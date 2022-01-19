Косуля-подкидыш стала мамой в частном зоопарке Новосибирска: у малыша уже прорезаются рожки

Малыш родился летом. Фото: скриншот из видео

Сибирская косуля была обречена на верную смерть. Ее хотели скормить собаке, но подкинули в зоопарк. В итоге судьба ее сложилась удачно, ей даже удалось стать мамой. Подробности — в материале КП-Новосибирск.

История косули Леси началась в 2019 году. Директору частного зоопарка Наталье Дерновой позвонил неизвестный мужчины и сказал, что нашел на трассе сбитую косулю, а рядом с ней — детеныша.

— Я сразу сказала, что мы не можем его принять. Учет популяции ведет министерство природы, и нам никто не разрешил бы держать у себя это животное. Потом позвонили второй раз и сказали, что если мы не заберем детеныша, то его скормят собаке. Я ничего не могла поделать: нельзя — значит нельзя, — рассказала КП-Новосибирск Наталья Дернова.

Косуля росла очень быстро. Фото: instagram.com/obitaemyi_ostrov

Через пару дней сотрудники зоопарка увидели за оградой порванную коробку. В ней лежал мешок, а из него слышался лающий звук. Когда развязали мешок, увидели крохотную косулю, которой было несколько недель от роду.

— У нас не было выбора, и мы оставили ее себе. Она была в ужасном состоянии: обезвожена, проблемы с кишечником. Я сразу же позвонила ветеринару и в полицию, чтобы они приехали и засвидетельствовали факт: детеныша нам подбросили, — говорит женщина. — Потом подала в министерство документы, чтобы нам дали разрешение на содержание косули.

Лесе построили отдельный вольер. Фото: instagram.com/obitaemyi_ostrov

Подкидышу дали имя Леся. Ее выкармливали из бутылочки козьим молоком, ягодами и листьями березы. Маленькая пятнистая малышка с черными глазами-бусинками стала любимицей посетителей зоопарка. Да и сама Леся с удовольствием тянется к людям.

В прошлом году для молодой косули нашли жениха — привезли самца из другого частного зоопарка.

— Сейчас Лесе три года, она стала мамой. Малыш растет, у него прорезаются рожки. Первое время он не отходил от мамы, а сейчас стал совсем самостоятельным, — добавляет Наталья.

Малыш не отходит от матери. Фото: скриншот из видео

А Леся своим поведением ежедневно показывает приемным «мамам», как благодарна за то, что они спасли ей жизнь и поставили на четыре копытца.

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