«Ступеньки были покрыты будто глазурью»: сибирячка получила перелом, выйдя из дома

Лестница полностью покрыта льдом. Фото: читательница Дарья

Жительница Новосибирска сломала крестец и несколько месяцев не сможет работать из-за падения на скользкой лестнице у подъезда своего дома на Кировской, 20. То утро было для Дарьи обычным: нужно было отвести ребенка в садик, а самой пойти на работу. Но стоило выйти за порог дома, как девушка вместе с ребенком поскользнулась на обледеневшей лестнице и получила серьезную травму. О том, что произошло Дарья рассказала КП-Новосибирск.

— Не было никаких ленточек или объявлений предупреждающих, лестница ничем не была посыпана. Просто как глазурью были политы ступеньки, которых около 5 штук у нас перед подъездом. Это было раннее утро. Мы торопились, упали вместе, ребенок тоже упал, ударил руку, но с ним все хорошо. После чего мы поехали в травмпункт на Котовского, 36. Там я провела три часа, была жуткая очередь, сначала стояли в регистратуру часа два, потом, отстояв еще одну очередь, попала к врачу. Затем на рентген отправили, но и там тоже оказалась очередь, потому что он сломался и 40 минут не работал. Когда меня уже приняли, начали осматривать копчик — с ним все было нормально, а состояние крестца врачи не смогли оценить, так как техника не дала им этого сделать, — рассказала КП-Новосибирск Дарья.

Таких, как она, в очереди оказалось немало:

— Люди стояли с травмами в очереди, были те, кто пришел повторно. Перед моими глазами была следующая ситуация: мужчину на скорой привезли и в очередь посадили. Он также в то утро упал и повредил ногу. Так и сидел в очереди со всеми. Многие сидят в этих очередях и не знают еще насколько у них серьезная травма. Большинство были с похожей историей, как и у меня, у кого-то рука, у кого-то нога, — возмущается сибирячка.

Спустя пару дней Дарья уже сама обратилась в НИИТО, где ей уже сделали КТ, которое показало серьезный перелом крестца. Там же женщине объяснили, как вести себя с такой травмой. Теперь ей нельзя сидеть два месяца, а также необходимо соблюдать постельный режим три недели.

По словам Дарьи, она планирует обратиться в компанию, которая обслуживает их дом - УК ООО «АЗ», - чтобы каким-то образом возместить свои траты на лечение. Ведь теперь она частично нетрудоспособна, соответственно, теряет свой доход, сидя на больничном. КП-Новосибирск попыталась связаться с управляющей компанией, но на звонки никто так и не ответил.

Корреспондент КП-Новосибирск попытался дозвониться до местных травмпунктов, чтобы оценить ситуацию с очередями и потоком обращений подобных Дарье. Так, в травматологическом пункте на улице Залесского, 6 ответили, что число обращений не увеличилось. А в травматологическом отделении при городской поликлинике №16 заявили, что число обращений с пометкой «поскользнулся» — увеличилось.

— Люди стояли с травмами в очереди, были те, кто пришел повторно. Перед моими глазами была следующая ситуация: мужчину на скорой привезли и в очередь посадили. Он также в то утро упал и повредил ногу. Так и сидел в очереди со всеми. Многие сидят в этих очередях и не знают еще насколько у них серьезная травма. Большинство были с похожей историей, как и у меня, у кого-то рука, у кого-то нога, — возмущается сибирячка.

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