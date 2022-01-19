«Я был пустым местом, отомщу вам всем»: лингвист рассказал, что стоит за текстами сообщений о минировании

Письма о минировании приходили и от имени Славы Марлоу. Фото: «АСТ-54»/ www.instagram.com/slavamarlow

Сообщения о минировании за последнюю неделю буквально захлестнули крупные города: в Новосибирске пришлось эвакуировать людей из здания областного ГУФСИН, общежития НГУ, второго корпуса НГТУ, в Самаре полиция проверяла ресторан. Но основной удар пришелся по школам, особенно «досталось» Екатеринбургу, Красноярску и Новосибирску. Чтобы понять, чего добиваются авторы таких сообщений, мы попросили проанализировать письма лже-минеров Галину Мандрикову, доктора филологических наук, профессора, зав. кафедрой филологии НГТУ.

«ПУНКТУАЦИЯ ХРОМАЕТ ИЗ-ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ»

- Школа заминирована на протяжении всей жизни я копил внутри себя ненависть я ненавижу вас ничтожества я буду резать ваших детей как чикатило школа будет взорвана я приду в школу после взрыва я буду резать ваших детей я буду вышибать детишкам мозги мой хатсан никогда не ошибается, - такое сообщение пришло на электронную почту школы города Каменск-Уральский Свердловской области.

Автор послания явно не дружит с пунктуацией: заметили, что нет ни одного знака препинания? Для лингвиста - это маячок, который может многое сказать о человеке.

- Даже на взгляд обычного человека, то есть не лингвиста-русиста, тексты подобных сообщений в подавляющем большинстве «малограмотны». Они написаны людьми, которые не имитируют малообразованного человека, не «косят» под неграмотного, а таковыми и являются. И если с орфографией всё не так печально, то с пунктуацией люди явно не в ладу. О чем это может говорить? Отсутствие в нужных местах нужных знаков препинания свидетельствует о слабых логико-когнитивных связях. Такое бывает с подростками или с людьми, «зацикленными» на своих психологических проблемах, - рассказала КП-Новосибирск Галина Мандрикова.

Галина Мандрикова, доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой филологии НГТУ. Фото: Андрей КОПАЛОВ

«Я БЫЛ ПУСТЫМ МЕСТОМ»

А вот это сообщение поставило на уши новосибирскую полицию:

- Школа заминирована. Вы всегда не замечали меня. Я был пустым местом. Я отомщу вам всем, кто причинил мне боль и заставил страдать. Я заберу самое важное, что у вас есть, — жизни ваших детей, - такое письмо пришло в две новосибирские школы.

«Обиженный ученик» также написал и в школу №25 в поселке Кудряшовский Новосибирского района:

- Школа заминирована, вы все меня не замечали, я был пустым местом, всем на меня плевать. Я заставлю страдать вас и ваших детей.

Тут работает одна и та же схема: сыграть на самом дорогом для взрослого человека – детях.

- Развлекаясь, авторы «подмётных» писем используют те мотивы «отмщения» миру в лице общества, государства и отдельных людей, которые стали своего рода «модой» среди киношных маньяков. Для этих людей важно возвыситься любой ценой. И мое мнение – это опять же подростки: они так спокойно говорят о смерти, потому что для них это – что-то нереальное, они не понимают по-настоящему, что значит умереть, - говорит Галина Мандрикова.

«ПРИЯТНОЙ ИГРЫ!»

А вот это сообщение могло бы быть завязкой к фильму:

- Меня зовут Алексец, но вы можете называть меня королем. Я пробрался в одну из трех школ: 154, 161, 65 и установил там 15 пакетов сву =) Взрывные устройства установлены везде: Вентиляции, цветки, в шкафах в некоторых классах. Я хочу сыграть с вами в игру. у вас 1 попытка Правила просты. Взрыв прогремит примерно в 11.00. часом раньше часом позже, но прогремит Какая же у меня цель? показать насколько несовершенна охрана. Любой охранник ценой в его месячную зарплату, а именно 25 тысяч рублей легко согласится пропустить тебя в школу даже не задумываясь, приятной игры, и помните, я всегда за вами наблюдаю» - так «шутник» написал учителям трех школ в Екатеринбурге.

Такое желание «поиграть» - тоже явный показатель для лингвистов.

- Обращают на себя внимание многочисленные заимствования из детективных сериалов, комиксов, компьютерных игр: «Я хочу сыграть с вами в игру», «Приятной игры, помните, я всегда за вами наблюдаю!». В целом, складывается впечатление, что цель авторов – развлечься, сыграв на такой важной теме, как безопасность людей, особенно детей, - считает Галина Мандрикова.

«ПРИНИЗИТЬ КУМИРА»

В Новосибирске не так давно в «минеры» записали рэпера Славу Марлоу.

- Я Артем Готлиб, хочу оповестить Вас о взрывном устройстве в трех ТРЦ «Галерея-Новосибирск», расположенный в Центральном районе г.Новосибирска по ул.Гоголя д.13, «Мега-Новосибирск », расположенный в Кировском районе г.Новосибирска по ул.Ватутина д.107 и « Аура », расположенный в Центральном районе г.Новосибирска по ул.Военная д.5. Я заминировал эти три ТРЦ, взрывное устройство находится в одном из мусорных контейнеров, сработает через 40 минут, после три ТРЦ вместе с людьми отправятся в воздух, - после этого сообщения, направленного в ГУ МЧС по Новосибирской области к маме Славы Марлоу (его настоящее имя - Артем Готлиб), которая живёт в Новосибирске, реально нагрянула полиция.

Шутники писали от имени Славы Марлоу. Фото: www.instagram.com/slavamarlow/

Разумеется, певец никакого отношения к этой истории не имел: его именем воспользовались «шутники».

- Тут задача авторов сообщения – быть услышанными любой ценой. Вову Пупкина, может, и не услышат, а вот на Славу Марлоу обратят внимание, глаз зацепится. А для достоверности есть попытка использования выражений из официально-деловой коммуникации – «Хочу оповестить». Попутно же он дискредитирует человека, который стал кумиром молодежи, опять же с целью возвысить себя, - рассказала КП-Новосибирск Галина Мандрикова. - Можно сказать, что налицо явное стремление к самопрезентации и дискредитации других, желание возвыситься любой ценой, даже такой, при этом оставаясь безнаказанным, троллинг властей, издевательство, насмешка, оскорбление.

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