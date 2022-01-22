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22 января 2022 15:58

«Говорили, подо мной пилон треснет»: сибирячка, весившая 135 килограммов, похудела на полцентнера

Избавиться от лишнего веса ей помогли танцы на пилоне
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Надя сейчас носит одежду на 12 размеров меньше. Фото: личный архив// Анна ПАШАГИНА.

Надя сейчас носит одежду на 12 размеров меньше. Фото: личный архив// Анна ПАШАГИНА.

История 36-летней Надежды Носовой далека от рассказов инстаграмных фитоняшек, худеющих то к весне, то к Новому году. Сибирячка начала набирать вес из-за серьезной болезни - диабета, но затем смогла похудеть почти на 50 килограммов благодаря танцам на пилоне. Свою историю она рассказала КП-Новосибирск.

«НОСИЛА 60-Й РАЗМЕР»

В юности никаких проблем с лишним весом у Нади не было: стрелка весов показывала 70 килограммов, парни всегда обращали внимание. Все изменилось после того, как она родила первого сына.

- Я набрала 40 килограммов во время беременности, но быстро от них избавилась. Ничего особо не делала: много домашних дел, нужно уделить время малышу, иногда сама поесть не успеваешь, - поделилась с КП-Новосибирск Надя. - Плюс в это время мы расстались с отцом моего сына, стресс тоже дал о себе знать.

Но девушка недолго была одна: она встретила парня, за которого вскоре вышла замуж. И после свадьбы у Нади начались серьезные проблемы со здоровьем.

Надежда поправилась из-за проблем со здоровьем. Фото: личный архив.

Надежда поправилась из-за проблем со здоровьем. Фото: личный архив.

- У меня была сильная слабость, болела голова, я чувствовала себя отвратительно. А еще сильно поправилась. Пошла к терапевту, меня направили на анализ крови. Он показал очень высокий уровень сахара, врачи диагностировали диабет, - вспоминает сибирячка.

В аптечке Надежды появились лекарства для диабетиков и инсулин, тут уж было не до заботы о лишних килограммах. А потом сибирячка снова забеременела.

- Меня до последнего не ставили на учет по беременности - не знали, смогу ли я в принципе выносить ребенка, слишком высоки были риски, - признается Надя. - Помню, беременной до ужаса боялась ставить уколы инсулина в живот: мало того, что неудобно и ничего не видно, так еще боишься навредить ребенку.

Вес Нади был 135 килограммов. Фото: личный архив.

Вес Нади был 135 килограммов. Фото: личный архив.

Но все тревоги остались позади, когда у Нади родился сын. Снова началась череда родительских забот, но лишние килограммы из-за болезни уже так легко не ушли. Наоборот, к ним прибавлялись новые, и в итоге стрелка весов показала 135 килограммов.

- Мужу моя фигура нравилась, он говорил, чтобы я не худела. А еще ругал, если я не ела: мне из-за диабета вообще нельзя голодать, - объясняет сибирячка. - Меня вес в движениях никак не сковывал. Огорчало, что у меня был 60-й размер, красивую одежду в магазинах я не могла не купить. Приходилось все шить самой.

«ЗНАКОМЫЕ МЕНЯ НЕ УЗНАЮТ»

В 2018 году в семье сибирячки случилась беда: умер муж. Тогда за 2 месяца от пережитого горя и стресса Надежда похудела на 30 килограммов.

- Я поняла, что кожа обвисла, без спорта она никак не подтянулась бы. Поэтому решила исполнить давнюю мечту - научиться танцевать на пилоне, - говорит Надя. - Меня поддержала только моя подруга. А некоторые знакомые смеялись: «Ничего не получится, пилон под тобой треснет».

В питании Надя себя ограничила лишь немного и занялась спортом.

В питании Надя себя ограничила лишь немного и занялась спортом.

Фото: Анна ПАШАГИНА

Перед первой тренировкой Надежда сильно переживала.

- Я боялась, что скажут окружающие, тренер. Вдруг сказали бы: «Пришла какая-то корова, пытается на пилон залезть». Но мне повезло: я попала к тренеру-мотиватору Ольге Юриной, которая тренирует даже бабушек. Все прошло отлично, и тренировки я не бросаю, - уверяет сибирячка.

Танцы на пилоне были давней мечтой сибирячки, и она ее осуществила.

Танцы на пилоне были давней мечтой сибирячки, и она ее осуществила.

Фото: Анна ПАШАГИНА

В питании Надя себя немного ограничила, но в основном из-за болезни.

- Я ограничила себя в хлебе и жирном, однако полностью ни от чего не отказалась. И дольку шоколада могу съесть, и тот же хлеб с соленой рыбой, - перечисляет сибирячка.

Сейчас Надя весит 87 килограммов, и знакомые на улицах ее частенько не узнают.

- Прохожу, говорю: «Здравствуйте». А люди удивляются: «Надя, это ты?». Я говорю: «Да», - описывает реакцию знакомых сибирячка.

На улице похудевшую сибирячку не узнают знакомые.

На улице похудевшую сибирячку не узнают знакомые.

Фото: Анна ПАШАГИНА

Еще женщина кардинально изменила гардероб, ведь теперь она носит одежду на 12 размеров меньше.

- У меня теперь 48-й размер, и я наконец-то могу найти для себя вещи в любом магазине, - радуется Надежда.

Надежда похудела на 30 килограммов за 2 месяца. Фото: личный архив.

Надежда похудела на 30 килограммов за 2 месяца. Фото: личный архив.

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