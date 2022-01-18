Гимнаст, ставший инвалидом из-за сломанного турника, пытается добиться жилья в Новосибирской области

В школе Витя был спортивным парнем, после смерти отца он остался сиротой. Фото: Предоставлено героем публикации

Виктор Федоров из Татарска оказался в инвалидном кресле после падения с турника. Уже несколько лет у него не работают ноги и кисти рук. Сам мужчина сирота, после детдома ему дали жилье на втором этаже ветхой шестиэтажки. Виктор сделал ремонт и хотел приватизировать квартиру, но дом признали аварийным, поэтому жильцу отказали. Тогда инвалид-колясочник пошел в суд и даже выиграл его, но местные соцслужбы пригрозили выселить Виктора с женой и ребенком на улицу. Мужчина не сдался и записал видеообращение к генпрокурору. Есть ли надежда получить жилье?

ЗАНИМАЛСЯ НА ТУРНИКЕ И УПАЛ

Сейчас Виктору Федорову 25 лет. До седьмого класса все в его жизни было хорошо: парень жил с родителями, учился в школе № 10 города Татарска, занимался спортом и мечтал быть гимнастом. В 2010 году трагедия перечеркнула жизнь семьи: отец умер, а мать запила, и ее лишили родительских прав. Последние школьные годы Витя провел в детдоме, где продолжал заниматься спортом. Однажды вертелся на турнике. Перекладина не выдержала, Виктор упал — сломал спину и шею. У 15-летнего парня отказали ноги и кисти рук, а через 3 года его выпустили во взрослую жизнь с инвалидностью 1-й группы — в коляске.

— Меня поселили в интернате, но я не хотел там оставаться. Попросил положенное жилье в администрации — мне дали муниципальную квартиру в шестиэтажке по адресу: улица Пушкина, 1а. На втором этаже, хотя я инвалид-колясочник. Обещали, что через 5 лет я смогу ее приватизировать и разменять жилье с соседом снизу, — рассказал КП-Новосибирск Виктор Федоров.

Сирота женился, стал жить с супругой и ее шестилетним сыном. С таким тяжелым диагнозом Виктор не смог найти работу — ему даже на улицу выйти тяжело, так что пришлось жить на пособие. Тем не менее Виктор самостоятельно сделал ремонт в квартире, починил балкон. Но когда через 5 лет подал документы на приватизацию жилья — получил отказ.

— Наш дом 1950-х годов постройки, он изначально был построен с нарушениями. А год назад он был признан аварийным, и получить жилье в нем я уже не смог бы. Оказался в подвешенном состоянии: по закону селить сирот и инвалидов в аварийном доме нельзя. В прошлом году подал в суд на администрацию Татарского района, — говорит Виктор Федоров.

Мужчина 5 лет ждал, чтобы приватизировать социальное жилье, но получил отказ. Фото: Предоставлено героем публикации

НИ ТУДА И НИ СЮДА

Суд удовлетворил иск сироты с инвалидностью, обязав администрацию предоставить жилье. Но чиновники вновь развели руками, мол, свободного жилья нет, а в аварийном жить нельзя. Так Виктор оказался на грани выселения, ведь договор соцнайма заканчивается в 2022 году. Ситуация безвыходная: Виктору не хочется оказаться с семьей и ребенком на улице, и он записал видеообращение к Генпрокурору РФ, а потом разместил его в социальных сетях.

— Мне, как сироте, в 2015 году предоставили квартиру по договору соцнайма. Я обратился в администрацию за приватизацией, но получил отказ. Районная администрация, опека обжаловали этот вопрос. Может быть, они хотят оставить меня без жилья. Я требую положенную по закону квартиру и компенсацию убытков. Я потратил на ремонт своей квартиры в аварийном доме 33 тысячи рублей. Чтобы выиграть суд, я заплатил юристу 36 тысяч. А в ответ вижу только бездействие администрации, — объясняет Виктор Федоров.

За сироту вступился общественник и помощник депутата Липецкой области Дмитрий Красичков. Видео собрало более 50 тысяч просмотров в соцсетях, им заинтересовалась прокуратура Татарского района.

Дом был признан аварийным, из-за этого администрация отказала Виктору. Но суд встал на его сторону. Фото: предоставлено героем публикации

Официально

«ДОМ НЕ НУЖНО РАССЕЛЯТЬ»

Виктор Федоров обращался во все инстанции, включая минтруда и соцразвития Новосибирской области, а также уполномоченного по правам человека в регионе, его запросы отправляли в администрацию Татарского района. Однако в ответах ему не гарантировали положенное по закону жилье. В последнем ответе администрация ссылается на то, что дом № 1а по улице Пушкина не нужно сносить.

— 11 декабря 2019 года администрация признала дом аварийным и подлежащим реконструкции. Однако Татарский межрайонный прокурор не согласился с данным решением и обратился в суд с целью признания дома аварийным и подлежащим сносу. Администрация Татарского района направила в администрацию города Татарска предложение о принятии квартиры в муниципальную собственность, на что получила отказ, — сообщили в официальном ответе администрации Татарского района.

В администрации добавили, что в ноябре 2020 года в местах появления трещин была проведена установка строительных маяков, до настоящего времени увеличение трещин отсутствует. Также в администрации объяснили, что предоставляют жилье детям-сиротам однократно, поэтому подали апелляцию на решение суда.

Получается, если дом все-таки снесут, то его жителей расселят. Новые квартиры получат только собственники, а Виктор с семьей к таковым не относится… Второй раз жильем его никто не обеспечит, ведь уже давали. Такова логика чиновников.

ПРОКУРАТУРА ПРОВОДИТ ПРОВЕРКУ

В Татарской межрайонной прокуратуре подтвердили: шестиэтажный дом был признан аварийным после решения суда в 2020 году, но в программу расселения так и не вошел. В ответ на обращение Виктора ведомство организовало проверку.

— Мы проводим проверку по факту обращения Виктора Федорова в защиту своих прав, держим ситуацию на контроле и консультируем мужчину по правовым вопросам. Мы выезжали к дому № 1а по улице Пушкина для оценки жилищных условий. Мужчина недоволен действиями администрации по неисполнению решения суда, мы помогли ему подготовить возражения на апелляционную жалобу со стороны администрации района. Ситуация находится у нас на контроле, — прокомментировал КП-Новосибирск Татарский межрайонный прокурор Илья Черкас.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Юристы уверены: по закону администрация обязана предоставить жилье сироте, так как он проживает в аварийном жилье.

— Инвалидам жилье предоставляется в соответствии с нормами статьи 57 Жилищного кодекса РФ в порядке очередности исходя из времени принятия их на учет. Вне очереди могут получить жилье только категории лиц, указанные в части 2 статьи 57. В частности, это граждане РФ, жилые помещения которых в установленном порядке признаны непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат, — уверена новосибирский юрист Марина Пьянкова.

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