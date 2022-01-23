От сибиряка, погибшего в ДТП, требуют являться к следователю

Виталию Погодинскому было 27 лет, когда он погиб на трассе. Фото: личный архив/ предоставлено Ириной БАЛЫШЕВОЙ.

Постановление, которое вынесла следователь в Новосибирской области потрясает глупостью и циничностью одновременно. Сотрудница МВД намерена взять подписку о невыезде у парня, который погиб 8 месяцев назад. Подробности уголовной истории – в материале КП-Новосибирск.

РАЗБИЛИСЬ НА ПУСТЫННОЙ ТРАССЕ

Виталий Погодинский жил в Черепановском районе. Хоть и далеко от областного центра – Новосибирска – был вполне успешным в делах. Еще совсем молодым примкнул к семейному бизнесу, у него был свой магазин, а также – большие планы.

- В Черепаново, как и в Новосибирске, есть Красный проспект. Там у него был свой магазин. Планировал открывать автомойку, - рассказывает КП-Новосибирск Тимур Брук, который был знаком с Виталием с 2015 года. – Хороший водитель. У него была «Мазда», потом «Субару», потом «Лексус», потом – «Лексус» поновее. В машинах разбирался.

Виталий занимался бизнесом и был опытным водителем. Фото: личный архив.

Машина и погубила парня. В мае прошлого года 27-летний Виталий допоздна засиделся в кафе со знакомыми. А потом решили махнуть на Алтай. То ли ради поездки ребята встали с утра пораньше, то ли вообще не ложились – компания рванула в путь на рассвете – ранним воскресным утром.

И через полчаса машина, вылетев с дороги, буквально кувыркалась рядом с трассой. Смертельная авария произошла 30 мая в 6.40 – едва молодежь выехала из Новосибирской области в Алтайский край.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скончался до приезда скорой медицинской помощи. Пассажиры - мужчины, 1984 и 1993 годов рождения, а также женщина 1954 года рождения - с различными травмами госпитализированы в Тальменскую ЦРБ», - сообщила тогда автоинспекция. Причина – водитель не справился с управлением.

Близкие сомневаются в том, что Виталий был за рулем автомобиля. На снимке – с Тимуром Бруком. Фото: личный архив.

ПОГИБШИЙ, ЯВИТЕСЬ К СЛЕДОВАТЕЛЮ

Близкие Виталия сомневаются: он ли был за рулем? Автомобиль – не его, а одного из тех парней, что остались живы после аварии. Родные рассчитывали, что следствие разберется. И вот – результат: спустя восемь месяцев сотрудница МВД не только по-прежнему считает Погодинского виновником аварии, но даже предлагает взять с него подписку о невыезде. В официальном постановлении следовательницы так и говорится – «необходимо избрать меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении».

То есть по замыслу следователя, Виталий Погодинский – человек, который погиб 8 месяцев назад – должен не покидать места жительства и вовремя является на допросы. Ну, и, естественно, должен подписаться, что эти обязательства на себя берет.

Следователь постановила взять у погибшего подписку о невыезде.

ПАССАЖИРКА ПОМОЛОДЕЛА НА 40 ЛЕТ

Подписка о невыезде - явна ошибка следствия. Возможно – не единственная. Адвокат Ирина Балышева не уверена, что и за рулем был Виталий.

- Я допросила одного человека. Он говорит, что за рулем как раз был собственник транспортного средства. Когда садились - был собственник. Но человек умер, его проще сделать виноватым, - рассказала КП-Новосибирск Балышева.

Тимур Брук – давний знакомый Погодинского – тоже в сомнениях. Говорит, что Виталий, если где-то выпивал, предпочитал садить за руль другого. А в этой истории – даже и автомобиль был не его.

К слову, это смертельное ДТП было настолько сильным, что люди повылетали из автомобиля. То есть было не разобрать, кто где сидел. Правоохранители по экспертизам, по записям с камер фиксации, по грамотному допросу свидетелей вполне могли установить, кто точно был за рулем. Только родные погибшего говорят, что в этой истории доверить следствию сложно.

То, что погибшего призывают дать подписку о невыезде – не единственный заметный ляп правоохранителей. Есть расхождения и в возрасте потерпевших. По официальным данным ГИБДД, среди пассажиров была женщина 1954 года рождения, а следователь называет потерпевшей женщину 1994-го. В общем, не уголовное дело – а целая головоломка с внезапно молодеющей пассажиркой, и покойником, с которого требуют подпись.

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