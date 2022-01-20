В Новосибирске дети перестали ходить в школу из-за третьеклашки, которая бьет девочек у доски

Дети не хотят учиться с Машей. Фото: Иван ВИСЛОВ

В одной из новосибирских школ в Первомайском районе девочка держит в страхе своих одноклассников. Родители жалуются, что ребенок регулярно срывает уроки и бьет других детей. Все началось в первом классе, сейчас ребята уже в третьем. У пап и мам кончилось терпение, они объявили бойкот и перестали водить своих детей на занятия, пока драчунью не уберут из класса.

МАМ РАЗНИМАЛ ДИРЕКТОР

Маша* учится с ребятами с первого класса. Родители других детей говорят, что уже тогда ребенок решил установить свой авторитет силой. Дети жаловались мамам, что девочка постоянно толкается и может обозвать. О проблеме родители узнали, естественно, из общего чата, там и объединились против ребенка.

— Я сначала все списывала на детские разборки. Мол, дети просто учатся общаться, так что ничего критичного в этом нет. Дальше — хуже. Уже во втором классе Маша начала срывать уроки, а в этом году она напала на девочку, — рассказала КП-Новосибирск Марина*, мама одной из учениц.

По словам Марины, одноклассница Маши — Таня* стояла на уроке у доски. В этот момент школьница подбежала и вцепилась ей в волосы, а после несколько раз ударила по голове. Ребенка забрали в больницу. Учитель хоть и был рядом, но не успел среагировать. Как говорят дети, Маша — настоящий ураган.

— Пострадавшей девочке поставили диагноз «сотрясение головного мозга». Мама Тани тут же пришла в школу разбираться и говорить с Машиной мамой. Насколько я знаю, у них завязалась драка. Их разнимали педагог и директор школы, — говорит женщина.

БОЙКОТ И РОКИРОВКА

В родительском чате после этого прошел настоящий митинг. Главный лозунг: «Хватит это терпеть». Мамы и папы третьеклассников объединились против неугомонной Маши и ее родителей, начали требовать, чтобы девочку исключили.

— Мама Маши эту идею не поддержала, педагог — тоже, он вообще от нас отказался. Нам, несогласным родителям, а это практически весь класс, предложили самим написать заявление о выходе из класса. Пообещали, что переведут детей в другой класс. Так и произошло. Сделали другой класс и дали нам другую букву, — объясняет Марина. — И каково было наше удивление, когда к нам снова привели… Машу.

Возмущению родителей не было предела. Посовещавшись, они коллективно написали заявления, что их дети не будут ходить в школу, пока Машу не уберут из класса.

— Мы же и в департамент образования обращались, и в прокуратуру, и в другие инстанции. Ничего не помогло. Недавно собрание прошло, вроде обещали решить проблему, — не теряет надежду одна из мам. — Детей мы начали водить в школу со среды — дома они просидели четыре дня. Теперь на уроках присутствует человек из администрации школы, следит за обстановкой.

В школе комментировать ситуацию КП-Новосибирск отказались. Мама Марии пока не готова разговаривать с прессой, но мы готовы опубликовать и ее точку зрения.

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