«Он сделал из меня проститутку и наркоманку»: многодетная танцовщица из Новосибирска обвиняет мужа в побоях и краже ребенка

Настя и Сергей прожили вместе 7 лет. Фото: предоставлено героем публикации.

Эта история о страстной любви и жгучей ненависти с криминальным подтекстом взбудоражила миллионы телезрителей. Она появилась на экране телевизоров в ток-шоу с Андреем Малаховым. Так семейная драма сибиряков стала достоянием общественности. Ее главные герои на протяжении 7 лет выясняют отношения, дерутся, мирятся, делят детей и добиваются справедливости. Подробности личной жизни участников этих неоднозначных событий выясняла журналист КП-Новосибирск.

ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ

С Сергеем Х. Настя познакомилась в Павлодаре в 2015 году. Стройная, много лет занимающаяся спортивными танцами девушка ездила на гастроли по местным клубам в составе группы артистов. В одном из лаундж-баров после выступления к ней буквально привязался симпатичный молодой мужчина.

— Мы тогда с ребятами зарабатывали деньги этими выступлениями. Кто-то танцевал, кто-то показывал шоу с огнем, а я была хореографом постановки. Сергей мне понравился. Он казался таким надежным, серьезным и настойчивым. Его внимание было мне приятно. За плечами у меня уже имелся опыт неудачного замужества и двое детей, мальчиков. Но жизнь не сложилась, бывший муж в итоге сел в тюрьму за наркотики. А мне надо было воспитывать мальчишек и строить свое счастье, — рассказывает КП-Новосибирск Настя.

Эти гастроли закончились бурным романом. Сибирячка переехала жить к Сергею на съемную квартиру, забрав из Новосибирска младшего сына. Старшего ребенка она не стала отрывать от привычной школы, и он остался на время у старшей сестры Насти.

Но спустя несколько месяцев девушка поняла, что ее семейная жизнь далека от сказки.

— Он стал меня бить. Злился по любому поводу и наносил удары. Потом сильно извинялся, просил прощения. А я всегда находила ему оправдания. Терпела. Из-за такой безнаказанности Сергей стал еще более жестоким. Превратился в тирана. Он портил мою одежду, чтобы я не могла даже на улицу выйти. Он относился ко мне, как к своей собственности. В Павлодаре у меня не было никого, чтобы попросить помощи. Но я стала задумываться о побеге в Новосибирск. Он это понял. Забрал у меня паспорт, права и другие документы и, сильно избив, однажды заставил меня в полубессознательном состоянии, воя от боли, под диктовку написать расписку о том, что я якобы заняла у него 10 тысяч долларов и обязуюсь отдать, — уверяет Настя. И говорит, что с тех пор она жила как в плену.

Сергей вел себя на ток-шоу агрессивно по отношению к супруге. Фото: скриншот программы "Прямой эфир".

Розовая пелена спала, обнажив суровые будни несчастливой пары.

— А потом я забеременела. Но это ничего не изменило в наших отношениях, — говорит сибирячка.

ПОБЕГ

Супруги часто и бурно ругались. И вот однажды Настя решила расстаться с Сергеем. Беременная, она вернулась домой. Молодую мать приютила у себя семья сестры в Бердске. И тут стали выясняться интересные подробности семейной жизни в Павлодаре.

— Сестра показала мне разные порнографические фотографии со мной и даже видео, где мы с мужем занимаемся сексом. Оказалось, что Сергей сам отправлял ей все это. Да, он часто заставлял меня позировать ему, снимал меня даже в туалете. Я понимала, что это какое-то извращение, но противостоять не могла. Вообще боялась сказать что-то против, так как за любыми замечаниями следовали побои. Меня очень возмутило, что муж отсылал эти снимки моим родственникам. Зачем? Чтобы поссорить нас и выставить меня проституткой, — со слезами объясняет Настя.

Сергей тиражировал интимные фото жены. Фото: предоставлено героем публикации.

