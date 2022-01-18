Новосибирец заразил ВИЧ невесту и двух любовниц

Девушка и подумать не могла, что жених ее заразит. Фото: личный архив.

Жизнь Насти* из Новосибирска разделилась на до и после, когда она узнала о своем диагнозе - ВИЧ. Заразил ее жених, который сделал предложение, но все мечты о белом платье рухнули. И дело не только в диагнозе. Свою историю Настя согласилась рассказать КП-Новосибирск.

«ГОВОРИЛ, ЧТО С ПРЕЗЕРВАТИВОМ НЕ МОЖЕТ»

- С Денисом* мы познакомились в 2013 году. Раньше было такое приложение для знакомств - «Друг рядом», там стали переписываться, потом он пригласил меня на свидание, - поделилась с КП-Новосибирск Настя. - До сих пор понять не могу, почему в него влюбилась. Но уж точно не из-за денег. Часто говорят, что, мол, повелась на богатого - теперь получай, но это не про меня. Я тогда работала в банке, машина у меня была куда лучше, чем его легковушка.

Вскоре Настя и Денис стали жить вместе, думали о свадьбе.

- Мы не предохранялись. Денис сказал, что готов предоставить все справки, что он здоров. Я ему поверила, - признается девушка. - Он мне предложение сделал, мы были семьей.

А летом 2014 года девушка оказалась в больнице: там она и узнала случайно свой диагноз.

- Мне делали гинекологическую операцию, взяли анализ крови. И потом врач сказал, что у меня ВИЧ, - вспоминает сибирячка. - Я была в шоке, сначала во всем винила себя. До Дениса я встречалась с другим парнем два года - думала, что могла заразиться от него. Позвонила сразу ему, все рассказала. Он сделал анализ: ВИЧ у него нет. Так я поняла, что меня заразил Денис, ни с кем другим после бывшего парня у меня секса не было.

Когда Настя выпалила все это жениху, реакция Дениса только подтвердила ее выводы.

- Он был абсолютно спокоен: диагноз его не удивил. Анализы сразу сдавать отказался, но потом я все-таки уговорила его пойти к врачам, - продолжает девушка. - Анализы показали, что Денис болен ВИЧ. Но я его простила. Знаете, он говорил: «Кому мы теперь такие нужны - с таким диагнозом? Нам суждено быть вместе». И я ему верила.

«ВРАЛ, ЧТО НЕ БОЛЕН»

Верила Настя ровно до того момента, пока не поймала жениха на измене.

- Глупо так получилось: я у него в машине нашла телефон, который раньше не видела. Сначала Денису ничего не сказала, а потом прочитала там сообщения. А когда поняла, что там интимная переписка с двумя девушками, причем они явно давно встречались, то сразу показала ее Денису и спросила, что это, - описывает дальнейшие события сибирячка. - Он стал отнекиваться, мол, телефон не его, а друга. Но там в сообщениях было его имя, так что врать было бесполезно. Я его сразу бросила.

Однако обманутая Настя решила не оставлять других девушек в неведении: она сама нашла их телефоны через общих знакомых и позвонила им.

- С одной девушкой Денис так же, как и со мной, познакомился по переписке. С другой - на работе: он заказывал у нее двери для своей фирмы. Обеим, как и мне, говорил, что все у него в порядке со здоровьем. И они тоже заразились от него ВИЧ, - добавляет сибирячка.

Настя и одна из любовниц Дениса подали заявление в полицию. Но парня никак не наказали.

- По документам мне официально диагноз поставили раньше него - он прошел полное обследование как контактный, когда я его уговорила. Но он мог знать диагноз, сдав анализ анонимно. Я уверена в этом, но юридически этого никак не докажешь, - объясняет Настя.

Та девушка, которая подавала заявление вместе с Настей, после отказа в возбуждении уголовного дела уехала за границу. Там она вышла замуж и о случившемся в Новосибирске старается забыть.

- Со второй любовницей, с которой они познакомились на работе, Денис стал жить вместе. У них родился ребенок, - говорит Настя.

С корреспондентами КП-Новосибирск сам Денис общаться не стал и на эти обвинения никак не ответил.

А что до Насти, то она родила здорового ребенка от другого парня, который знал о ее диагнозе. Но отношения с ним не сложились - они расстались.

*Имена героев публикации изменены.

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