«Падал в суде на колени»: в Новосибирске начался процесс над пассажиром автобуса, ударившим пенсионера ножом

Мужчина был под действием синтетических наркотиков во время нападения. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске судят мужчину, ударившего 71-летнего пенсионера ножом в автобусе. Напомним, что ЧП произошло летом 2021 года в Дзержинском районе. Мужчина был под действием синтетических наркотиков, и ему показалось, что пенсионер хотел похитить его сумку. Пассажир достал нож и ударил пожилого человека в шею. Ранение оказалось не смертельным, пенсионер выжил.

Уже известно, что нападавший был трижды судим за разбой и сбыт наркотиков в крупном размере. 19 мая 2020 года он досрочно вышел из тюрьмы. Свою вину мужчина признает. На первом заседании он просил отпустить его домой к маме. Тогда же преступник встретился со своей жертвой. Наркоман пытался поговорить с пенсионером, просил прощения. Сегодня, на втором заседании, пожилой человек прокомментировал свою позицию насчет возможного примирения.

У пенсионера после нападения начались панические атаки. Фото: Игорь НИКОЛАЕВ.

- Он подходил ко мне сегодня снова, как в прошлый раз, но я его не слушаю. Не знаю, что он хочет. На первом заседании он падал на колени, просил прощения. Мне это зачем надо? Его выпустят, а я буду бояться ходить по улице. У меня шестеро детей, - рассказал пенсионер.

По словам мужчины, после нападения у него начались панические атаки. Он начал пить лекарства, практиковать медитацию. Однако это не сильно помогает.

- Сейчас, когда захожу в общественный транспорт, выбираю места, где было бы безопасно и чтобы все было видно. Прокручиваю в голове ту ситуацию. Если бы он напал на меня в открытую, то я смог бы обезопасить себя. Нож как-нибудь отвел бы, - объясняет сибиряк. - Еще я внимательно отслеживаю передвижения молодых людей в транспорте.

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Фото: Дмитрий КАБАНОВ.

Пенсионер уверен, что нападавший - потенциально опасный убийца.

- Его нельзя прощать! - уверен пожилой мужчина. - Он ведь такой кайф ощутил и будет стараться испытать его еще раз. Как выйдет на свободу, возьмет нож и обязательно нападет снова.

Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.

КП-Новосибирск следит за ходом судебного процесса.

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