Нас должно быть 10: девушка ищет братьев и сестер, которых мама оставляла в детдомах Новосибирской области

Ире (на фото посередине) уже удалось найти четверых. На фото - Надежда (слева) и брат Игорь (крайнее фото справа). Фото: предоставлено Ириной Базарной

Жительница Новосибирской области 20-летняя Ирина Базарная ищет своих родных братьев и сестер. В семье их было 10 человек, но из-за разгульного образа жизни мамы ребята оказались незнакомы друг с другом. Их оставили в детских домах. Ире уже удалось найти четверых, осталось еще пятеро родственников. Поиски продолжаются. Возможно, именно вы знаете кого-то из этой семьи.

«ПРИВЕТ, Я ТВОЙ БРАТ»

Ирина попала в приемную семью, когда ей было 2 года. Семейная пара из Коченевского района взяла под опеку маленькую девочку, растили ее как родную. Мама была домохозяйкой, а папа работал водителем-механиком. Когда Ире было 4 года, у нее появился братик — его тоже взяли из детского дома. Девушка считает, что росла в самой обычной любящей, заботливой семье. Несмотря на это, родители решили рассказать дочке правду.

Ира попала в приемную семью в двухлетнем возрасте. Фото: предоставлено Ириной Базарной

— Мне тогда было 10 лет, и я восприняла эту новость спокойно. Кроме того, мама показала мне список из органов опеки Тогучинского района, где я родилась. Так я и узнала, что нас в семье было 10 детей вместе со мной и что, оказывается, у меня есть братья и сестры. Кстати, моя фамилия — это фамилия моих биологических родителей, — рассказала КП-Новосибирск Ирина Базарная.

Тогда школьница не понимала и даже не думала о том, как найти своих родных, но в глубине души уже поселилась мечта познакомиться с ними. Оказывается, мечтала об этом не она одна. Первым поисками занялся ее родной брат.

Объявление, которое разместил Рома. Фото: скриншот

— Мне тогда было 17 лет. Подруга скинула запись, что меня ищет какой-то человек. Там были написаны мои данные и сказано, что родилась я в Тогучине, а сейчас живу в Коченевском районе. Я взволновалась, написала этому человеку, а в ответ получила сообщение: «Привет, сестренка! Я твой брат», — вспоминает девушка. — Я заплакала и сначала не поверила, но он рассказал все о себе, и я поняла: это и правда мой брат. Помню, как бежала домой и кричала на всю улицу: «Мама, меня брат нашел!» Она радовалась вместе со мной.

Первая встреча Иры и ее брата Ромы произошла в Новосибирске.

Первая встреча произошла в Новосибирске. Фото: предоставлено Ириной Базарной

— Как оказалось, по паспорту брата сейчас зовут Романом, а при рождении ему дали имя Владимир. Имя и фамилию ему поменяли приемные родители, оставили только настоящую дату рождения. Когда Рома, он же Вова, повзрослел, приемная мама ему все рассказала, тогда же начались поиски. Причем я не первая в списке найденышей. Рома познакомил меня со старшими братьями Игорем, Сергеем и старшей сестрой Надей, — говорит Ира. — Рома рассказал, что нашел Игоря в социальных сетях по имени и фамилии, а уже тот познакомил его с Надей, потому что они на тот момент жили вместе.

Самого старшего брата Сергея Базарного даже и искать не надо было. Он поддерживал связь с Надей.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ С БЛИЗКИМИ

Что же стало с мамой ребят и как они оказались разбросаны по всей Новосибирской области? История грустная: мама много пила, и органы опеки забрали у нее старших детей и определили в детский дом. После этого женщина рожала и оставляла малышей в домах малютки.

Биологическая мама умерла. Фото: предоставлено Ириной Базарной

— Я не расспрашивала особенно про биологическую маму. Да и не принято у нас про нее говорить, как и про отца. Может быть, он даже умер, вроде как он без вести пропавший. А скорее всего, отцы у нас могут быть даже разные, — считает наша собеседница. — Самый большой подарок на последний день рождения мне сделали братья: они просто взяли и приехали. Рома подарил открытку, а Игорь от себя и Нади — настольную лампу. Надя потом просто ко мне в гости приезжала. Мы гуляли по Коченево, и я рассказывала, где выросла. Только Сережа не приехал — был на работе.

Жизнь у каждого сложилась по-разному. Сергей работает вахтовым методом и приезжать в гости может редко, но регулярно звонит Ире, чтобы узнать, как дела. Надя живет в Новосибирске и устроилась на работу, Игорь уехал жить в Тольятти. Роман тоже поселился в столице Сибири и работает кассиром в магазине.

Теперь разбросанных по области ребят объединяют не только общие биологические родители, но и цель. Они хотят найти еще двух сестер и трех братьев. Фамилии у ребят разные: часть из них — Жигаловы, часть — Базарные. Видимо, и правда отец у них не один.

Уважаемые читатели, если вам что-то известно о Татьяне Владимировне Жигаловой, родившейся 12 декабря 1993 года, Екатерине Владимировне Жигаловой, родившейся 25 декабря 1994 года, Дмитрии Владимировиче Жигаловом, родившемся 25 декабря 1994 года, Викторе Владимировиче Жигаловом, дата рождения неизвестна, и Александре Ивановиче Базарном, родившемся 4 марта 2001 года в городе Тогучине, просим позвонить нам в редакцию по телефону 8-923-145-11-03 (Viber/WhatsApp).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.