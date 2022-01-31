В Новосибирске дворника-мигранта обвинили в совращении 11-летнего мальчика после того, как он подарил ему телефон

Полиция проводит проверку. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Новосибирске мама 11-летнего мальчика подала заявление в полицию на местного дворника-узбека: по версии женщины, он развращал ее сына. Мама четвероклассника рассказала подробности случившегося корреспондентам КП-Новосибирск.

«ПРОСИЛ ПОМОЧЬ ПЕРЕВОДИТЬ»

30-летний Карим* устроился дворником в одну из управляющих компаний Новосибирска примерно полгода назад.

- Мы к нему прониклись: он развелся с женой, скучал по трехлетнему сыну, - рассказали КП-Новосибирск местные. – Вот никто о нем ничего плохого сказать не мог. Не алкоголик, работал на совесть.

Сочувствовала земляку и Гульнара*, мама 11-летнего Юсуфа*: ее семья тоже переехала из Узбекистана, так что обо всех трудностях жизни в новой стране она знала. Но при этом и она, и ее сын хорошо знают русский язык, а вот Карим говорил на русском плохо.

- Он попросил, чтобы мой сын помог ему переводить задания мастера участка, мы не отказали, - вспоминает Гульнара. - А потом он стал часто звать на помощь Юсуфа, я была не против, думала, так воспитаю в ребенке отзывчивость.

Дворник в ответ пытался отблагодарить мальчика.

- Как-то сына долго не было дома, я стала переживать, позвонила Кариму. Выяснилось, что они пошли в кафе. Я думаю: «Ну ладно, это, видимо, просто благодарность ребенку за помощь». Потом сын просил у меня купить новый ему телефон, но у меня не было такой возможности, сказала: «Сынок, потерпи немного, не в этом месяце». А потом снова Юсуфа долго не было дома: выяснилось, что в этот момент Карим покупал ему телефон – простенький смартфон. Мол, чтобы Юсуф в экстренной ситуации был на связи. Сын был рад, я разрешила этот телефон принять, — рассказала КП-Новосибирск Гульнара. – Но опять же возникла странность: зарядку и коробку от телефона Карим сразу не отдал. Ребенку пришлось снова к нему сходить за ними. Вернулся он быстро, всего несколько минут прошло.

«СЫН НА УЛИЦУ БОЯЛСЯ ВЫХОДИТЬ»

Но после этой истории с телефоном ребенка как подменили: общительный мальчик перестал гулять в своем дворе.

- В школу стал уходить пораньше: это я только потом поняла, что сын не хотел столкнуться с Каримом на улице, - говорит Гульнара. – А еще стал часто ездить в гости к нашим родным, чтобы поиграть возле их дома.

Так прошла часть декабря, а потом на телефоне Гульнаре пришло сообщение от Карима. Причем адресовано оно было Юсуфу: «Что с телефоном? Почему не отвечаешь?».

- Тогда я стала сына расспрашивать, что произошло, почему он с Каримом не общается. Юсуф рассказал, что Карим снял с него штаны, при этом говорил: «Не смотри». А потом положил его на кровать, лег сам сверху, но одежду с себя не снял. Сын смог как-то его оттолкнуть, убежал, - рассказала КП-Новосибирск Гульнара. – Я в ужасе была, когда это услышала. Обняла сына, успокоила, сказала, что всегда рядом с ним. А сама потом всю ночь не спала, мучилась: как представлю, что ребенок перенес, жутко становится.

Женщина сначала обратилась в управляющую компанию, потребовала, чтобы этот дворник в их дворе больше не появлялся. А потом написала заявление на него в полицию.

- Хочу, чтобы он ответил за то, что сотворил с моим сыном. Мне сначала было стыдно даже родным об этом говорить, но я понимаю, что нельзя допустить, чтобы он такое сотворим с другими детьми, - говорит Гульнара.

Сейчас правоохранители проводят проверку по этому делу.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

*Имена героев публикации изменены.

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