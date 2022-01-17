«Издевался надо мной, звереныш!»: школьная уборщица пожаловалась в полицию на девятиклассника, который спрятал ее швабру

Пожилая женщина возмущена поведением подростка. Фото: соцсети.

В Новосибирской области школьная уборщица написала заявление в полицию на ученика. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.

65-летняя Ольга Краснова* вечером 14 января вышла на замену уборщицы в одной из школ Новосибирского района.

- Я уже год официально на пенсии, но иногда новая уборщица, которая пришла после меня, просит подменить ее, я не отказываю, - рассказала КП-Новосибирск Ольга Краснова.

На часах было около 7 часов вечера, заканчивалась вторая смена, и уборщица домывала школьный коридор.

- Я буквально на минуту отошла, возвращаюсь, а швабры нет, - описала ситуацию КП-Новосибирск Ольга Петровна. - И рядом стоит этот Костя* из девятого класса, ухмыляется. Как дикарь какой-то себя ведет. Видимо, повыпендриваться захотел перед четвероклассниками, которые были с ним. Я его спрашиваю: «Где швабра?» - а он молчит.

В итоге уборщица нашла швабру за дверью, закончила уборку и стала выносить мусор. Но, как уверяет пожилая женщина, школьник не успокоился.

- Я понесла мешок с мусором, а он пнул по нему. В общем, издевался надо мной, а потом отскочил, как звереныш какой-то, - возмущается Ольга Петровна.

Она говорит, что за годы работы в школе не встречала такого унизительного отношения к себе. Поэтому в сердцах написала заявление в полицию, сейчас по этому факту проводится проверка.

- На самом деле у этого мальчика ситуация непростая. Он живет в квартире со старшим и младшим братьями, мама то находится с ними, то нет. Ему помощь нужна! Пусть вмешаются органы опеки, - рассуждает уборщица.

В самой школе корреспондентам КП-Новосибирск ответили коротко:

- Разберемся в ситуации.

* Имена героев публикации изменены.

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