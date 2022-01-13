«Говорит, рабочий день кончился»: в Новосибирской области фельдшер отказалась прийти на вызов к пенсионеру с инфарктом — мужчина умер

Мужчина обозвал фельдшера ФАП. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирской области сельский фельдшер не пришла на вызов к пенсионеру с инфарктом. Она аргументировала это тем, что с 17.00 они не принимают вызовы, нужно звонить в скорую. В ответ на это мужчина обматерил медработника, а та нажаловалась на него участковому. Подробности истории — в материале КП-Новосибирск.

68-летнему Владимиру Владимировичу Сидоренко из деревни Жерновка Маслянинского района стало плохо за пару дней до Нового года. Мужчина жил в соседнем доме от сына и позвонил сначала ему, попросил прийти.

— У папы до этого было два инсульта, а в этот раз у него случился инфаркт. Отец жаловался на плохое самочувствие: были сильные головокружения. Я тут же позвонил нашему фельдшеру и попросил приехать. Она ответила, что у нее рабочий день до 17.00, поэтому она не приедет. Сказала, что нужно вызвать скорую помощь, — рассказал КП-Новосибирск Александр Сидоренко, сын Владимира Владимировича.

По словам мужчины, он настолько разозлился, что обматерил женщину. Выбора не было, и Александр вызвал скорую из Маслянино. Машина ехала до деревни 40 минут. Пациента забрали в больницу, а через пару дней он скончался.

— Я не виню в этом фельдшера, но жаловаться на нее буду. Она больше 20 лет работает здесь, и все местные жители недовольны тем, что она делает. Поеду в Маслянино и буду писать жалобу главному врачу. Считаю, что для врача это морально неприемлемое отношение к людям, — говорит сибиряк.

Корреспондент КП-Новосибирск дозвонилась до фельдшера из деревни. Она рассказала свою версию событий.

— Мне 70 лет, и я работаю фельдшером больше 30 лет. На моей памяти было всякое, но такое — в первый раз. Александр позвонил пьяный, это я по голосу поняла. Начал говорить, мол, его отец отравился мандаринкой. Потом еще признаки описал, и я поняла, что это инфаркт. Ну, я в таком случае ничего не могу сделать, здесь необходимы другие специалисты. Также есть приказ сверху, что с 17.00 до 8.00 ездить на вызовы мы не имеем права, — поделилась с КП-Новосибирск фельдшер местного ФАП, не пожелав назвать свое имя.

По словам медработницы, в ответ на отказ она услышала маты и угрозы.

— Он пообещал мне голову открутить и заявление в полицию написать. Я пожаловалась на него участковому, — добавляет фельдшер. — Я живу в 10 километрах от деревни, в которой жил мужчина. Поймите меня, есть приказ, и он распространяется на водителя нашей местной скорой тоже. Он бы не повез меня. Мой муж — инвалид, он тоже не смог бы сесть за руль.

ОФИЦИАЛЬНО

Рабочий день - до 17.00

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к главному врачу Маслянинской ЦРБ, чтобы она объяснила, почему фельдшер не может после 17.00 приезжать на вызовы.

— С фельдшером заключен трудовой договор, которым установлена продолжительность рабочего времени с учетом положений статьи 350 ТК РФ (из расчета 7 часов 42 минуты в день). Таким образом, окончание рабочего дня в 17.12. С работником не заключен договор на выполнение работы за пределами нормированной продолжительности рабочего времени. Если работник будет это делать, то нарушит трудовой договор, — объяснила КП-Новосибирск Алена Подорванова, главный врач Маслянинской ЦРБ Новосибирской области.

Чем действительно могла помочь фельдшер в такой серьезной ситуации? Может быть, медработница могла хотя бы рассказать родственникам, что делать до приезда скорой? Оказывается, даже это делать она не имеет права. Как помочь человеку при инфаркте до приезда врачей, должны были объяснить специалисты скорой помощи.

— Также за фельдшером вне рабочего дня не закреплена обязанность осуществлять консультации родственников, в том числе до приезда скорой помощи, — утверждает главврач больницы.

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