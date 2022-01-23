«Это адски трудно!»: известная блогер-усыновитель вступилась за новосибирскую семью, которой отдали девочку из коробки

Екатерина считает, что опека поступила с девочкой верно. Фото: www.instagram.com/spottykit/ личный архив

Историю девочки, найденной в коробке на трассе под Новосибирском, обсуждает вся страна. Напомним, ребенка нашли пятеро подростков. Один из них – Ренат Литвинов – позвонил родителям, они увезли найденыша в больницу. Литвиновы сразу заявили: хотят новорождённую удочерить. Но опека решила отдать девочку другой семье, которая прошла школу приемных родителей.

Соцсети негодуют и требуют вернуть малышку Литвиновым. Екатерина Кузнецова, известный блогер, мама двоих приемных детей и автор книги «Дети, домой!», с ними не согласна.

Если бы малышку не отдали в семью, почти 2 месяца она была бы одна в доме малютки. Фото: личный архив.

- У семьи, спасшей девочку, не была пройдена школа приемных родителей. И если бы ее не отдали другим кандидатам, тогда ребенок застрял бы в системе еще на полтора месяца, пока они прошли бы школу, собрали все документы. То есть младенец остается без родителей один почти на два месяца в доме малютки ради красоты ситуации. Так же выходит? Это несправедливо по отношению к ребенку! И в этой ситуации я не вижу другого варианта, кроме того, что выбрали органы опеки, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина. – Да, у людей был порыв – забрать малышку себе. А чем бы это все обернулось, когда бы они начали выяснять, что у ребенка со здоровьем, кто его оставил? Когда они бы прошли школу приемных родителей, они могли бы 10 раз передумать и понять, что им не по силам принять в семью отказного ребенка и воспитывать его как своего, потому что далеко не всем это дано. За отказным малышом в коробке стоит большая травма, с которой нужно уметь работать. Мой сын Никита, которому сейчас почти 4 года, был тоже новорожденным, отказным. Его, конечно, не бросили в коробке, но он до двух лет вообще не воспринимал меня как мать. Он меня отталкивал, предпочитал плакать один, был колючим ежом просто. Воспитывать чужого ребенка очень трудно, и если бы у меня не было опыта с приемной дочкой, и если бы я не знала все то, что знала на тот момент благодаря своему опыту и школе приемных родителей, как бы я справилась? Это было адски трудно! Но я знала, что это пройдет, и так у детей проявляет себя травма оставленности, одиночество в утробе матери. И я к этому была готова и почти два года ждала, пока малыш оттает. А Литвиновы бы точно это выдержали? Они знали, на что идут? Это такой порыв красивый, волшебный, и это первое, что приходит в голову. Но появление приемного ребенка в семье должно быть максимально осознанным. И, конечно, такие решения принимаются только после школы приемных родителей: она не зря стала обязательной.

Катя признается: Никита до двух лет вообще не воспринимал ее как маму. Фото: www.instagram.com/spottykit/

- Расскажите о школе приемных родителей: сколько длятся там занятия, чему учат, платная она или нет?

- Школа приемных родителей абсолютно бесплатная. Я проходила ее в Новосибирске, занятия длились 1,5 месяца. Каждые выходные, в субботу и воскресенье, мы ездили и с утра до вечера учились. Рассказывали обо всем: что такое вообще травма утраты, что такое приемный ребенок и чем отличается от кровного, какие бывают нарушения привязанности, какие бывают сопутствующие заболевания, какие психологические нюансы в общении с приемными детьми. Там обсуждают мотивацию к усыновлению: что движет людьми, которые собрались взять ребенка. Например, в ситуации с Литвиновыми: их порыв – ой, это чудо, она появилась в нашей жизни, наверное, это нужно, попробуем. Но они точно хотели ребенка? Они точно на много-много лет готовы быть ему родителями? Это же навсегда! И, к сожалению, у нас есть понятие возврата ребенка, когда приемные родители понимают, что не справляются. В школе приемных родителей как раз и идет профилактика таких вторичных возвратов. Довольно много внимания уделяется тому, чтобы потенциальные родители поняли, зачем им ребенок. Кто-то хочет сиротку облагодетельствовать, но это – не та мотивация, с которой ты сможешь продержаться. Потому что сиротка превратится в домашнего ребенка, и благодетельствовать будет уже некого, а вкладывать усилия в воспитание ребенка нужно будет еще очень долго.

Плюс в школе приемных родителей подробно рассказывают, какие документы надо собирать, как будет проходить суд по усыновлению, важные моменты детской психологии и еще много всего. У многих людей благодаря этому на самом деле меняется восприятие усыновление. Кто-то приходит: мне нужен ребенок, вот выньте-положьте. А обнаруживается, что там есть куча сопряженных проблем, связанных с этим. И кого-то останавливает сбор документов, а кого-то – травма привязанности, с которой нужно будет всю жизнь так или иначе работать. Перинатальная психология неспроста есть, и дети чувствуют, хотят ли их рождения. Такие дети – отказники – часто рождаются и перестают дышать. Так было с моим сыном: он родился, и у него была остановка дыхания, реанимация. Потому что он не хотел жить, он не планировал жить. И первые 1,5 года он всячески нам доказывал, что вообще-то я вам не рад, мне не нужна ваша помощь, я не хочу жить. А мы раз за разом ему объясняли, что мы будем рядом и будем любить его, несмотря ни на что.

А у дочки Ангелины, которой сейчас 9,5 лет, все было по-другому: первый месяц она находилась со своей кровной мамой, и там была другая ситуация. Через пару месяцев после нашей первой встречи она была полностью мамина дочка, но при этом до 4 лет ей снились ночные кошмары, что ее у меня забирают. Каждую ночь она плакала час, а иногда и два раза по часу.

Приемной дочке Кати до 4 лет снились кошмары, что ее забирают. Фото: www.instagram.com/spottykit/

- Многие сейчас рассуждают в соцсетях, что из детдомов разбирают здоровеньких детей со славянской внешностью. А вот больные или смуглые ребятишки остаются в детдомах. Что вы думаете об этом?

- У нас в России чаще всего на усыновление идут бездетные люди, которые хотят ребенка. И, конечно, они мечтают о здоровеньком малыше, который будет похож на него. Это абсолютно здоровое желание, в нем нет ничего неправильного, предосудительного. А за границей есть пары, которые понимают, что у них есть деньги, общественное положение и возможность дать ребенку дом и здоровье, целенаправленно принимают в семью нездорового ребенка, чтобы обеспечить ему максимально комфортную жизнь. Я сама знаю такие семьи и в России: у меня есть знакомая, которая воспитывает двух ВИЧ-положительных детей. Сначала она взяла одного ребенка, поняла, что справляется, знает, какие лекарства давать, и потом приняла второго ребенка. Но у нас в стране это далеко не самая популярная стратегия при усыновлении. Потому что важен уровень жизни человека.

И в среднем самый частый сценарий, который был и у меня, - я хочу стать мамой. Я не могу родить сама, и прихожу в надежде, что я найду своего ребенка и буду счастлива в обычном материнстве. И да, я выбирала по принципу: хочу маленькую девочку, без серьезных проблем со здоровьем. И в той же школе приемных родителей нам объясняли, к чему обязывают определенные заболевания. Есть болезни, которые обрекают тебя на очень большие ограничения в жизни. И к этому тоже нужно быть готовым, здесь не нужно геройствовать, потому что это опять же навсегда. И это лучше, чем принять больного малыша, а потом отказаться, и себя мучить, и его, и сделать еще одну травму ребенку.

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