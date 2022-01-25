«Мой «двойник» мешает мне жить»: жительница Новосибирска сменила фамилию из-за паспортного «близнеца»

Светлана нашла двойника в 2013 году. Фото: предоставлено Светланой Дивеевой.

Жительница Новосибирска 47-летняя Светлана Жукова оказалась в неудобной ситуации не по своей вине. Судебные приставы регулярно осложняли ей жизнь, путая ее с настоящей должницей с такими же ФИО и датой рождения, но из Челябинской области. Разбирательства с приставами не помогли, и жительница Новосибирска пошла на крайние меры — сменила фамилию.

«ВЫ ДОЛЖНЫ 360 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ»

Впервые о существовании паспортного «близнеца» Светлана узнала осенью 2013 года. Она приехала в Росреестр, чтобы взять справку о своей недвижимости. Получив на руки бумагу, ахнула: кроме новосибирской квартиры обнаружилась еще и доля в «трешке» в городе Златоусте Челябинской области.

— Я начала разбираться и выяснила, что там живет моя полная тезка. Меня с ней перепутали и записали мне эту долю. Тогда удалось разобраться, и мне выдали правильные документы, — рассказала КП-Новосибирск Светлана.

Женщина сначала не придавала этому значения, но в 2015 году ей позвонили из банка и сообщили о долге 360 тысяч рублей. Светлана восприняла это со смехом, но регулярные звонки начали ей досаждать.

Долг за тезку. Фото: предоставлено Светланой Дивеевой.

— Полгода мне настойчиво обрывали трубку. Я спокойно говорила, что это ошибка, что им нужна женщина из Челябинской области, а я живу в Новосибирской. Но регулярные звонки продолжались, и когда прошло больше полугода, я не выдержала и пришла в главный офис банка, чтобы написать заявление. Разбирательства прошли, и передо мной извинились, подтвердили, что я перед ними чиста, — вспоминает жительница Новосибирска.

По словам Светланы, ситуация разрешилась, но чужие долги в ее кредитную историю успели вписать. Жительница Новосибирска не могла взять кредит или оформить кредитную карту. Все финансовые учреждения ей отказывали.

— Банки же не называют причину, но я думаю, что именно из-за этого. Жалко, документы с отказами не сохранила, — говорит Светлана.

«ОНИ НЕ ПРОВЕРЯЮТ ДАННЫЕ»

После ситуации с банком тезка некоторое время не давала о себе знать. Тишина была нарушена в декабре 2021 года, когда нашей героине по судебному решению заблокировали все дебетовые карты.

— Я зашла на Госуслуги и увидела, что у меня задолженность за какие-то судебные издержки. Сумма маленькая, всего 250 рублей. Там была указана фамилия судебного пристава и телефон. Я позвонила и поговорила с сотрудницей. Она пообещала занести меня в список «двойников», — продолжает Светлана.

С женщины из Челябинской области долг не списали. Фото: скриншот

Карты женщине разблокировали, но с них сразу же сняли те самые 250 рублей. Интересно, что в базе судебных приставов долг за настоящей Светланой Жуковой из Златоуста до сих пор числится. В чем заключался судебный процесс, неизвестно.

— Мне тогда судебный пристав сказал, что они находят должников в базе по ФИО и дате рождения. Дополнительные данные они не проверяют. Если фамилия и дата совпадают, то всем все равно, — удивляется Светлана.

Для жительницы Новосибирска это была последняя капля. Мало ли чего еще ждать от тезки. И Светлана решила сменить фамилию. Стала Дивеевой.

— Я пришла в загс и написала заявление. История повторилась и там. Сотрудники загса меня пробили и тоже перепутали с другой Светой. Хоть что-то я о ней узнала. Сказали, что я два раза была замужем и у меня трое детей. Нет! Я выходила замуж один раз и у меня две девочки. Заявление у меня приняли, фамилию сменили, отнеслись с пониманием, — добавляет жительница Новосибирска.

Справка о смене фамилии. Фото: предоставлено Светланой Дивеевой.

Паспорт с новой фамилией Светлана получила несколько дней назад. Она надеется, что после этого ее больше никакие судебные приставы не побеспокоят.

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