Спокойной жизни у родственников вскоре тоже пришел конец. Сергей перебрался в Новосибирск и загорелся желанием вернуть суженую в семью.

— Он понимал, что просто так я к нему не пойду. Стал угрожать убить мою маму, сестер. Шантажировал той давней распиской. Я не хотела, чтобы у родственников были проблемы из-за меня, и мы снова сошлись. А я как раз родила нашу общую дочь Мию*, — продолжает Настя.

Перемирие длилось недолго.

ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ, НАРКОТИКИ, ГРАБЕЖИ

— Мы жили странно. Дошло даже до того, что он запретил мне и детям пользоваться холодильником и брать продукты. Мы были вынуждены воровать еду дома, пока он спит, и есть по ночам. У мальчиков часто были спрятаны под подушкой корки хлеба. После каждой его пьянки и побоев я пыталась убежать. Он снова шантажировал и угрожал моей семье. Одну из угроз он исполнил: облил автомобиль моей сестры кислотой, потом еще пытался поджечь дом моей мамы. Это говорило о том, что Сергей способен на все. Да и занимался он совсем не законным бизнесом. Я как-то случайно нашла в его сумке коробки с травой. Его даже задерживали однажды с какими-то веществами, он звонил мне ночью и просил перевести на карточку взятку полицейскому. Утром его отпустили, и никакое дело не завели. Мне казалось, что жаловаться на него в полицию даже из-за избиений бесполезно, там все схвачено и проплачено им, — считает Настя.

А еще семья часто меняла съемное жилье. Девушка считает, что это происходило потому, что он не платил хозяевам аренду и оставался должен большие суммы.

Анастасия уже полгода не видела свою дочь. Фото: предоставлено героем публикации.

МАХНУЛИСЬ НЕ ГЛЯДЯ

Ссоры между супругами продолжались и в итоге вылились в развод. А чтобы бывший муж не донимал женщину своими попытками вернуть прошлое, Настя по-быстрому вышла замуж за другого.

— Тогда я видела в этом единственный выход. Сергей, конечно, разозлился еще больше. Он достал ту расписку на 10 тысяч долларов, которую заставил меня написать с угрозами, и пошел в суд взыскивать долг. И у него это получилось. Мне присудили выплачивать вместе с процентами более полумиллиона рублей. Но самое странное, что он сделал, — нашел бывшую жену моего нового мужа и женился на ней. Я не знаю, что это был за союз, но именно в этот период Сергей стал от моего имени размещать анкету с моими фото на сайтах знакомств и интим-услуг. В свои статусы в мессенджерах он выставлял мои снимки — те самые, которые когда-то рассылал родственникам. Мой новый муж очень злился, ревновал и тоже стал поднимать на меня руку, так что мой брак уже через год распался, — вздыхает Настя.

А как только Анастасия снова осталась одна, на горизонте нарисовался все тот же принц. По случайному стечению обстоятельств он уже тоже успел развестись. Сергей пообещал женщине, что если она снова вернется к нему, то сможет воспитывать дочку. И вместо того чтобы бороться за ребенка в суде, Настя снова бросилась в уже известный ей омут. И снова она беременна. На этот раз УЗИ показало сына, но Сергей был не рад.

Настя родила Сергею двух детей. Фото: предоставлено героем публикации.

— Он продолжал меня бить, его даже мое положение не останавливало, а, казалось, еще больше злило. Он подозревал, что ребенок не от него. К счастью, малыш родился здоровым. Но я была в очень угнетенном моральном состоянии, медики назвали это послеродовой депрессией. До сих пор с ужасом вспоминаю, как он меня пинал, таскал за волосы. Сергей всегда любил повторять: «У тебя две дороги: одна — в землю, другая — ко мне», — не сдерживая слез, вспоминает женщина.

В прошлом году 9 мая Насте пришлось особенно тяжко. После очередного застолья с гостями Сергей кулаком разбил ей череп.

