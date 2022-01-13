Рыжие завоеватели: 86 лет назад под Новосибирском появились первые белки-телеутки

Белки-телеутки не всегда были в лесах у Новосибирска, их родина — Алтай. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Кого можно встретить в лесу под Новосибирском? Дикие животные вроде волка или медведя, скорее, редкость, вызывающая у местных тревогу и интерес. А вот белочек очень много: они прыгают и по диким соснам, и по пихтам в парках. Кажется неочевидным, но нынешние рыжие красавицы в Новосибирске появились не так уж давно. Их завезли сюда с Алтая ровно 86 лет назад, и история белочек очень богата на события. Пережили зверьки немало, но в итоге сумели подружиться с людьми.

КАК БЕЛКИ АКАДЕМГОРОДОК ПОКОРЯЛИ

В хрестоматии по истории Новосибирской области сохранилась запись: «13 января 1936 года в леса под Новосибирском из лесов Рубцовского района переселили первую партию белок-телеуток». Кто именно перевез их и изучали ли зверьков ученые, доподлинно установить уже невозможно. Известно, что белок выпускали в приобских борах Новосибирского, Искитимского и Маслянинского районов. Там они и прижились.

В Академгородке пушистые зверьки людей не боятся, даже сами иногда приходят в гости. Фото: Виктория МИНАЕВА

Когда в 1958 году началось строительство первых институтов Академгородка, на этих подвижных зверьков тоже обратили внимание. В 1960-х годах зоологи специально завозили в Академгородок белок-телеуток, чтобы они приживались там и размножались. Белка для академовцев стала практически священным животным и не утратила этот статус до сих пор. Беличьих гнезд и кормушек в лесочках Академгородка и сейчас намного больше, чем институтов.

— В советское время было категорически запрещено убивать белок или ставить на них ловушки. Я уже не помню, какими законами это регулировалось, но наказывалось очень строго. Беличьих браконьеров выселяли из государственных квартир без права вернуться в Академгородок, — рассказал КП-Новосибирск Юрий Равкин, заведующий лабораторией зоомониторинга Института систематики и экологии животных СО РАН.

Работники лесной опытной станции, существующей в Сибири и сегодня, начали прикармливать белочек, подавая хороший пример и другим жителям. Вскоре хитрые зверьки смекнули, что к чему, и стали сами подбегать к людям, переселились поближе к их домам. И даже режим поменяли! Чего не сделаешь ради возможности поклянчить еду.

Ученые, изучавшие белок, заметили, что те тянутся к людям. Фото: Виктория МИНАЕВА

— Обычно белки днем спят, но телеутки быстро поменяли режим: начали активизироваться к обеденным перерывам, когда сотрудники институтов шли по тропинкам и наполняли кормушки орешками. Десятая часть белочек стали полуручными. Как ни странно, это помогло выжить их более диким сородичам: прирученные белки делали запасы еды, взятой у человека, а остальные их воровали. Бесплатный корм белки, как и другие грызуны, добывают и в мусорных баках возле магазинов. Это и помогло им прижиться на нашей территории, — объяснила КП-Новосибирск эколог Елена Дубынина.

К слову, белки с течением времени стали не только бесстрашными, но и очень наглыми. В Академгородке они почувствовали себя настоящими пиратами, хоть и были милыми с виду. Если хозяин уходил из дома, забыв закрыть форточку, к нему в квартиру могла зайти нежданная гостья и все перевернуть с ног на голову.

ПЕРЕХОДЫ И КАФЕШКИ

В Краснообске над проезжей частью протянут такой воздушный переход для белок. Фото: «Станция юных натуралистов»

За эти годы новосибирские белочки стали уже настолько ручными, что даже меньше бегают по деревьям, чем их предки. А на земле их поджидает уйма опасностей: не только люди, но и машины. Обеспокоенные этим местные жители решили зверькам помогать. На станции юных натуралистов провели исследования, которые вскоре вылились в проект интересных беличьих «кафешек».

— Сначала мы сделали 8 кормушек за счет спонсоров, а потом с ребятами выиграли грант министерства и за две недели сделали еще 26. Еще для проекта нужно было поставить знаки «Осторожно, белки!» на улице Центральной и сделать надземный переход там, где бегает много белочек, — поделилась педагог станции юных натуралистов в Краснообске Татьяна Попова.

Кстати, переход после установки, бывало, и перекручивался, поскольку сшит из ткани: белкам перебегать по нему дорогу было, мягко говоря, опасно. В октябре 2021 года пришлось звать на помощь администрацию Краснообска, чтобы укрепить конструкцию и спасти белок от гибели под колесами автомобилей.

ЧЕМ ПОКОРМИТЬ БЕЛКУ

Белка будет рада больше, если найдет в кормушке орехи в скорлупе, а не шишки и жареные семечки. Фото: Виктория МИНАЕВА

Если вы хотите присоединиться к благому делу и поделиться с рыжими пушистиками едой, то подходите к выбору еды осторожно. Не все орехи подходят белкам, да и то, что мы называем орехами, ими вовсе не является.

— Арахис относится к роду бобовых. Белок кормить ими в больших количествах нельзя. К орехам не относятся также миндаль, фисташка, макадамия, кешью. Нельзя давать белкам и жареные семечки или семена фруктов, свежий хлеб, некоторые овощи и фрукты, — объясняют специалисты со станции юных натуралистов.

Что же подавать белочкам в «кафе»? Подойдут фундук, грецкие, кедровые орехи (обязательно в скорлупе), нежареные семечки подсолнуха и тыквы, можно порезанные мелкими кусочками сухофрукты, подсушенный хлеб. Можно насыпать в кормушку и специальные корма для белок и хомяков, купленные в зоомагазине.

КАК ОТЛИЧИТЬ БЕЛКУ-ТЕЛЕУТКУ

Неспециалисту трудно будет понять, обычная западно-сибирская белка перед ним или привезенная с Алтая. В конце концов, они очень похожи: у обеих рыжие шубки летом и серые — зимой. Но в среднем телеутки крупнее, хвост у них попушистее, да и мех все-таки чуточку светлее, если хорошенько приглядеться.

И ДОМА НЕПРИХОТЛИВЫ

Белка Соня очень непоседлива. Фото: squirrel_sonya.

Самая известная телеутка Новосибирска — белка Соня. Ее приручила Елена Ермакова, которая почти 6 лет назад спасла крохотного бельчонка, упавшего с дерева. Соня подросла, окрепла и живет в квартире Академгородка. И за это время успела стать настоящей звездой Инстаграма: больше 51 тысячи человек каждый день наблюдают, как Соня прыгает по квартире, бегает в колесе, грызет шишки, лакомится грибами. По вкусу ей, как оказалось, также овощи и фрукты вроде помидоров или бананов и даже цветы! Это подтверждает слова специалистов о том, что прихотей у белок мало. А вот энергии хоть отбавляй. А когда выживать в дикой природе не надо, зверьки могут весь дом разнести.

— От Сони много мусора: белочки грызут все подряд, больно кусаются и царапаются. А еще метят весной всех и вся, к лотку не приучаются. Об этом надо помнить тем, кто захотел завести дома белку. Но радости от общения с Соней гораздо больше, чем забот, — описывает свою питомицу Елена Ермакова.

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