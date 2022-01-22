«Говорили, подо мной пилон треснет»: сибирячка, весившая 135 килограммов, похудела на полцентнера

Надя сейчас носит одежду на 12 размеров меньше. Фото: личный архив// Анна ПАШАГИНА.

История 36-летней Надежды Носовой далека от рассказов инстаграмных фитоняшек, худеющих то к весне, то к Новому году. Сибирячка начала набирать вес из-за серьезной болезни - диабета, но затем смогла похудеть почти на 50 килограммов благодаря танцам на пилоне. Свою историю она рассказала КП-Новосибирск.

«НОСИЛА 60-Й РАЗМЕР»

В юности никаких проблем с лишним весом у Нади не было: стрелка весов показывала 70 килограммов, парни всегда обращали внимание. Все изменилось после того, как она родила первого сына.

- Я набрала 40 килограммов во время беременности, но быстро от них избавилась. Ничего особо не делала: много домашних дел, нужно уделить время малышу, иногда сама поесть не успеваешь, - поделилась с КП-Новосибирск Надя. - Плюс в это время мы расстались с отцом моего сына, стресс тоже дал о себе знать.

Но девушка недолго была одна: она встретила парня, за которого вскоре вышла замуж. И после свадьбы у Нади начались серьезные проблемы со здоровьем.

Надежда поправилась из-за проблем со здоровьем. Фото: личный архив.

- У меня была сильная слабость, болела голова, я чувствовала себя отвратительно. А еще сильно поправилась. Пошла к терапевту, меня направили на анализ крови. Он показал очень высокий уровень сахара, врачи диагностировали диабет, - вспоминает сибирячка.

В аптечке Надежды появились лекарства для диабетиков и инсулин, тут уж было не до заботы о лишних килограммах. А потом сибирячка снова забеременела.

- Меня до последнего не ставили на учет по беременности - не знали, смогу ли я в принципе выносить ребенка, слишком высоки были риски, - признается Надя. - Помню, беременной до ужаса боялась ставить уколы инсулина в живот: мало того, что неудобно и ничего не видно, так еще боишься навредить ребенку.

Вес Нади был 135 килограммов. Фото: личный архив.

Но все тревоги остались позади, когда у Нади родился сын. Снова началась череда родительских забот, но лишние килограммы из-за болезни уже так легко не ушли. Наоборот, к ним прибавлялись новые, и в итоге стрелка весов показала 135 килограммов.

- Мужу моя фигура нравилась, он говорил, чтобы я не худела. А еще ругал, если я не ела: мне из-за диабета вообще нельзя голодать, - объясняет сибирячка. - Меня вес в движениях никак не сковывал. Огорчало, что у меня был 60-й размер, красивую одежду в магазинах я не могла не купить. Приходилось все шить самой.

«ЗНАКОМЫЕ МЕНЯ НЕ УЗНАЮТ»

В 2018 году в семье сибирячки случилась беда: умер муж. Тогда за 2 месяца от пережитого горя и стресса Надежда похудела на 30 килограммов.

- Я поняла, что кожа обвисла, без спорта она никак не подтянулась бы. Поэтому решила исполнить давнюю мечту - научиться танцевать на пилоне, - говорит Надя. - Меня поддержала только моя подруга. А некоторые знакомые смеялись: «Ничего не получится, пилон под тобой треснет».

В питании Надя себя ограничила лишь немного и занялась спортом. Фото: Анна ПАШАГИНА

Перед первой тренировкой Надежда сильно переживала.

- Я боялась, что скажут окружающие, тренер. Вдруг сказали бы: «Пришла какая-то корова, пытается на пилон залезть». Но мне повезло: я попала к тренеру-мотиватору Ольге Юриной, которая тренирует даже бабушек. Все прошло отлично, и тренировки я не бросаю, - уверяет сибирячка.

Танцы на пилоне были давней мечтой сибирячки, и она ее осуществила. Фото: Анна ПАШАГИНА

В питании Надя себя немного ограничила, но в основном из-за болезни.

- Я ограничила себя в хлебе и жирном, однако полностью ни от чего не отказалась. И дольку шоколада могу съесть, и тот же хлеб с соленой рыбой, - перечисляет сибирячка.

Сейчас Надя весит 87 килограммов, и знакомые на улицах ее частенько не узнают.

- Прохожу, говорю: «Здравствуйте». А люди удивляются: «Надя, это ты?». Я говорю: «Да», - описывает реакцию знакомых сибирячка.

На улице похудевшую сибирячку не узнают знакомые. Фото: Анна ПАШАГИНА

Еще женщина кардинально изменила гардероб, ведь теперь она носит одежду на 12 размеров меньше.

- У меня теперь 48-й размер, и я наконец-то могу найти для себя вещи в любом магазине, - радуется Надежда.

Надежда похудела на 30 килограммов за 2 месяца. Фото: личный архив.

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