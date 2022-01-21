Куда сходить в Новосибирске в пятницу вечером и в выходные 21-23 января 2022 года: самая полная афиша

На выходных состоятся премьеры многих спектаклей для детей и взрослых. Фото: nsk.kassy.ru.

Как развлечь себя зимой, когда праздники закончились и оставаться дома долгими темными вечерами скучно? Наша афиша подскажет, куда сходить в Новосибирске в пятницу вечером и в выходные 21 — 23 января 2022 года.

КОНЦЕРТЫ

«Ночной Париж» (12+)

О чем: Всем, кто захотел послушать «Ночной Париж» вместе с Эстрадным оркестром, нет надобности толкаться в очереди у туристических автобусов. Весь Париж у ваших ног, это дирижер Виктор Иванов гарантирует. На концерте прозвучит популярная музыка французского кино и эстрады: Легран, Лей, Косма, Дассен, Азнавур, саундтреки из фильмов «Жизнь в розовом свете», «Игрушка», «Шербурские зонтики», «Эммануэль».

Где: ГКЗ имени А. М. Каца (Красный пр-т, 18)

Дата: 21 января в 19.00

Цены: от 400 до 800 руб.

«От жизни никогда не устаю» (12+)

Концерт к 84-летию Владимира Высоцкого. Фото: phil-nsk.ru

О чем: Песни «Вершина», «Диалог у телевизора», «Фатальный исход», «Про бокс», «Скалолазочка» и прочие, знакомые и любимые многими, исполнит джазовый оркестр «Сибирский диксиленд». По сути весь концерт как раз о том, что человек и поэт Высоцкий не любил и что ему было по-настоящему дорого.

Где: ГКЗ имени А. М. Каца (Красный пр-т, 18)

Дата: 23 января в 18.00

Цены: от 400 до 800 руб.

ТЕАТР

«Бременские музыканты» (0+)

О чем: Спектакль по мотивам сказки братьев Гримм о бродячих музыкантах с прекрасной музыкой Геннадия Гладкова, известной всем благодаря мультипликационному фильму. В этой веселой истории, полной опасных приключений, главными героями становятся Осел, Собака, Кот, Петух, Король и разбойники. К ним присоединяются еще и храбрый певец Трубадур, с которым звери спасают прекрасную Принцессу из замка.

Где: Музыкальный театр (ул. Каменская, 43)

Дата: 22 января в 11.00

Цены: от 350 до 700 руб.

«Мешок яблок» (0+)

Самая удивительная часть спектакля - декорация в виде карусели. Фото:nsk.kassy.ru.

О чем: История о том, как Заяц торопился домой с мешком яблок для своих малышей, но по дороге раздал их. А дома папу ждали голодные детишки… Но какой сюрприз ожидал заячье семейство! Удивительная благодарность за доброе сердце Зайца — много гостей и подарков!

Где: ДКЖ (ул. Челюскинцев, 11)

Дата: 22 января в 11.00

Цены: от 350 до 400 руб.

«Меня удочерила горилла» (6+)

О чем: Может ли девочка-сирота всей душой полюбить приемную маму-гориллу? Конечно! Странная и в то же время нежная история о невозможной дружбе с множеством неожиданных поворотов и необычных деталей. Иронии и захватывающего, почти детективного действия здесь тоже много!

Где: «Первый театр» (ул. Ленина, 43)

Дата: 22 января в 16.00

Цены: от 350 до 500 руб.

«Рыцарские страсти» (12+)

Любовь и ненависть льются через край, когда дело касается чести благородных рыцарей и прекрасных дам Фото:nsk.kassy.ru.

О чем: Стилизованная под испанскую комедию плаща и шпаги пьеса Красногорова будет актуальна всегда. Ведь в ней помимо серенад, замков и поединков есть главное, а именно: любовь. Правда, любовь, лишь отдаленно напоминающая историю Ромео и Джульетты: конечно, родители против этого брака. Но оказывается, что для любви существуют препятствия и посерьезнее родительской неприязни. Например, время и совместная жизнь.

Где: Театр «На левом берегу» (ул. Вертковская, 10)

Дата: 22 января в 18.00

Цены: от 400 до 500 руб.

«Муха-цокотуха» (6+)

О чем: Знакомая с детства история про муху, которая шла по полю и нашла денежку, а потом купила самовар. В спектакле эту историю расскажут в хороводе, с песнями и танцами, радуя глаз красочными костюмами и увлекая захватывающим и ярким зрелищем.

Где: Театр «На левом берегу» (ул. Вертковская, 10)

Дата: 22 января в 11.00, 23 января в 13.30

Цены: от 350 до 400 руб.

«Конек-горбунок» (0+)

О чем: Волшебные приключения крестьянского сына Иванушки-дурачка и чудесного Конька. История по мотивам сказки Петра Ершова учит дружбе, взаимовыручке и отзывчивости, а еще — тому, как важно уметь совладать с собственными желаниями.

Где: Областной театр кукол (ул. Ленина, 22)

Дата: 23 января в 11.00, 14.00

Цены: от 250 до 300 руб.

«Великолепная Марлен» (16+)

Историю расскажут от имени самой Марлен. Фото: red-torch.ru.

О чем: Марлен Дитрих — всемирно известная актриса, создавшая один из совершенных кинематографических женских образов и оказавшая яркое, незабываемое влияние на моду, кино, стиль и женское сознание. Прекрасная и обаятельная женщина, одновременно порочная и невинная, вызывающе сексуальная и неприступная. Она стала свидетельницей всех главных событий XX века: от двух мировых войн до падения Берлинской стены, от зарождения кинематографа до появления интернета. Пленительная и разгульная, ветреная и верная, взбалмошная и домовитая, образцовая дочь и посредственная мать, антифашистка и эмигрантка, скрипачка и кулинар — так неоднозначно оценивали актрису ее почитатели и хулители.

Где: «Красный факел» (ул. Ленина, 19)

Дата: 22 января в 18.00

Цены: от 280 до 420 руб.

«Быть зиме» (16+)

О чем: Два спектакля в одной декорации по мотивам одной пьесы, но с противоположными смыслами. Фрагменты текста Стриндберга «Фрекен Юлия» сплетаются с самыми сокровенными историями из жизни двух актрис, поочередно играющих спектакль, порой до полной неразличимости. Две версии — две разные истории о взрослении, женском одиночестве, несчастной любви и невозможности обрести отца.

Где: Театр «13 трамвай» (ул. Серебренниковская, 35)

Дата: 23 января в 18.30

Цены: от 500 до 700 руб.

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