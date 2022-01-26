Миллионеры-неудачники: новосибирских майнеров криптовалюты обокрали, а потом самих поймали на воровстве

По нелегальным проводам утекло энергии на миллион рублей. Фото: Региональные электрические сети.

Энергетики заметили, как таинственно исчезает ток. Незримая брешь возникла в Чулымском районе – в ста километрах от Новосибирска. В поисках электрической аномалии добрались до бывшей пилорамы. А там, словно огромный пчелиный улей, неистово жужжала разгадка.

ФЕРМА В ФУРГОНЕ

Стоит ЗиЛ со стареньким зеленым фургоном. Стоит и гудит. От него стелется по земле и уходит внутрь потертой металлической будки связка толстых проводов. Вот и развязка: кто-то беззастенчиво тырит электричество.

Фургон больше похож на огромный сервер - битком забит платами и проводами. Все ясно – майнинговая ферма. Кто-то «чеканит» криптовалюту.

Тут, конечно, нужно переводить на русский… Пока консерваторы носят в кармане сторублевки, прогрессивная молодежь копит электронные деньги – криптовалюту. Ее можно покупать, а можно создавать. С помощью специальной майнинговой фермы.

Ферма – это набор микросхем, настроенных на выпуск виртуальных денег. Материал вместо меди и стали – электричество. Его нужно много. Вот дельцы и решили сэкономить на сырье, пристроились к чужим проводам. А именно – к проводам АО «Региональные электрические сети».

Трансформаторная подстанция стала источником сырья для виртуального монетного двора. Фото: Региональные электрические сети.

- Передвижной объект майнинга был незаконно подключен к трансформаторной подстанции, принадлежащей компании, и круглосуточно потреблял электроэнергию в существенных объемах, минуя прибор учета, - комментирует пресс-службы РЭС. - После составления акта о безучетном потреблении электроэнергии общим объемом около 200 тысяч киловатт-час на сумму порядка 1 миллиона рублей энергетики обратились в органы правопорядка с заявлением о возбуждении уголовного дела.

МВД дело возбудило. Статья – 165 УК РФ. Теперь находчивым криптожуликам грозит суд за «Причинение особо крупного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

ВМЕСТО ПТИЦЫ – ВИРТУАЛЬНЫЙ МОНЕТНЫЙ ДВОР

Кто же умыкнул энергии на миллион рублей? Полиция вышла на компанию «криптомагнатов». Самый продвинутый из них – 31-летний житель Новосибирска. Вместе с приятелем из Коченево он поначалу ковал виртуальные монетки по скромному. Не так, чтобы фургонами энергию «вывозить».

- Утверждают, что тогда у них похитили часть оборудования. После этого решают начать заново и вместе с этим расшириться. Житель Коченево покупает ЗиЛ, они находят участок в Чулымском районе на бывшей пилораме и арендуют его, - рассказывает КП-Новосибирск собеседник из правоохранительных органов.

Зеленый фургон гудел, как огромный советский холодильник. Фото: Региональные электрические сети.

Официально участок взяли под ферму. Не майнинговую, а классическую – земля, хозяйство, комбикорм. И вроде как, заниматься должны были птицеводством. Но вместе пташек поставили этот самый ЗиЛ. Кстати, о фургоне позаботились – охранника наняли, чтобы микросхемы снова не растворились в воздухе.

Теперь полиция разбирается, кто отвечал за незаконное подключение к сетям: новосибирский предприниматель (у него есть официальный статус ИП), его коченевский товарищ, или хозяин участка. Любопытно, что двое из них разбираются не только в микросхемах, но и в энергетике в принципе. Один из них раньше работал в этой сфере, другой трудится и сейчас.

КИТАЙЦЫ СОБЛАЗНИЛИ

- Уголовное дело возбуждено не в отношении конкретного лица, а по факту преступления, - прокомментировал КП-Новосибирск прокурор Чулымского района Алексей Вайн. – Дознанию предстоит установить лицо, подлежащее ответственности.

То есть пока все трое проходят по делу, как свидетели. Когда выяснится, кто виновен – суд может дать до пяти лет лишения свободы. Впрочем, могут горе-бизнесмены отделаться и условным сроком – почти все убытки РЭС они возместили.

Но такое дело – не первое и уж точно не последнее. Китай недавно запретил майнить криптовалюту. И наши соседи принялись продавать фермы по бросовым ценам. Так что бизнес на виртуальных деньгах в России растет. В том числе – на ворованном сырье.

- В течение 2021 года специалисты АО «РЭС» выявили 4 случая неучтенного потребления электроэнергии со стороны криптомайнеров общим объемом более 2 миллионов киловатт-час на сумму свыше 10 миллионов рублей. Нарушения были выявлены как в Новосибирске, так и в сельских районах области - Мошковском, Черепановском и Чулымском, - прокомментировала пресс-служба РЭС КП-Новосибирск.

В общем, охота за энергией растет вместе с популярностью биткоина. С другой стороны российские власти недолюбливают криптовалюту. Запретят ли ее – пока не решили.

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