День студента на льду: необычная традиция новосибирского вуза

Встречать День студента на своем катке - добрая традиция СГУПСа. В центре - ректор СГУПСа Алексей Манаков. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Про День студента, или Татьянин день, знали еще наши папы и мамы. Но официально этот праздник отмечают с 25 января 2005 года, и называется он теперь Днем российского студенчества.

Чем солиднее и старше вуз, тем богаче его история, традиции. К примеру, в СГУПСе День российского студенчества отмечают на катке. С него - наш репортаж.

ШАРИКИ В НЕБО

Несмотря на морозец, к 17.00 на сгупсовский каток активно подтягивается народ. Сегодня студентов и школьников Центра довузовского образования на лед пускают бесплатно. Ректор СГУПСа Алексей Манаков вместе со всеми переобувается и поздравляет студентов уже на коньках. Кстати, перед своей речью он успел опробовать лед: катался весьма уверенно и элегантно.

- Университет - это как репетиция будущей жизни. Разные преподаватели, разные люди, сопровождающие учебный процесс. У всех разные характеры, настроения, бывают конфликты. Но все это нужно учиться преодолевать, причем с плюсом для себя. Хочу пожелать нашим студентам, чтобы не только вузовские, но и все жизненные экзамены вы сдавали успешно! - сказал ректор и напомнил, что традиция выходить в этот день на лед родилась неспроста, ведь в СГУПСе спорт и здоровый образ жизни всегда были в приоритете.

Хоккеисты СГУПСа выпустили в небо к Святой Татьяне шарики с загаданными желаниями студентов. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Для вузовской хоккейной команды местный лед - родной, спортсмены регулярно здесь тренируются. А в праздник суровые хоккеисты стали частью доброй традиции. Они помогли отправить к покровительнице всех студентов святой Татьяне желания присутствующих: под громкие аплодисменты ребята запустили в небо воздушные шарики.

- Всем успешной учебы и сдачи сессии! Ура! - кричит толпа.

Тут же на льду наградили самых активных студентов. Потом расставили фишки, разделили народ на команды и провели веселые конкурсы. Наградой за стремление к победе стали вкусные призы.

«ЭТО ВСЕГДА ВЕСЕЛО!»

В раздевалке для ребят заварили чай, чтобы они могли отогреться и передохнуть. Но кажется, холода никто даже не замечал. Подъезжаем к веселой четверке на льду, это местные студенты. Кристина и Алена учатся на третьем курсе факультета «Мировая экономика и право». Кристина говорит, что любит День студента за атмосферу и необычное место проведения.

- Мне очень нравится, как у нас все организовано. Это всегда весело, можно с друзьями отдохнуть, отличный праздник! - поддерживает ее Алена.

Студентам СГУПСа необычная традиция вуза пришлась по душе. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Первокурсник с факультета «Управление персоналом» Максим на таком мероприятии впервые и очень доволен. Говорит, это необычно, а главное - полезно для здоровья и весело. А Иван, его друг с факультета «Бизнес-информатика», до сегодняшнего дня вообще не знал о существовании подобного праздника:

- Я сегодня здесь столько друзей встретил! Покатался отлично. Хороший праздник, в следующем году ни в коем случае его не пропущу!

Ректор СГУПСа Алексей Манаков считает, что нынешние студенты не особо отличаются от студентов прошлых поколений. Они такие же энергичные, смотрят в будущее и стремятся к достижению своих целей. А главным, как и прежде, для них остается желание ощущать свою востребованность, нужность своей группе, студенческой команде, семье, а в дальнейшем - своему коллективу.

Посмотреть видео с праздника можно здесь.

ЕСТЬ ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

Уважаемые новосибирцы!

25 января мы отмечаем День российского студента - Татьянин день!

Студенчество - это прекрасная пора, когда мы получаем не только профессиональные знания. В свободное от учебы время пробуем себя в иных различных сферах - в науке, культуре, спорте, и это дает нам ту удивительную энергию, которая согревает нас все последующие годы и помогает строить самые смелые планы, достигать поставленных целей.

В этот период студент получает и жизненную закалку. И важнейшую роль при этом играет труд преподавателей, которые сами когда-то были студентами. Именно они помогают студентам в последние три года в сложнейших условиях получать знания, и мы благодарны за ответственность, решительность, упорство и понимание, которые все проявляют в этот непростой период.

Мы отмечаем этот праздник в юбилейный для нашего вуза год - в год 90-летия НИВИТа-НИИЖТа-СГУПСа. Желаю всем студентам Новосибирска качественных знаний, успешных сессий, яркой общественной, спортивной и творческой жизни и, конечно, здоровья! Творите, дерзайте, не теряйте уверенности и веры в себя, будьте настойчивы и преданны выбранному делу.

А.Л. Манаков, ректор СГУПСа