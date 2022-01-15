Дочь сибирячки, погибшей в ДТП с участием Собчак, не признали потерпевшей

Бывший муж Екатерины будет присутствовать на суде. Фото: соцсети.

27 января состоится первое судебное заседание по делу об аварии с участием Ксении Собчак, унесшей жизнь 35-летней Екатерины Тарасовой. Напомним, на автодороге «Адлер-Альпика Сервис» 40-летний водитель «Майбаха», в котором находилась ведущая, выехал на встречку, врезался в «Фольксваген». Тренер по йоге Екатерина, которая ехала в «Фольксвагене», погибла на месте ДТП, а водителя машины Собчак взяли под домашний арест.

С момента аварии прошло три месяца, но шофер «Майбаха» так и не извинился перед семьей Екатерины.

- Он не звонил, не писал нам, - рассказал КП-Новосибирск Антон Тарасов, бывший муж погибшей.

Екатерине было 35 лет. Фото: соцсети

Больше не пытается выйти на связь с семьей Екатерины и сама Ксения Собчак.

- После аварии мы виделись лишь однажды: я тогда заявил ей и адвокату о компенсации в 2 миллиона долларов. Видимо, она испугалась, - рассказал КП-Новосибирск Антон.

Накануне заседания стала известна еще одна деталь:

- Нашу с Катей семилетнюю дочь не признали потерпевшей по делу об аварии! Почему так произошло, станет ясно, когда адвокаты до конца ознакомятся с материалами дела, - рассказал КП-Новосибирск Антон. – Я, разумеется, так не считаю. Дочка живет со мной в Подмосковье, часто вспоминает свою маму, скучает, мы говорим о ней…

А еще Антон опроверг информацию, появившуюся в СМИ, что якобы на заседании не будет не только Собчак, но и никого со стороны погибшей Екатерины.

- Ерунда, все, кто нужно, будут. Если Собчак не приедет, то мы ни при чем, мы лично планируем добиться хоть какой-то справедливости, - говорит Антон.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

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Об этом КП-Новосибирск рассказал бывший муж сибирячки. Он сейчас вместе с родными занимается организацией ее похорон (подробнее).

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