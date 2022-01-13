«Кто-то считает меня страшной и толстой»: мисс Россия попала на «Дом-2» и рассказала о жизни внутри

Эльмира выиграла конкурс в 2013 году. Фото: instagram.com/miss_elmira/ Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

9 лет назад новосибирская студентка Эльмира Абдразакова завоевала титул «Мисс Россия». Это было давно, и сейчас красавица решила напомнить о себе широкой публике. Девушка отправилась на скандальное телешоу «Дом-2».

Девушка забрала денежный приз и автомобиль. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несколько месяцев назад Эльмира решила, что надо наращивать популярность, и взялась снимать свое шоу на YouTube, а теперь отправилась на ТВ. Обязательное условие шоу — определиться с симпатией в самом начале. Мисс Россия с ходу заявила, что пришла к Алексею Адееву, который известен тем, что пытался крутить любовь с Аленой Водонаевой и побывал за решеткой — 4,5 года сидел за мошенничество. Комфортно ли постоянно находиться под прицелом камер и чем красавице приглянулся бывший преступник, Эльмира рассказала сама в интервью КП-Новосибирск.

ХОЧЕТ КИАНУ РИВЗА…

— Эльмира, «Дому-2» 16 лет. Вы, наверное, еще в школе смотрели его?

— Проект я смотрела, когда на нем еще были Алена Водонаева, Виктория Боня, Степан Меньщиков. Потом забросила и начала снова смотреть за месяц до того, как зайти на шоу. Нужно было понимать, в какую историю я вхожу, какие тут участники. Мне не важны рейтинги — мне важно понять, смогу ли я построить тут отношения.

— Как мама и бабушка отреагировали на ваше решение?

— Они сказали: «Эльмира, пиши завещание. Отдавай нам недвижимость, мы от тебя отказываемся!» Конечно, это была шутка. Когда увидели первые серии, поняли, что тут все не так страшно. Тут можно оставаться собой. Бабуля мне даже пижаму и халат купила, чтобы я тут их носила, — рассказала КП-Новосибирск Эльмира Абдразакова.

— В своем Инстаграме вы писали, что с мужчинами у вас не клеится. А что сейчас? Каков ваш идеал?

— Парня у меня уже давно нет. Если говорить об идеале, то внешне — Киану Ривз. Если говорим о внутренних качествах, то у него должен быть внутренний стержень, харизма и он должен быть ярким.

Последнее шоу, в котором Эльмира принимала участие - «Последний герой». Фото: instagram.com/miss_elmira

…НО ВЫБРАЛА АДЕЕВА

— Почему тогда выбрали Алексея?

— Алексей мне показался самым душевным, харизматичным и таким человеком, который может проникнуться всем сердцем и душой к чужим проблемам. Он умеет сострадать и сопереживать. Поэтому, когда я пришла, выразила симпатию ему. В дальнейшем у нас произошли некие разногласия, но, думаю, мы смогли их преодолеть.

— А без камер вы как-то общались друг с другом?

— Тут реалити-шоу, так что камеры никогда не выключаются. Даже когда спим, рядом на тумбочке стоят чудесные черные коробочки с микрофонами. Тут все в режиме онлайн.

— Думаю, вы читали о прошлом своего избранника. Он ранее был судим, да еще и за мошенничество. Не страшно?

— Да, это характеризует человека не с лучшей стороны. Для меня это еще больше интересно, потому что Леша пережил опыт, который редко встречается в нашем мире. В этот период человек может круто трансформироваться, изучать литературу, познавать классику.

— Вы думаете, что Алексей изменился?

— Да. Он вышел, преобразился и стал лучшей версией себя. Леша вырос и стал более саморазвитым. Ведь, выйдя из тюрьмы, он продолжил жить, радоваться, влюбляться и строил свой бизнес.

Сибирячка надеется найти свою любовь. Фото: instagram.com/miss_elmira

ТИТУЛ — СОЮЗНИК ИЛИ ВРАГ?

— Как вас встретили ребята на проекте?

— Очень дружелюбно. Ребята провели экскурсию по территории, накормили, напоили. Признаюсь честно, я опасалась сюда идти. Со стороны кажется, что здесь все воюют и дерутся.

— Титул «Мисс Россия» не мешает вам на проекте?

— Это привлекает внимание. Ведь на проект я заходила не просто как Эльмира Абдразакова, а как мисс Россия. Это определенный образ, который создается на проекте. Думаю, титул мне больше помогает. Хотя у каждого свое субъективное мнение. Кто-то считает меня страшной и толстой, кто-то — симпатичной. Каждый имеет на это право. Я спокойно к этому отношусь. Самое ценное, когда человек неравнодушен и говорит о тебе. Мне это лестно и приятно, ведь человек тратит на это свое время.

— Какого итога ждете от проекта и вашего пребывания на нем?

— Возможно, это прозвучит инфантильно, но я надеюсь построить отношения. Встретить того самого, потому что я верю в эту историю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мама и бабушка говорят, что пора обзавестись семьей»: мисс Россия — 2013 попала на «Дом-2»

Избранником Эльмиры Абдразаковой стал 44-летний Алексей Адеев, бывший парень Алены Водонаевой. Кстати, судимый за мошенничество (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.