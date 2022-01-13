Сибирячка судится с больницей из-за смерти полуторагодовалого сына, который терял сознание во время игры

Ребенка на скорой доставили в Новокузнецк. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Кузбасса Ирина Шелпакова уже 4 года пытается наказать врачей из-за неверно поставленного диагноза ее маленькому сыну. Она считает: ошибка врачей лишила ее малыша жизни. Степа родился с болезнью почек, каждый месяц ему проводили обследования. По словам Ирины, врачи заверяли, что все не так уж и страшно. Но после года маленький Степа начал терять сознание, у него сильно опухли ноги. Новые обследования не дали результатов — причина ухудшения не была найдена. Ребенок в итоге умер. Шелпаковы после этого переехали в Новосибирск и начали судиться с больницей Киселевска.

«ПОЧЕМУ НОЖКИ ТАКИЕ ОТЕКШИЕ?»

Ирина Шелпакова родила Степана 5 лет назад в городе Киселевске Кемеровской области. Мальчик родился с врожденным гидронефрозом правой почки. Врачи сказали, что это не страшно и может пройти к трехлетнему возрасту. Мама возила сына на обследования в больницу каждый месяц, малыш сдавал анализы, ему делали прививки. Казалось, все было в норме, но в возрасте года ребенок стал терять сознание.

— Когда сын играл и возбуждался, внезапно отключался на несколько секунд — терял сознание и тут же приходил в себя, будто бы ничего и не произошло. Мы пошли по врачам. Неврологи заверяли, что до 3 лет это должно пройти. Но в ноябре 2017 года у сына начали отекать ножки. Мы обращались к педиатру, те назначали лекарства. Как потом выяснилось, их можно было принимать лишь с 6 лет. Но сын продолжал терять сознание один-два раза в месяц, — рассказала КП-Новосибирск Ирина Шелпакова.

Врачи назначили дополнительные обследования, когда Степану исполнилось полтора года. Мальчика повезли из Киселевска в Кемеровскую областную больницу. Невролог назначила ЭКГ сердца в конце декабря, но процедуру не ничего серьезного не обнаружила. После новогодних праздников малышу стало намного хуже, он стал вялым и быстро уставал. В детской поликлинике Киселевска решили, что у Степы ОРВИ.

— Заведующий поликлиники посмотрел, спросил: «Почему ножки такие отекшие?» Врач сказал, что, наверное, у ребенка слоновость. Вроде как ничего страшного, сбой в работе лимфатической системы. Хотя мальчик с рождения и так был крупненьким. На приеме врачи обсуждали очень крупные ножки сына. Они не подумали о том, что это может быть связано с сердечными проблемами, — говорит Ирина Шелпакова.

ШАНС СПАСТИ СЫНА

Через неделю малыша направили на УЗИ. Исследование обнаружило жидкость в животе, и врачи выписали направление на срочную госпитализацию в Киселевскую детскую больницу. Состояние малыша ухудшалось, на реанимобиле его повезли в более крупный город — Новокузнецк, в реанимацию детской больницы № 4.

— Нас с женой отправили домой, а в 5 часов утра позвонили и сказали, что сын умер. Даже суток не прошло после УЗИ. В СК возбудили уголовное дело, провели вскрытие и сказали, что шансов спасти сына уже не оставалось. Но никто даже не поставил правильный диагноз. Только на вскрытии разобрались, что причина смерти — первичная легочная гипертензия, это последствие порока сердца, — объяснил КП-Новосибирск отец мальчика Вячеслав Шелпаков. — Главврач Киселевской больницы даже не стал извиняться. Только предложил подавать в суд.

Родители написали главе СК России Бастрыкину, заказали две независимые экспертизы по делу. Эксперты Новокузнецкого патологоанатомического отделения написали: «У ребенка имелось основное заболевание — первичная легочная гипертензия. Смерть наступила из-за заболевания, а не из-за действий или бездействия врачей, оказывающих ему помощь. Причиной смерти стала хроническая сердечная недостаточность». Однако эксперты из Санкт-Петербурга не согласились. Они посчитали, что врачи Киселевской поликлиники неправильно поставили диагноз и нарушили стандарты оказания медицинской помощи. Родители подали иск к больнице, который поддержала прокуратура Ленинского района.

— Специалисты Санкт-Петербургского бюро судебно-медицинской экспертизы почти 2 года исследовали документы и только в марте 2020 года прислали ответ. Но и в их отчете не было указано причинно-следственной связи между причиной смерти и действиями врачей. СК закрыл уголовное дело о смерти ребенка. У нас родился второй сын, мы переехали в Новосибирск из-за ухудшения экологии в угледобывающем Киселевске и врачей — я не стала бы лечить у них своего второго ребенка. В Новосибирске мы подали в суд иск о компенсации морального вреда, — добавила Ирина Шелпакова. — Для нас осталось загадкой, что спровоцировало смерть сына. Считаем, что в роддоме должны были выявить порок сердца, но никто не назначал ЭКГ! Получается, врачи просто поставили не тот диагноз…

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.