101 год назад Новосибирск стал столицей Сибири: оправдывает ли он свой статус теперь?

За век Новосибирск стал третьим по населенности мегаполисом России. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

14 января для Новосибирска — особая дата: 101 год назад Сиббюро РКП(б) приняло решение о переносе сибирского административного центра из Омска в этот город, тогда еще носивший имя Новониколаевск. Город хоть и перспективный, но еще молодой, с несложившейся историей — именно это и повлияло на решение революционного комитета. Можно начать все с чистого листа.

— Причины переезда административного центра были не только транспортные, ведь и Омск был крупным железнодорожным узлом, но и политические. Омск воспринимался властями как столица «белой» Сибири, которую возглавлял Колчак. Необходимо было отдалить центр в тот город, который принял бы власть большевиков. Томск к таким тоже не относился, и выбор пал на Новониколаевск, — объяснил КП-Новосибирск краевед Константин Голодяев.

Новосибирск и сейчас многим известен как столица Сибири. Директор Первомайского филиала Музея города Новосибирска Диана Камелина считает, что такое звание Новосибирск получил совершенно заслуженно:

— Я патриот своего города и считаю, что все верно. Новосибирск и по населению больше, и по площади. Здесь немаловажную роль сыграло и развитие транспортной инфраструктуры, строительство моста через Обь для Транссибирской магистрали и вообще тот факт, что географически город находится почти в центре России. За это время здесь появились и научный центр, и Академгородок, и «Вектор».

Официально статус сибирской столицы, увы, нигде не прописан. Тут в самый раз вспомнить о растущем Красноярске, который, по отзывам переехавших туда, более развит. Даже бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев на Универсиаде-2019 назвал сибирской столицей именно Красноярск. Но, по словам экспертов, Западная и Восточная Сибирь — территории разные.

— Если можно спорить, является ли Новосибирск столицей всей Сибири, то Западной — однозначно является. Еще в 1913 году Новониколаевск вышел в лидеры этого региона по промышленному производству и грузообороту, обогнав Омск, Томск и Барнаул. До Первой мировой войны это был уже достаточно развитый мегаполис, куда стекалось все больше населения. Оправдывает ли Новосибирск сейчас свой статус столицы, сказать тоже сложно: критерии этого оправдания могут быть совершенно разными. Но то, что Новосибирск в течение 101 года считается центром Сибири, — очень хорошая мотивация, чтобы улучшать город дальше. А если мы где-то и отстаем, то нужно работать, чтобы вновь выйти в лидеры и по промышленности, и по социально-культурному обеспечению, и по благоустройству, — считает Константин Голодяев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.