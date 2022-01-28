Новосибирский железнодорожник перевернул жизнь станции за 2,5 года

Михаил Кузнецов с женой и детьми. Фото: Личный архив героя публикации

За 2,5 года работы в должности начальника железнодорожной станции Болотная Михаилу Кузнецову удалось многое. Местный производитель теперь отгружает почти в 4 раза больше зерновых, по стране ходят объединенные контейнерные поезда, а штат станции прирос новыми сотрудниками. О том, как достичь таких результатов и уметь радоваться работе, а не жаловаться на жизнь, Михаил рассказал КП-Новосибирск.

ОЧАРОВАННЫЙ ПОЕЗДАМИ

Еще в детстве Михаила Кузнецова завораживали поезда. Было интересно, как это все работает, поэтому после девятого класса он поступил в Новосибирский техникум железнодорожного транспорта. В 2008 году вернулся из армии, а в 2009-м устроился составителем поездов на станцию Новосибирск-Главный. Параллельно заочно учился в новосибирском СГУПСе на факультете «Управление процессами перевозок». Активно работал, двигался по карьерной лестнице, и в 2017 году его назначили начальником станции Чулымская, где он проработал до 2019 года. А с 2019 года Михаил стал начальником железнодорожной станции Болотная.

- Я считаю, когда приходишь в новый коллектив, нужно принести с собой что-то новое. Выдвигать свои идеи и требования. Понятно, что ломать устоявшуюся систему сложно, недовольные этим будут всегда. Но я за то, чтобы работать, у нас ведь одна цель. Если мы не будем работать, зачем тогда нам здесь находиться? - говорит Михаил.

Всего за 2,5 года ему вместе с командой удалось почти в 4 раза увеличить погрузку зерновых культур местной компании ООО «Болотноехлебопродукт», поставляющей рапс, горох, гречиху, практически все виды зерновых по России и зарубежью.

- Начинали грузить с 70 - 80 вагонов в месяц, а сейчас увеличили погрузку до 230 - 250. Рекорд был в позапрошлом году, тогда погрузили 304 вагона. А в декабре 2021-го - 270 вагонов, - называет цифры начальник станции.

Если до него работа была разрозненной и больше внимания уделялось не местным производителям, а транзиту, то теперь все изменилось.

Михаил Кузнецов: «Начальник должен ходить по станции пешком, даже если у него есть автомобиль!» Фото: Личный архив героя публикации

ПРИБЫЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Под руководством нового начальника станции удалось улучшить работу вагонно-ремонтного комплекса. Два года назад тут ремонтировали 240 - 250 вагонов, а сейчас со всеми видами ремонта эта цифра держится на уровне 400. А еще важным достижением стала отработка на станции Болотная технологии по объединению контейнерных поездов.

- Поезда на станцию следуют с западного направления, также есть экспериментальные поезда, которые приходят со стороны Томска. Когда к нам прибывает один поезд длиной около 70 вагонов, мы к нему добавляем второй контейнерный поезд. При этом освобождаем локомотив и локомотивную бригаду. Это и называется объединением контейнерных поездов. Зимой по классике максимальная длина контейнерных поездов - 71 вагон, а при применении такой технологии длина может доходить до 140 вагонов. Мы так отрегулировали систему, что в среднем в сутки объединяем 5 - 6 поездов, - продолжает Михаил Кузнецов.

Благодаря таким изменениям в прошлом году на станции Болотная в штате появилось 5 новых сотрудников - составителей поездов, а хозяйство пополнилось третьим маневровым локомотивом.

- Если честно, коллектив у меня отличный. Мы ставили задачи и выполняли их. Все смогли сплотиться и работать на общую цель, поэтому и результаты у нас достойные, - считает начальник станции.

«ПРОСТО НАДО ИДТИ К СВОЕЙ ЦЕЛИ!»

Михаил Кузнецов говорит, что наладить грамотное функционирование станции ему помог опыт, полученный на станции Новосибирск-Главный. Там ему довелось поработать дежурным по станции, и именно эту должность он считает одной из самых интересных железнодорожных профессий.

- Работа связана с постоянной импровизацией. Если дежурный по станции не умеет принимать быстрые решения, логически мыслить, планировать наперед, наверное, эта работа не для него. Тот опыт помогает в моей нынешней работе. Мне нравится, когда все живое, когда все двигается, едет, делается, контролируется. Вообще, когда занимаешься делом, которое тебе нравится, и видишь результат своей работы, это очень стимулирует. Это очень приятно. Железная дорога развивает мою целеустремленность и упорство. Поэтому, если я споткнусь и упаду, наверное, все-таки поднимусь и пойду дальше. А не буду лежать или жаловаться, - объяснил свою жизненную позицию Михаил.

Он предполагает, что именно отсутствие целей порождает людей, жалующихся на жизнь и нелюбимую работу.

- Просто надо идти к своей цели. Вот, к примеру, мне не хватило чуток баллов, чтобы поступить в НТЖТ на ту специальность, на которую я хотел изначально. Пришлось учиться на монтера пути. Казалось бы, это определило мою дальнейшую карьеру, но у меня была мечта получить бюджетное высшее образование движенца. И после армии я поступил в университет на ту специальность, о которой мечтал. Добился своего. Тем, кто начинает жаловаться, что там или сям плохо, надо двигаться, что-то делать. А прежде чем делать - хорошенько все продумать, - уверен Михаил.

Сын с 4 лет ездит на рыбалку вместе с отцом. Фото: Личный архив героя публикации

«ГЛАВНОЕ - КРЕПКИЙ ТЫЛ»

Самым главным Михаил Кузнецов считает сильный и крепкий тыл, который поддерживает человека на протяжении всей жизни. Для него это семья: жена и сын с дочкой. Дочери 11 лет, из-за папиной работы она поменяла уже третью школу: Новосибирск, Чулым, Болотное... Сын побывал в трех детских садиках. Но домочадцы прекрасно понимают, что у папы такая работа. А работать надо.

- Они меня поддерживают. Жена знает мою работу, знает, что если я задерживаюсь, то только по делу. Она уже привыкла и все понимает. Конечно, я ее поддержку очень чувствую. Дома меня ждут ужин, уют. Супруга у меня прекрасная, - улыбается Михаил. И добавляет, что жена находит время и для спорта: увлекается бегом, причем на серьезные дистанции - 10, 15 километров.

Сам он душой отдыхает на рыбалке, лучшая перезагрузка для него - уединение с природой. Особенно нравится рыбалка в зимнее время, а с 4 лет по зимним озерам и рекам вместе с ним ездит и сынишка.

Спортивную же форму Михаилу помогает сохранять стиль работы: он старается не сидеть на месте, а максимально часто ходить пешком. Это помогает быть в курсе происходящего на станции и грамотно планировать работы ночной и дневной смен.