Видео записал домофон: взбесившаяся стая собак напала на девятилетнюю девочку в Новосибирске

Девочка шла в школу, когда на нее напали. Фото: скриншот из видео

В Новосибирске стая бродячих собак напала на девятилетнего ребенка. Инцидент произошел 19 января в Октябрьском районе. Девочка шла по улице Б. Богаткова в школу ко второй смене мимо дома № 219, повернула налево и столкнулась со стаей, которая двигалась как раз навстречу.

— Это были три крупные собаки. Одна из них обошла дочку сзади и схватила за комбинезон. Дочка упала, а собака начала рвать ее за ногу. В это время водитель из машины увидел, что происходит, посигналил и отогнал собак, — рассказала мама девочки.

Школьница сразу же позвонила маме, та забрала ее и повезла в больницу. Врачи обработали рану и назначили курс уколов от бешенства.

— Муж позвонил в общественную приемную мэрии, сразу же приехала служба отлова собак. Они уточнили все обстоятельства и стали искать животных по дворам. Я сама еще походила поискала, но не нашла стаю. Соседи говорят, что неоднократно видели этих собак, — говорит жительница Новосибирска.

Момент нападения попал на камеру домофона одного из подъездов. На видео заметно и количество собак, и их внешний вид. Мама ребенка против массового отстрела животных, но и то, что дети не могут безопасно добираться до школы, ее беспокоит.

— Не хочется, чтобы устраивали охоту на ведьм и ловили всех подряд. Собакам и так много достается: нет даже площадок для выгула. Проблема заключается именно в безнадзорных животных. Они сбиваются в стаи, и неизвестно, чего от них ждать, — рассуждает мама школьницы.

С бродячими собаками в Новосибирске борются уже не первый год. Один из заметных борцов — депутат Ростислав Антонов, он вспоминает что первые жалобы на бездомные стаи отправлял еще в 2016 году. И с тех пор пишет их каждый год, приводя примеры с новыми случаями.

— В прошлом году мы боролись со стаями на улице Владимировской. Проблема в том, что собак стерилизуют, вакцинируют, а потом отпускают обратно. Говорят, что они не агрессивны. А как можно на глаз определить, что собака уже не будет больше вести себя подобным образом? — делится мнением с КП-Новосибирск Ростислав Антонов, депутат Совета депутатов города Новосибирска, руководитель фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль».

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к юристу Михаилу Спиридонову. Он объяснил, кто несет ответственность за этих собак и какую моральную компенсацию можно получить.

— Муниципалитет (в нашем случае — мэрия Новосибирска) должен заниматься организацией работы по отлову бродячих собак. Соответственно, если вред причинен в результате нападения такой собаки, ответственность должна быть возложена на муниципальные власти, — прокомментировал КП-Новосибирск Михаил Спиридонов. — Что касается морального вреда, то размер компенсации будет устанавливать суд, если родители обратятся с иском. Все будет зависеть от степени тяжести травм.

По словам юриста, если вред здоровью не причинен (например, собака поцарапала), то сумма составит 5 — 10 тысяч рублей, если вред более серьезный или с психологическим последствиями для ребенка — от 30 тысяч рублей, если нанесен тяжкий вред — от 100 тысяч рублей. Однако все суммы условные, в каждом конкретном случае их назначает на свое усмотрение судья.

ОФИЦИАЛЬНО

В СК России по Новосибирской области уже начали доследственную проверку:

— 19 января во дворе дома № 219 по улице Б. Богаткова в Октябрьском районе города Новосибирска на девочку напали три бездомные собаки, одна из которых укусила ребенка за ногу. Следователем в рамках проверки проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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