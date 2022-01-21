«Они травили его с 1 сентября»: в Новосибирской области школьник выстрелил в одноклассника на уроке физкультуры

Родиславу попали в лоб. Фото: предоставлено Николаем Исаевым.

В Новосибирской области школьник выстрелил однокласснику в лоб из пневматического пистолета. Инцидент произошел на уроке физкультуры, когда дети должны были кататься на лыжах. Мальчика доставили в больницу. К счастью, травма несерьезная. КП-Новосибирск поговорила с отцом пострадавшего и узнала, из-за чего у детей произошел конфликт.

«ЭТО НАСТОЯЩИЙ БУЛЛИНГ»

Николай Исаев вместе с сыном Родиславом переехали в село Ленинское в Новосибирском районе из Хакасии в этом году. У мальчика умерла мама, а сам отец родом из Сибири. Вот и построил дом в селе, решил, что они будут жить тут.

— 1 сентября Родислав пришел в эту школу, в 5 класс. В его классе учатся два брата-близнеца 14 лет. Одного из них зовут Михаил*. Они заметили моего сына и сразу же начали над ним издеваться, травить, как новенького. На линейке я сам видел, как они бейсболку ему на глаза натягивали. Я, конечно, подошел, сделал замечание. Вроде бы успокоились, — рассказал КП-Новосибирск Николай Исаев, отец Родислава.

Но перемирие между мальчишками длилось недолго. В октябре произошла драка. Миша вместе с братом и еще одним мальчиком избили новенького.

— Они считают, что это все шутки. Я считаю, что его начали травить с 1 сентября, и это самый настоящий буллинг. Разбирались тогда снова. Братья клялись и божились, что больше моего сына и пальцем не тронут, — говорит мужчина.

По словам местных жителей, Миша и его брат — тоже дети с тяжелой судьбой. Их маму убили, чтобы ребята не попали в детский дом, близнецов забрала под опеку родная тетя.

КУДА ОН ЦЕЛИЛСЯ?

Инцидент с пистолетом произошел на уроке. Класс пошел на физкультуру. Мальчишки встали на лыжи и выполняли упражнения. Родислав остановился, чтобы поправить их, а когда поднял голову, увидел, что Миша стоит с пистолетом в руках. Раздался выстрел.

— Пуля попала моему сыну в лоб. Родиславу тут же сняли лыжи и отвели к директору. После уже к медсестре. Мне позвонил классный руководитель, и я тут же примчался в школу. Мы поехали в больницу, сделали КТ. Кость не пробита, сын отделался испугом и ссадиной, шишкой на лбу, — рассказал КП-Новосибирск отец пятиклассника.

Откуда же у близнецов пневматический пистолет? Вроде нашли на улице, он был завернул в пакет.

— В пакете был и пистолет, и пульки к нему. Они не понесли его домой, а перепрятали. Потом уже принесли в школу, — говорит Николай. — Когда у Миши спросили: «Зачем он стрелял?», то школьник ответил, что целился в автомобильный знак.

Николай уже обратился в полицию. В пресс-службе регионального МВД комментируют историю так:

— В результате инцидента пострадавший получил ушибленную травму лобной части головы. Полицейские изъяли у несовершеннолетнего пневматический пистолет и направили на экспертизу, — говорится в сообщении от ГУ МВД России по Новосибирской области.

Родислав не на больничном, он продолжит ходить в школу, хотя жалуется на головные боли. Но отец списывает это пока на перенесенный стресс.

ОФИЦИАЛЬНО

К делу подключилась прокуратура Новосибирской области. Они организовали проверку.

— Предварительно установлено, что на уроке физкультуры ученик пятого класса средней общеобразовательной школы, не согласившись заниматься лыжной подготовкой, выстрелил (предположительно из пневматического пистолета) с расстояния в детей, которые принимали участие в катаниях на лыжах. В результате однокласснику причинен ушиб головы, ребенку оказана медицинская помощь, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

СКАЗАНО

О произошедшем узнали в министерстве образования. Они взяли это дело на контроль.

— В школе проводится педагогическое расследование. 21.01.2022 чрезвычайное происшествие рассматривается на Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Новосибирского района, — говорится в сообщении ведомства.

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