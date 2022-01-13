Под Новосибирском 8-летняя девочка разбила голову, катаясь на тюбинге в парке

Девочка каталась на горке вместе с друзьями. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Молодежный парк в райцентре Маслянино – место, где находятся главные развлечения для местных ребятишек. Одно из них – горка высотой примерно в 40 метров: чтобы дети могли кататься, расчистили небольшой склон в парке. Именно там и произошло ЧП: пострадала 8-летняя девочка из Кемеровской области.

- Мы в Маслянино приехали на отдых, - рассказал КП-Новосибирск Денис*, папа девочки. – Дочка Оля захотела покататься на горке вместе с друзьями, я разрешил, взял ей напрокат тюбинг.

Денис стал дожидаться Олю внизу, а она вместе с друзьями поднялась на горку. И когда девочка стала скатываться, случилась беда.

- Примерно на середине горки дочка упала с тюбинга, - описывает дальнейшие события сибиряк. – Она встала, но не успела отбежать в сторону. – В это время с горки катились уже другие дети и сбили дочку. Она упала, сильно ударилась головой.

Сибиряк, на глазах у которого все происходило, сразу побежал к дочке, а вот сотрудники парка так на горке и не появились.

- Я сам стоял посреди горки и махал руками, чтобы другие нас объезжали и не сбили Олю снова. Дочка со слезами на глазах встала, отошла в сторону, - рассказывает Денис. – И почему никто из сотрудников парка не прекратил катания на горке и не подошел к нам с дочкой, я не понимаю. Как и не понимаю того, почему наверху не стоял человек и не смотрел, соблюдается ли безопасная дистанция между детьми на горке, пуская всех по очереди.

Как только Денис с дочкой спустились с горки, он сразу повез ребенка в больницу.

- Врачи диагностировали у ребенка сотрясение и ушиб, - перечисляет сибиряк. – Дочка чувствовала себя плохо: у нее болела голова, все кружилось перед глазами.

Полиция проводит проверку после ЧП, а юристы советуют семье девочки добиваться наказания для собственника горки.

- Прежде всего надо выяснить, кому принадлежит горка, - говорит адвокат Михаил Спиридонов. – И помимо того, что проверку проводит полиция, написать заявление в Роспотребнадзор с требованием проверить, все ли необходимые меры безопасности были соблюдены на горке. Если эксперты выявят нарушения, то обращаться в суд и требовать возмещения морального и материального вреда (к примеру, стоимости лекарств для девочки или лечебных процедур).

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