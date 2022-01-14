Запись детей в первый класс в Новосибирске в 2022 году: дата начала, как подать заявление

Записаться в первый класс можно с 1 апреля этого года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Запись детей в первый класс в Новосибирске в 2022 года - тот еще квест. Ребятишек нужно не только подготовить к школе, но и точно знать, когда подать документы в образовательное учреждение, чтобы 1 сентября прийти на торжественную линейку. Обо всем самом важном для родителей будущих первоклашек — в нашем материале.

КОГДА ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАПИСЬ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Прием детей на запись детей в первый класс в Новосибирске — 2022 будет проходить в два этапа. Придется подождать до весны: первый этап начнется 1 апреля и закончится 30 июня 2022 года. Заявления примут от льготников: родителей, чьи дети живут на закрепленной за школой территории или имеют первоочередное и преимущественное право на зачисление. Первыми записать в первоклассники можно детей, у которых в выбранной школе работают родители или учатся братья и сестры.

Заявления от тех, кто живет дальше от школы, будут принимать с 6 июля 2022 года до тех пор, пока не останется свободных мест. Подать заявление нужно не позднее 5 сентября. Решение о зачислении школьника должны принять в течение трех рабочих дней после подачи документов.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПОНАДОБЯТСЯ

Для того чтобы записать ребенка в школу, нужен немалый пакет документов.

1. Заявление с просьбой о зачислении ребенка в первый класс с указанием ФИО, даты рождения и места жительства ребенка и ФИО родителей (законных представителей).

2. Паспорт или документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей).

3. Свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство.

4. Справка с места работы родителей (законных представителей) (требуется только при зачислении в первой очереди).

Если ребенок не является гражданином России, то надо добавить еще нотариально заверенную копию документа, на основании которого ребенок имеет право находиться на территории России.

Дополнительно можно принести медицинский полис и медицинскую карту ребенка. Это актуально, если у будущего первоклассника есть аллергия или хронические заболевания, о которых важно знать персоналу школы, особенно медикам.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Есть несколько способов подать документы в школу на запись в первый класс. Первый вариант — прийти в школу лично. Второй вариант — отправить документы заказным письмом с уведомлением о вручении. Также можно написать на электронную почту школы. Третий вариант — записаться на сайте Госуслуги. Для этого нужно найти вкладку «Запись в образовательное учреждение», далее — «Прием заявлений на обучение в общеобразовательную организацию» и заполнить данные о себе и ребенке. Здесь ко всему вышесказанному нужно знать СНИЛС ребенка. Результаты и решение о зачислении появятся через несколько дней в личном кабинете.

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