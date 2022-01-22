«Он зашел, а руки все в крови»: в Новосибирске 14-летнего мальчика покусала собака, от которой он спасал своего пса

Питомец породы корги в порядке, а вот подростку теперь нужно лечиться и ставить уколы от бешенства. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В новосибирском Академгородке на 14-летнего школьника напала крупная собака. Нет, не бродячая. Она гуляла с хозяином. Мальчик тоже вышел на улицу со своим питомцем — псом породы корги. Именно он привлек внимание животного побольше. Огромная собака кинулась на малыша, а школьник бросился на защиту любимца. Об инциденте, который случился на улице Иванова, 19 января, КП-Новосибирск рассказала сестра подростка.

— Брат пошел гулять с собакой и практически сразу вернулся домой. Он зашел, а у него руки все в крови. Показал маме, та подумала, что он упал так сильно, расшибся. Но оказалось все иначе. Когда он вышел из подъезда, возле него стояла собака большая и белая. Он заметила нашу и с агрессией бросилась на нее, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск сибирячка Виктория.

Конечно же, мальчик стал защищать питомца. Ему это удалось — малыш корги не пострадал, а вот мальчишке агрессивная псина покусала руки. Все это время, по словам сибирячки, хозяин собаки невозмутимо наблюдал за происходящим. Только после того, как большая собака угомонилась, мужчина подошел и увел ее.

— Брату он ничего не сказал, помощи не предложил. Просто развернулся и ушел, — пояснила КП-Новосибирск Виктория.

Как рассказала сибирячка, мужчина выгуливал большого пса без поводка и намордника.

— Мы хотели найти хозяина с собакой, чтобы уточнить привита ли собака, но у нас не вышло. В полицию не обращались, потому что точных данных хозяина и точного описания собаки у нас нет. Брат тогда растерялся, запомнил только, что она белая и большая, — рассказала женщина.

Сибирячка уверена, хозяин большого пса относится к содержанию животного безалаберно. Такое поведение, на ее взгляд, чревато куда более страшными последствиями. Так, вероятно, в следующий раз агрессивная псина может растерзать собаку поменьше или же покалечить человека.

— Сейчас, слава богу, брат себя не плохо чувствует. Раны ему обработали, лечится. Но еще ему нужно поставить 6 или 7 уколов от бешенства. Хотелось бы, конечно, найти этого хозяина и привлечь его к ответственности. Не мы первые, не мы последние, — добавила Виктория.

Напомним, хозяин несет ответственность за содержание животного. По закону ему грозит наказание по статье 151 ГК РФ. Владельцу пса предстоит компенсировать вред потерпевшим в случае, если они обратятся с заявлением в полицию.

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