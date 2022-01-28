Куда сходить в Новосибирске в пятницу вечером и в выходные 28 - 30 января 2022 года: самая полная афиша

В нашей подборке - интересные и необычные премьеры. Фото: muzkom.ru.

Наша афиша подскажет, куда сходить в Новосибирске в пятницу вечером и в выходные 28 - 30 января 2022 года. Мы выбрали интересные новинки и необычные премьеры.

ТЕАТР

«Айболит Forever» (6+)

Всеми любимая сказка, рассказанная на новый лад. Фото: globus-nsk.ru.

О чем: Всем известная история об отзывчивом и милом докторе, который любит и спасает животных. А если вообразить, что Айболит живет в XXI веке? Он возглавил союз друзей — команду «А», не побоялся выступить против злодея новой формации Ван Бармалея и заодно круто изменил жизнь наших с вами современников... Если хотите это проверить, то вперед — навстречу пиратским погоням и удивительным приключениям!

Где: Театр «Глобус» (ул. Каменская, 1)

Дата: 28 января в 16.00

Цены: от 300 до 700 руб.

«Я Эдмон Дантес» (12+)

О чем: В Марсель возвращается молодой моряк Эдмон Дантес, полный радостных надежд и веры в будущее: он будет капитаном корабля, его ждет невеста Мерседес, самая прекрасная девушка на свете, и они любят друг друга. Но в день свадьбы Эдмон оказывается за решеткой по ложному доносу бывших друзей. Многолетнее заточение в замке Иф, судьбоносная встреча с аббатом Фариа и долгожданное чудесное освобождение — и вот в Париже появляется таинственный граф Монте-Кристо, безжалостный кукловод, играющий людьми как марионетками. Место любви и надежд в его сердце заняли ожесточение и жажда мести.

Где: Музыкальный театр (ул. Каменская, 43)

Дата: 28 января в 19.00

Цены: от 550 до 1500 руб.

«Ромео и Джульетта» (12+)

Эти Ромео и Джульетта не похожи на голливудских красавцев. Фото: nsk.kassy.ru

О чем: Смешные и неуклюжие, скорые на поступки, Ромео и Джульетта — это обычные подростки. Какими они были 400 лет назад, такими остаются и сейчас. Теперь они играют в настолки, носят очки и не понимают родителей. Но сердца так же горячи, как и четыре века назад на залитых кровью улицах Вероны.

Где: «Первый театр» (ул. Ленина, 24)

Дата: 28 января в 19.00

Цены: от 500 до 1000 руб.

«Либо спокойная ночь, мадам, либо — мужчины!» (16+)

Легкомысленная французская комедия с любовными приключениями. Фото: nsk.kassy.ru

О чем: Они давно живут вместе и немного устали друг от друга… Пришло время освежить чувства и окунуться в водоворот легкого флирта… И вот в один прекрасный день он уезжает в командировку, она — навестить родителей, а служанка Анна отправляется к родственникам в деревню. Но дом пустует недолго. Фантастические обстоятельства этой ночи открывают супругам глаза на их отношения.

Где: ДКЖ (ул. Челюскинцев, 11)

Дата: 28 января в 19.00

Цены: от 600 до 1000 руб.

КОНЦЕРТЫ И ШОУ

TikTok Party (6+)

О чем: Да-да, это именно та тусовка, которую все так ждали! Только популярные хиты из социальной сети TikTok, только самые крутые челленджи и конкурсы! Только самые крутые ведущие и драйвовая атмосфера!

Где: Новосибирский театр эстрады (ул. Челюскинцев, 15, к. 2)

Дата: 29 января в 15.00

Цены: 500 руб.

«13 стульев Show» (18+)

Участниками шоу станут Екатерина Макарова, Таисия Глушихина, Элина Зяблова, Анастасия Костецкая, Даниил Душкин и Артем Чернов. Фото: nsk.kassy.ru

О чем: Театральное шоу, в котором шесть актеров из шести театров Новосибирска участвуют в борьбе за денежный приз, рассказывая интересные истории из своей «неинтересной» жизни на заданную им каверзную тему. Зрители получат возможность решить, кто выбывает из игры, а кто продолжает дальше. В конце останется только один победитель.

Где: Сибирский камерный театр «13 трамвай» (ул. Серебренниковская, 35)

Дата: 29 января в 19.00

Цены: от 400 до 500 руб.

«День бывшего студента» (18+)

О чем: «Доширак» с сосиской, общага и бессонные ночи. Первая любовь, бесшабашные мечты и нескончаемая молодость. Если эти слова заставили сердце стучать чаще, то вам точно к нам! Приходите и оторвитесь, как в старые добрые. А мы в этом поможем!

Где: Новосибирский театр эстрады (ул. Челюскинцев, 15, к. 2)

Дата: 29 января в 22.00

Цены: 500 руб.

«Танго для тебя» (12+)

О чем: Золотые стандарты танцевальной и просто популярной музыки 30 — 60-х годов XX века: танго, фокстрот, джаз, культовые мелодии кино и танцплощадок. Музыка эта не потеряла своей первоначальной прелести и свежести. Легкая, задушевная, щемящая, она пронизана чувствами и воспоминаниями об эпохе настоящей жизни.

Где: ДК «Приморский» (ул. Молодости, 15)

Дата: 30 января в 13.00

Цены: 250 руб.

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