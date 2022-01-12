В Новосибирске наградили самых красивых собак года

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В течение всего декабря длился напряженный финал уже полюбившегося фотоконкурса от «КП» - Новосибирск» «ПОЛАЙКАЙ-2021». Наши читатели активно голосовали на сайте, чтобы выбрать самых обаятельных и привлекательных собак Новосибирска. Первую рабочую неделю нового, 2022 года «Комсомолка» начала с приятного события - награждения победителей.
I МЕСТО. БИГЛЬ ЦЕЗАРЬ
Бигль Цезарь собрал тысячи лайков наших читателей.
Лидером по количеству лайков стал бигль Цезарь.
Поздравляем главного победителя и его хозяина Александра Куксова с законной победой! Несмотря на юный возраст, годовалый Цезарь выглядит очень обстоятельно и солидно. Его мудрые глаза и аристократичность покорили сердца наших читателей.
Цезарь получил от компании PROРАЦИОН 2 килограмма сухого корма и замечательные призы от ООО «ТД «Гудмэн»: шампунь «Доктор» очищающий (750 мл), мыло «Для лап и лапок» с розмарином и мыло «Для лап и лапок» с березовым дегтем.
II МЕСТО. НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА ИРМА
Скромница Ирма заняла II место.
Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО
Ирма оказалась невероятно деликатной, вежливой и скромной собакой. При награждении она вела себя как истинная дама, подарки приняла спокойно и с достоинством. По словам хозяина, Ирма очень приветливая, дружелюбная и компанейская собака. Поздравляем обаятельную Ирму и ее хозяина Олега Мансурова с победой в нашем конкурсе!
III МЕСТО. ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ОВЧАРКА РЭЙ
Энергичному Рэю сложно усидеть на месте даже минутку.
Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО
Рэю 1 год и 5 месяцев. Он очень любопытный и непоседливый. От всей души поздравляем юного джентльмена и его хозяйку Татьяну Дунаеву с победой!
Победители, занявшие II и III места, получили наборы средств для качественного и профессионального ухода за кожей и шерстью: шампунь «Доктор» очищающий (750 мл) и мыло «Для лап и лапок» с натуральными экстрактами.
СПЕЦНОМИНАЦИЯ. ПЕРСИДСКАЯ БОРЗАЯ БАДРИЯ
Изящная и утонченная Бадрия принимает подарки.
Наш спонсор ООО «ТД «Гудмэн» решил отдельно поддержать обворожительную персидскую борзую Бадрию.
Бадрия получает в подарок специальный приз - набор шампуней «Доктор» от ООО «ТД «Гудмэн» и набор мыла «Для лап и лапок». По словам хозяйки, Бадрия может целый день валяться на диване, но на улице она будет носиться как ураган. А вместо покупных вкусняшек питомица предпочитает таскать на даче помидоры с компостной кучи.