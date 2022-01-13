Новосибирские пожарные исполнили мечту 5-летнего мальчика с аутизмом

Новосибирские пожарные осуществили мечту 5-летнего мальчика Сережи, страдающего аутизмом. Фото: ГУ МЧС по НСО

Новосибирские пожарные осуществили мечту 5-летнего мальчика Сережи, страдающего аутизмом. Он написал письмо для акции «Елка желаний» и его вытянул глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Оказалось, что больше всего Сережа мечтал побывать в кабине настоящей пожарной машины. По словам мамы мальчика, большими красными автомобилями ее сын начал интересоваться еще с двух лет. Даже на полках в магазине игрушек он выбирал всегда только их.

— Пока пожарные не скроются из вида, он не сдвинется с места. Тщательно наблюдает за направлением следования машины, — рассказывает мама Сережи. — И вот, в этом году мы написали письмо на «Елку желаний». Даже не думали, что таким случайным способом мечта сына осуществится. Это же настоящее новогоднее чудо!

Специально для мальчиков и их мамы пожарные провели экскурсию. Фото: ГУ МЧС по НСО

А устроить это чудо для Сережи по просьбе следователей с радостью вызвались сотрудники ГУ МЧС по Новосибирской области. Его вместе с мамой и 9-летним братом Егором возле дома ожидала пожарная машина. Надев боевую одежду и шлем-каску, мальчики прямо на ней отправились на выставку пожарно-спасательной службы Новосибирской области. Детям рассказали, как в нашем регионе развивалась пожарная служба, и подарили на память подарки.

— Когда нам от коллег из Следственного комитета поступило предложение воплотить мечту ребенка, мы с радостью согласились. На самом деле, желание у Сережи было очень простым — посидеть в кабине пожарной машины и прокатиться в ней с огнеборцами. Мы подошли к этому несколько глубже, организовав и экскурсию — нам есть что показать и о чем рассказать, — пояснил начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов.

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