнего Виталика*. Мальчик матерится, обзывается, а главное, бьет малышей. Взрослые не хотят видеть такого ребенка в школе и требуют решить проблему. «Пусть его переведут в специальное учреждение», «он должен сидеть дома» — вот что пишут про драчуна мамы и папы других детей. Родители даже готовы обратиться к министру — пусть он с Виталиком разбирается. Каков урон от Виталика и где в этой истории школьный психолог — разбирался корреспондент КП-Новосибирск.

«СПАСИБО ЗА ЗВОНОЧЕК»

Виталик пришел в новую школу год назад. По словам родителей, его выгнали из предыдущего учебного заведения за плохое поведение. Первое время все было спокойно, а потом мальчик начал раскрываться.

— В начале сентября я забирала своего сына-второклассника из школы. А Виталик учится в третьем классе, и я видела, что он издевается над теми, кто младше него. Я сделала ему замечание, он убежал. После этого случая мой сын начал жаловаться на этого мальчика, — рассказала КП-Новосибирск Александра Грищенко, мама ребенка из этой же школы.

По словам Александры, Виталик подошел к ее сыну и со всей силы пнул в живот. Женщина пришла к социальному педагогу и написала заявление, в котором попросила разобраться в ситуации, взять ребенка и его родителей на контроль.

— Педагог сказал: «Спасибо за звоночек. Ребенок и правда проблемный». После этого было еще несколько случаев, когда Виталик нападал на детей. Одного за волосы оттаскал, а другого ударил. Мальчик упал и стукнулся головой об пол, — говорит мама второклассника. — Я просила номер мамы Виталика, но мне его не дали, пообещав, что школа сама со всем разберется.

«НАШИ ДЕТИ ЗАПУГАНЫ»

Заявлений о плохом поведении Виталика с каждым днем становилось все больше. Руководство школы приняло кардинальные меры и отправило ребенка на дистанционное надомное обучение. Родители других детей выдохнули — казалось, что о проблемах можно забыть.

— Но Виталик вдруг вернулся в школу. Ходил на определенные предметы. Один из последних случаев был просто вопиющий! Мальчик зашел в столовую и начал пинать наших детей. Это было на глазах у нашего педагога. Она даже не смогла оттащить Виталика, настолько он сильный и упертый, — возмущается Александра.

Как говорит сибирячка, к ее возмущениям подключились родители из параллельного класса. Они планируют написать директору школы коллективную жалобу, чтобы Виталика отчислили.

— С его родителями не удается поговорить: нам их номер не дают, а сами они на контакт не идут. Школу мы тоже просим ответить, где школьный психолог. Он вообще работает с ребенком? Перед нами никто не отчитывается… Этот мальчик психологически подавляет детей. Его боятся все. Мой ребенок боится ходить на уроки. На днях я пришла его забирать — сын долго не выходил. Выяснилось, что он спустился в холл и увидел там Виталика. Сын вернулся в класс и попросил педагога его проводить, вспоминает женщина.

Родители школьников в итоге объединились и уже планируют написать коллективную жалобу в министерство образования Новосибирской области.

Корреспондент КП-Новосибирск готов выслушать точку зрения родителей Виталия. Также мы обратились с запросом в управление образования, чтобы узнать, работает ли с конфликтующими сторонами школьный психолог и что делается для решения проблемы.

ЗВОНОК В ШКОЛУ

«ЭТО КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ»

КП-Новосибирск дозвонилась до школы, где учится мальчик. Директор кратко прокомментировала ситуацию:

— Все обращения по мальчику отработаны. Других комментариев не будет. Это конфиденциальная информация.

* Имя мальчика изменено.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Конфликт в школе непростой: жалко и детей, которых терроризует мальчик, и самого агрессора. Ведь по сути он всего лишь 10-летний ребенок, который явно не может самостоятельно справиться с ситуацией и которому вряд ли самому хорошо от происходящего.

Мы поговорили с психологом Еленой Жилиной. Она объяснила, в чем может быть причина такого озлобленного поведения мальчика:

— Такие ситуации в школах стали учащаться. Все идет из семьи. Нужно объяснять детям, что сами они решить проблему не смогут. Первыми должны реагировать родители и действовать вместе с педагогами. Любая агрессия ребенка идет из семьи либо провоцируется внутри коллектива. Ситуация всегда очень сложная. Следует объяснить другим детям, что с этим мальчиком необходимо минимизировать контакт, чтобы не провоцировать его на агрессию.

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