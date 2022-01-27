«Мне через неделю надо было рожать»: в Новосибирской области в ДТП разбилась беременная девушка, она потеряла ребенка

В машине была супружеская пара. Фото: соцсети

В Новосибирской области на трассе столкнулись ассенизатор и иномарка. Водитель и девушка, сидевшая рядом, отделались ссадинами и переломами. Погиб только один невидимый пассажир… Это был еще не появившийся на свет мальчик, которого пара ждала очень долго. Подробности страшной трагедии — в материале КП-Новосибирск.

«ВЫЗЫВАЙТЕ СКОРУЮ! ОНА БЕРЕМЕННА»

Для 27-летней Марии* это была долгожданная беременность.

— Контрольное УЗИ показало, что будет мальчик. Мы с мужем так ждали его появления. Торопились все подготовить. Купили дом, сделали ремонт, оформили детскую, — рассказала КП-Новосибирск Мария, пострадавшая в ДТП. — И вот мне через неделю рожать… Но случился этот кошмар...

Жизнь крошечного малыша, который так и не увидел свет, оборвалась 21 января. В тот день Мария вместе с мужем поехали в соседний поселок подготовиться к дню рождения свекрови. Хотели купить подарки, цветы и шарики.

— Мы выехали около 11 часов утра. На перекресток перед мостом на въезде в поселок выезжала ассенизаторская машина. Мы с мужем сбавили скорость, потому что увидели ее, и поняли, что он тоже сбавил скорость. Он, как положено, должен был нас пропустить. Но мы поехали — и он тоже поехал. Так и столкнулись, — вспоминает тот день женщина.

Ассенизатор не пропустил иномарку. Фото: соцсети

После столкновения Маша потеряла сознание. Когда очнулась, первое, что увидела, — лежащего рядом в машине супруга, он был в крови.

— Он кричал: «Вызывайте скорую! Она беременна!» Я не понимала, что происходит. Вроде все было нормально, хотя у меня текла кровь от носа до подбородка. Потом я снова отключилась, — продолжает Мария.

«ЕГО ИЗВИНЕНИЯ МАЛЫША НЕ ВЕРНУТ»

Марию увезли в местную ЦРБ. По ее словам, врачи тут же послушали сердце мальчика, и оно билось. В маленьком организме еще теплилась жизнь, была надежда на спасение. Но через пару минут медики перестали его слышать.

— Было принято решение делать мне кесарево. Меня отправили в Куйбышевскую ЦРБ, потому что в нашей эту операцию не делают. Врачи позвонили в Новосибирск, и меня на вертолете доставили в город. Роды мне простимулировали. Мой мальчик появился на свет мертвым, — сдерживая слезы, описывает подробности трагедии Маша.

Девушка не только потеряла ребенка, но и сама сильно пострадала. У нее рассечена бровь, выбиты передние зубы, разбиты губа и подбородок, сломаны рука и нога.

— Муж тоже лежит в Новосибирске, в военном госпитале. У него перелом правой ноги и что-то с коленом, — говорит девушка. — Про самого водителя машины мне мало что известно. Знаю только, что ему 62 года и он плохо видит. Он звонил моему мужу, извинялся, но малыша же нам это не вернет…

По словам пострадавшей, они с мужем планируют судиться с виновником аварии, чтобы его наказали, и будут подавать на него в суд.

* Имя изменено по просьбе пострадавшей.

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