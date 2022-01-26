«Сбылась его мечта!»: как живет школьник, который заплатил за маму с ребенком в автобусе, а его отблагодарили 2 миллионами рублей

Блогер изменила жизнь Вани. Фото: предоставлено Натальей МИШИНОЙ.

Историю Вани из Камня-на-Оби два года назад узнала вся страна с легкой руки блогера Наташи Мишиной. Она приехала к родителям в родной алтайский городок Камень-на-Оби с маленьким сыном. И когда ехала с ребенком в автобусе, 13-летний Ваня ей очень помог.

- В городе особо нет развлечений для моего Миши, но он любит кататься в автобусах. Вот мы и поехали, - рассказала КП-Новосибирск Наташа Мишина. - С ребенком в автобусе быстро не усядешься, а водитель начал нервничать, что мы не платим за проезд. Когда я усадила сына, достала деньги и подошла к водителю, он сказал, что за нас уже парнишка какой-то заплатил. Я удивилась и подсела к подростку. Узнала о нем совсем немного: его зовут Ваня, учится в 3-й школе. Сказал, что живет вдвоем с мамой, что его папа погиб. В их семье принято заботиться друг о друге. Он увидел, что мне нужна помощь, вот и заплатил. Это меня очень тронуло. Я хотела как-то отблагодарить Ваню, но тут объявили его остановку, и он вышел, а я даже не спросила его фамилию.

Благо городок Камень-на-Оби небольшой: через старых знакомых Наташа нашла классного руководителя Вани, она и подсказала адрес подростка. Блогер пришла в гости к маме семиклассника Татьяне и узнала, что Ваня любит рисовать, но занятия в художественной школе семья пока не может потянуть из-за ремонта. Да и закончить его - сложная задача. Денег не хватает.

Та самая Наташа, которая устроила чудо на миллион. Фото: instagram.com.

Так появилась идея помочь семье с помощью подписчиков Наташи. Девушка рассказала историю на своей страничке, и буквально за несколько часов для Вани собрали 2 миллиона рублей. Об этом тогда написали многие СМИ, но ни на какие телешоу, куда их зазывали разные каналы, Татьяна и Ваня не поехали. Даже спустя два года стесняются говорить о себе.

- Ваня и его мама - невероятно скромные люди. А ведь про Ваню ребята в школе даже сочинение писали, он этого очень стеснялся, - говорит Наталья. - Когда деньги им перевели, я была в гостях у этой замечательной семьи. И мама Вани сказала: «Первое, что мы купим, - компьютер для сына, он нужен для учебы». А насчет остальных средств сказала: «Нам нужно время подумать!» Мы продолжаем общаться в соцсетях, поздравляем друг друга с праздниками. Когда я приезжаю в Камень-на-Оби, обязательно узнаю, как у них дела. Я всегда о них помню!

Самое главное, что изменилось в жизни Вани, которому сейчас 15 лет, - он пошел в художественную школу.

- Ваня мечтал об этом, и теперь все случилось! Сын любит аниме, сейчас рисует аниме-романы, - поделилась с КП-Новосибирск Татьяна, мама мальчика. - И за компьютер большое спасибо Наташе и ее подписчикам: очень помогает Ване!

Ваня с мамой Татьяной. Фото: instagram.com.

Что еще случилось в семье отзывчивого мальчишки? Наконец-то сделали ремонт в своем доме и не только.

- У нас теперь есть баня, беседка, - радуется Татьяна.

На этом траты закончились: оставшаяся сумма хранится на счету. Мама распорядилась щедрым подарком мудро.

- Ваня сейчас оканчивает девятый класс, будет поступать в техникум или училище, - гордится сыном Татьяна. - Когда все станет понятно с его поступлением, тогда и решим, как расходовать средства. Может, потом он решит в другой город поехать и учиться в университете. Пока готовится к выпускным экзаменам, учеба непросто дается. Ко мне подходят, благодарят за воспитание сына. Это приятно. Спасибо! Но большая публичность нам не нужна. Для меня важно, чтобы сын вырос хорошим человеком!

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