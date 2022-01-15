За девочкой, которую нашли в коробке на новосибирской трассе, выстроилась очередь удочерителей

Девочка пока находится в больнице. Фото: Минздрав Новосибирской области.

История девочки, которую подростки нашли на трассе у села Сосновки, растрогала жителей Новосибирской области. Напомним, новорожденную малышку кто-то выбросил в коробке на обочину в Рождество, ее заметили подростки, которые случайно шли мимо, и услышали плач. Один из них – Ренат Литвинов – позвонил своему папе, родители парня увезли девочку в больницу.

Семья Рената сразу заявила, что хочет удочерить малышку. Но, как оказалось, они такие не одни: собралась уже целая очередь из новосибирев, готовых взять ребенка в свою семью. Одна из желающих – 46-летняя Наталья.

Родители Рената привезли малышку в больницу. Фото: личный архив.

- Мы с мужем – бездетные, но всегда мечтали о ребенке. Полгода назад мы усыновили мальчика, сейчас ему уже три года, и он стал настоящим счастьем для нас, - поделилась с КП-Новосибирск Наталья. – Когда прочитали в «Комсомолке» об истории девочки, у нас не были ни секунды сомнений – мы хотим забрать к себе эту малышку, стать для нее семьей. Для нас это – осознанный шаг, мы понимаем, насколько это ответственно – стать родителями маленького ребенка, мы к этому готовы. И подаем документы в опеку Ленинского района.

Однако всем, кто хочет удочерить девочку, пока придется подождать. Полиция продолжает искать ее биологических родителей.

- Проводится обход жителей близлежащих сел, выясняем, кто из местных жительниц должен был родить ребенка и где сейчас дети. Также отрабатываем вариант, что это могли быть и приезжие, - рассказал источник КП-Новосибирск.

Девочку могут отдать ее родственникам. Фото: Минздрав Новосибирской области.

Надежда Болтенко, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области, подчеркнула: малышку могут отдать ее родственникам. У них будет приоритет.

- Правоохранительными органами устанавливается информация о происхождении ребенка и ближайших родственниках. По результатам расследования обстоятельств, при которых ребенок оказался в опасной обстановке, в отношении родителей будет принято решение – лишат ли их прав на ребенка или нет. В случае устройства ребенка в замещающую семью в приоритетном порядке в качестве кандидатов будут рассматриваться его ближайшие родственники, - пояснила КП-Новосибирск Надежда Болтенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Растирала ручки, ножки»: врачи рассказали, как спасали ребенка, выкинутого на мороз в коробке под Новосибирском

Врачи рассказали о состоянии младенца, брошенного в коробке на трассе под Новосибирском (подробнее).

«Из коробки кто-то пищал»: подростки спасли младенца, выкинутого в мороз на трассе под Новосибирском

Находка на обочине дороги заставила ахнуть всю компанию - это была новорождённая девочка (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.