В центре Новосибирска появился дом «Воздух»: есть теплый паркинг и лифт для машин

Выбрать квартиру, посмотреть планировки и получить консультацию специалиста можно на сайте: дом-воздух.рф. Фото: Наталья Баева

Дом «Воздух» расположился в центре Новосибирска, на пересечении улиц Некрасова и Каменской, рядом с ТЦ «Галерея», в 5 минутах ходьбы от станции метро «Сибирская». Просторный закрытый двор без машин с контролем доступа, теплый паркинг на 250 машин с возможностью спуска на лифте, 85 гостевых машино-мест по периметру дома, собственная инфраструктура, лучшие панорамы Новосибирска, а самое главное - просторные квартиры, наполненные светом и дарящие ощущение легкости.

Дом «Воздух» - вторая очередь строительства московской компании В2В-Development (первая очередь - комплекс домов «Огни Сибири», который был сдан в эксплуатацию в начале 2021 года). Егор Фофанов, генеральный директор ГК В2В-Development, рассказал «Комсомольской правде», что продажи квартир полностью переданы на аутсорсинг ООО «Метр», что позволяет застройщику сфокусироваться на финансировании и решении вопросов с участниками долевого строительства по первому проекту «Огни Сибири»:

- «Метр» очень хорошо подхватил проект «Воздух». Самым важным оказалось то, что наши взгляды на реализацию проекта и подходы к работе с покупателями полностью совпадают.

Для компании «Метр» подобный опыт сотрудничества с застройщиком не первый - в активе компании маркетинговые решения и продажи следующих объектов: квартал «Аквамарин», дом «Никитина, 128», дом с бассейном «Новые Снегири», экоквартал Akadem Klubb, дом у леса «Вознесенский», клубный дом «Наследие».

Представитель компании «Метр» Алексей Епанчинцев. Фото: Наталья Баева

- Как правило, застройщик и отдел продаж - это единое целое. Но в последнее время застройщики все чаще отказываются от собственных отделов продаж и передают эту задачу на аутсорсинг. Это дает возможность обеспечить проекту полный цикл услуг, от маркетинга до продаж, и масштабировать свою деятельность, занимаясь лишь тем, чем девелоперы умеют заниматься, - строительством, - отметил представитель компании «Метр» Алексей Епанчинцев.

Дом «Воздух» станет органичным продолжением комплекса домов «Огни Сибири».

Отдельно следует отметить, что каждая квартира сдается с предчистовой отделкой высочайшего класса и премиальным техническим оснащением: качественные стальные входные двери, увеличенные пластиковые окна немецкой фирмы Rehau, бельгийские радиаторы Henrad с итальянскими терморегуляторами Valtec и горизонтальной разводкой отопления. Кроме того, застройщик позаботился и о придомовой территории, на которой уже весной будет высажено более 300 видов растений, что позволит создать двор непрерывного цветения.