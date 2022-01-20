«Пинали лежачего на остановке»: под Новосибирском подростки избили школьника

Саша учится в коррекционной школе. Фото: личный архив.

ЧП произошло в райцентре Черепаново: там прямо на остановке компания подростков избила школьника. Подробности этой истории КП-Новосибирск рассказала мама пострадавшего мальчика.

- Мой сын учится в коррекционной школе: у него есть особенности в развитии, он очень гиперактивный, - поделилась с КП-Новосибирск мама Саши. – Но учится хорошо, с детьми из класса дружит.

Женщина говорит: Сашу невзлюбила компания подростков по-старше. Их главарь – 17-летний парень.

- Он нигде не учится, живет с бабашкой, - продолжает женщина. – И решил как-то втянуть Сашу в свою компанию, предложил ему пива. Но сын отказался, после чего этот парень со своими друзьями начал над ним издеваться, побил.

Смешки в итоге переросли в рукоприкладство. Пока не дошло до того, что школьника избили прямо на остановке.

- Саша возвращался домой из школы, позвонил мне с остановки, сказал, что ждет автобус. А потом перестал отвечать на телефонные звонки, - описывает мама Саши. – Когда сын взял трубку, то рассказал, что его избила та самая компания. Самый главный его не щадил: сначала ударил кулаком по лицу, потом пинал лежачего. А сыну вообще нельзя драться – у него киста в верхней челюсти, и неизвестно, чем любой удар может обернуться, - переживает мама Саши.

Перепуганная женщина повезла сына в больницу: там у него диагностировали ушибы, ссадины. После этого она обратилась в полицию. Но, по словам сибирячки, обидчик сына на этом не успокоился:

- Он стал угрожать, что теперь каждый день будет караулить моего сына и бить его. И никакой управы на его нет, ни к чьим словам не прислушивается. Я попросили учителей, чтобы они провожали сына на остановку, - переживает мама Саши.

Со второй стороной конфликта журналисту КП-Новосибирск пообщаться не удалось, но мы готовы предоставить ему слово: связаться с редакцией можно по тел. 8-913-068-56-72. Точку в этой истории предстоит поставить полиции: правоохранители проводят проверку.

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