— Он был, как всегда, пьяный. Уснул. Я убрала со стола, а когда попыталась его разбудить, он накинулся на меня. После сильного удара в лоб хлынула кровь, в глазах все потемнело, я отключилась. Он вызвал реанимацию, но перед приездом врачей запугал меня, чтобы я не говорила ничего о травме. Конечно, я молчала, ведь дома с ним остались все мои дети, — признается сибирячка.

После больницы Настя вернулась домой и изо всех сил пыталась делать вид, что ничего не произошло, хотя на лбу осталась впечатляющая вмятина, а о том вечере постоянно напоминали сильные головные боли. Но случилось другое.

— Я и мои старшие дети увидели, что Сергей засовывает Мии руки в трусики. А еще он стал настойчиво укладывать ее спать в свою постель, купал ее постоянно сам. Я знаю о его повышенной сексуальности, о его извращенных фантазиях, поэтому пришла к выводу, что до беды недалеко и что он может причинить вред девочке, — добавляет Настя.

Она снова собрала детей и сбежала от мужа. А тот по традиции не отчаялся и стал действовать проверенным методом.

В августе Сергей силой отобрал дочку у супруги и избил ее. Фото: предоставлено героем публикации.

В конце августа прошлого года Сергей и еще несколько мужчин в городе Бердске во дворе дома на перекрестке улиц Лелюха и Комсомольской силой отобрали у матери четырехлетнюю Мию.

Женщина, понимая, что наступило уже то самое время невозврата, написала заявление в полицию. Началось расследование.

— Следователю-женщине я с самого начала рассказала всю историю нашей семейной жизни, о побоях, об угрозах, похищении дочери и домогательствах. Сначала мне показалось, что она на моей стороне, она обещала мне помочь. Пока шла проверка, было много экспертиз, опрашивались свидетели. Но я стала замечать, что показания мои и моих родственников искажаются и записываются в протокол не в мою пользу. А потом мы с Сергеем проходили экспертизу у нарколога и психиатра. У меня были совершенно чистые анализы, потому что я практически не пью и не употребляю ничего. Но Сергей привел своих знакомых в качестве свидетелей, которые наговорили на меня, что я злоупотребляю. И вот на этих основаниях мне ставят диагноз «наркозависимая алкоголичка». При этом в анализах у моего мужа совсем другая картина: острая интоксикация синтетическим психостимулятором, но его не признали наркоманом. Факт сексуального домогательства к дочери не подтвердился экспертами. Меня выставили еще и лгуньей! — возмущается Настя.

После этой доследственной проверки следователь направила материалы в органы опеки, и домой к Насте пришли инспекторы, чтобы изъять детей. Опеку над старшими мальчиками оформили родственники, а крошечный сынишка, которому еще не исполнилось и годика, попал в дом малютки.

Насте пришлось сдать массу новых анализов, чтобы доказать, что она не употребляет наркотики и не пьет. Младшего мальчика ей все-таки вернули, а вот местонахождение Мии до сих пор остается загадкой.

Разбираться в этой непростой семейной драме теперь предстоит суду. По сути отец претендует только на четырехлетнюю дочь. За нее сейчас и развернется новая борьба.

ДРУГАЯ СТОРОНА

На программе «Прямой эфир» Сергей вел себя крайне агрессивно, угрожал Насте, унижал ее, оскорблял, но при этом доказывал присутствующим, что он замечательный отец.

КП-Новосибирск не смогла дозвониться до Сергея Х., чтобы услышать его версию этой душераздирающей истории. Но нам удалось связаться с юристом мужчины. Правозащитницей оказалась давняя подруга семьи, которая к тому же еще и крестная Мии.

— Он очень вспыльчивый человек, лучше пока ему не звоните. Тут сложная ситуация. Поймите, что девушка там полный набор: эскортница, алкашка. А дочь жила с ним с рождения, она любит его, привязана к нему. Пока мать гуляла, пропадала где-то, с девочкой рядом всегда был отец. И он намерен за нее бороться, — прокомментировала юрист Юлия Лазарева.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием истории.

* Имя несовершеннолетнего ребенка изменено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.