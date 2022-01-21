«Били в лицо, пинали со спины»: дети напали на девятилетнюю девочку на площадке в Новосибирске

Мальчик догнал девочку и ударил по лицу. Фото: Предоставлено героями публикации

Игра в снежки превратилась в избиение девятилетней девочки во дворе на улице Высоцкого. Ребята повздорили во время игры, в итоге мальчик начал пинать девочку в спину и бить в лицо, вскоре подтянулись и другие дети. Рядом были взрослые, но они не придали инциденту значения. Теперь в полиции лежат два заявления от родителей с обеих сторон. Подробности — в материале КП-Новосибирск.

«ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ГОВОРИТЕ РОДИТЕЛЯМ!»

Скандал случился во дворе многоэтажки на улице Высоцкого. Девятилетняя Алиса* пошла гулять во двор, где дети строили снежную крепость. Девочка подошла к скамейке и поздоровалась, в ответ восьмилетний Денис* начал ее прогонять.

— Мальчик набрал полную ледянку снега и швырнул моей дочери в лицо. Она один раз отклонилась, второй. После этого встала и спросила: «Ты что, идиот?». Мальчишка выбрался из снежного городка и начал ее толкать в грудь, Алиса падала. Дочка попыталась уйти, но Денис позвал приятеля, а потом с разбегу налетел на Алису и повалил на снег. Пока приятель держал ее, Денис бил мою дочь по голове. А еще одна девочка взяла мишуру и стала болеть за них. Мою дочь не выпускали с площадки, а прохожие смотрели и просто шли мимо, предпочитая не вмешиваться в детский конфликт, — рассказала КП-Новосибирск Елена, мама Алисы.

Девочка прибежала к маме вся в слезах, та отправилась разбираться. Подошла к Денису и потребовала назвать номер его квартиры, чтобы поговорить с его родителями. В ответ ребенок стал молить о прощении.

— У него случилась истерика, он начал рыдать, разве что на колени не упал. Кричал: «Извините! Простите, только, пожалуйста, не говорите родителям!». А потом убежал домой. Мы с дочкой поднялись к ним в квартиру, на нас с криком накинулся отец в присутствии моих детей, одному из которых 2,5 месяца, а также в присутствии своего сына. И вот я стою с двумя детьми, задаю ему вопрос, а мужчина орет на весь подъезд: «Пусть обходит его стороной! Не дай Бог что-то будет!». Теперь я боюсь за жизнь и здоровье своего ребенка. Если бы не пуховик, дочка лежала бы в больнице, — переживает Елена.

«КТО НА НОВЕНЬКОГО?»

Врачи диагностировали у девятилетней девочки ушиб грудного и поясничного отдела из-за пинков с разбегу. Спасла Алису теплая одежда: пуховик смягчил удары. Но страх остался, потому что мальчишка регулярно ведет себя как задира.

— Семью Дениса мы знаем давно. По слухам, его отец раньше работал в уголовно-исправительной системе. Соседи не хотят с ними связываться: с мальчиком постоянно случаются конфликты, но все об этом молчат. Мама у них скромная, а отец приличий не знает. Дети устроили игру: «Кто на новенького?». Не сами же они ее выдумали — откуда-то переняли, — поделилась с КП-Новосибирск соседка по дому.

Елена обратилась в отдел ПДН и написала в прокуратуру Новосибирской области. А потом выложила видео с камер в соцсети, и скандал разросся до масштабов города. Отец обидчика тоже подал заявление в полицию.

— В полицию поступили два заявления от родителей малолетних по факту конфликта, произошедшего в Октябрьском районе Новосибирска. Заявления зарегистрированы в установленном порядке. Обеим сторонам выданы направления на прохождение судмедэкспертизы. После получения результатов и установления всех обстоятельств произошедшего сотрудники полиции примут решение в соответствии с действующим законодательством, — прокомментировали КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

Редакция КП-Новосибирск запросила комментарии второй стороны конфликта и готова опубликовать другую версию событий.

* Имена изменены.

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