«Омикрон» близко: опасный штамм коронавируса подбирается к Новосибирску

В больницах готовы развернуть 6,4 тысячи дополнительных мест. Фото: Олег УКЛАДОВ

Неслучайно ученые всего мира накануне Нового года предупреждали о новом варианте коронавируса — «омикроне»: он успел за довольно короткий срок попасть и в Россию. На сегодняшний день он зафиксирован уже в 50 регионах страны. В Новосибирске его пока официально не выявили, однако уже есть заразившиеся в соседнем Томске. Так что «заселение» штамма в сибирскую столицу — вопрос времени.

Что же делать новосибирцам? По данным научного центра «Вектор», подхватившие «омикрон» болеют легче, однако этот штамм гораздо заразнее. «Омикрон» вызывает першение в горле, жидкие выделения из носа и частое чихание — это отличает его от других разновидностей ковида. Но без лабораторных тестов это от обычного ОРВИ не отличить. А потому ученые говорят: готовиться к наступлению заразы нужно как и раньше.

— Ничего хорошего насчет «омикрона» не скажу. Во-первых, я считаю, что он уже в Новосибирске, только не выявлен, а во-вторых, совершенно не ясно, что здесь можно особого предпринимать. Готовиться нужно как и раньше: носить маски, соблюдать дистанцию, то есть применять всем известные меры. Если говорить об обычном коронавирусе, то, хотя вакцинация и не защищает от заражения на 100%, она в 8 — 10 раз снижает шансы умереть. Но насчет «омикрона» пока мало информации. Известно, что сочетание «вакцинация плюс переболевание» дает сильный иммунитет. Но были публикации и о том, что переболевшие в ЮАР заражались «омикроном» в 3,7 раза чаще, чем неболевшие, — рассказал КП-Новосибирск ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины СО РАН Александр Чепурнов.

Еще один новосибирский вирусолог Сергей Нетесов выступил против использования штамма «омикрон» в качестве «живой вакцины» от ковида. Есть мнения, что можно не прививаться, а «омикрон» поможет легко перенести болезнь и тем самым научит организм распознавать коронавирус. Однако, по словам ученого, сначала все-таки нужно вакцинироваться, а не экспериментировать, ведь ценой эксперимента может стать жизнь.

— Эйнштейн когда-то сказал, что есть две бесконечные вещи в этом мире: Вселенная и человеческая глупость. Но потом подумал и добавил, что насчет Вселенной не очень уверен. Надо все-таки разумнее себя вести, — считает Сергей Нетесов.

ХРОНИКА КОВИДА

В каких городах Сибири уже выявили «омикрон»

14 января — в Омске выявили штамм у шести человек. Первый случай заражения зафиксировали у омича, приехавшего из Казахстана, второй — у прибывшего из Юрги.

15 января — «омикрон» выявлен у двух жителей Республики Тыва.

16 января — три человека заразились «омикроном» в Хакасии. За пределы региона они не выезжали.

17 января — «омикрон» нашли у пятерых жителей Красноярского края. Все они прилетели из-за границы.

19 января — два случая выявлены в Томске. Один из томичей привез новый штамм из Москвы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Новосибирской области готовят больше коек

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в эфире канала «Россия-24» заявил, что «омикрон» уже может распространяться по региону.

— По клинической картине мы полагаем, что циркуляция «омикрона» есть. Много случаев с элементарными признаками ОРВИ при наличии положительного теста на ковид: насморк, заложенность носа, легкая боль в горле, — отметил губернатор.

Сейчас в области для зараженных коронавирусом предусмотрено 4135 коек, из них больше 40% свободны. Если болеющих станет больше, для них готовы развернуть еще 6475 коек на базе 56 медицинских организаций. А за счет привлечения частных и федеральных клиник их число могут увеличить до 7 тысяч.

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