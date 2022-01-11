«Я папу боюсь»: в Новосибирской области школьник пожаловался учителям на отца и встретил Новый год в приюте

Мальчик сказал, что отец бьет его из-за учебы. Фото: предоставлено Галиной Васильевной

В Тогучинском районе Новосибирской области перед самым Новым годом третьеклассника Илью* забрали из семьи. В школе ребенок пожаловался на издевательства со стороны отца. Сказал, что папа бьет его из-за плохо сделанных уроков, и показал синяки на ягодицах и ногах. Учителя тут же сообщили об этом в полицию. Побои сняли, а мальчика забрали в центр реабилитации для несовершеннолетних. В итоге Новый год он встретил в этом приюте, а не дома.

«ПАПА БЬЕТ ИНОГДА»

Родители Ильи поженились 10 лет назад, невесте было 16 лет, а жениху — 19. Брачный союз просуществовал недолго. Молодые пожили вместе полгода и разошлись.

— Официально дочка развелась с Александром только в 2013 году. Хоть последние годы они и жили не вместе, зять вел себя некрасиво, даже агрессивно: караулил после работы, не давал встречаться с другими. Сам он, Сашка, из неблагополучной семьи: мать его пьющая всю жизнь была, никогда жизнью внука, нашего Илюши, не интересовалась. Еще знаю, что зять в своей семье пару раз поднимал руку на младшего брата, тот аж сбегал из дома, — рассказала КП-Новосибирск Галина Васильевна, бабушка Ильи. — 8 лет папа никак не интересовался сыном и не воспитывал его, а тут начал строить из себя!

…Год назад у восьмилетнего Ильи умерла мама.

— Дочке сначала ставили диагноз «хондроз», а потом обнаружили рак придатков и прооперировали, пошли метастазы. Она умерла в феврале прошлого года. Я хотела взять Илюшу под опеку, мы ведь и так жили вместе, но в свидетельстве о рождении в графе «Отец» записан бывший муж дочери. Он его и забрал к себе, — продолжает женщина.

У Александра новая семья: жена, еще двое детей. По словам бабушки Ильи, отец мальчика — настоящий тиран. Почти не выпускал ребенка из дома, за проступки жестоко наказывал.

— Он даже мне запрещал с внуком видеться. Илюша ко мне после школы заскакивал на пару минут или я его из школы встречала — вот и все наше с ним общение. Внук никогда не жаловался на отца, а когда мы съездили с ним в Анапу отдохнуть, Илья рассказал мне, что папа его бьет иногда, — говорит женщина.

Галина Васильевна обила все пороги органов опеки, но там только разводили руками. Нет доказательств — значит, нет и поводов для беспокойства.

«ВЫУЧИЛ НЕ ТОТ ПАРАГРАФ»

Тревогу забили учителя в школе. За несколько недель до Нового года Илья подошел к классному руководителю и сказал: «Не хочу домой, папу боюсь».

— Его начали расспрашивать, что произошло, и Илья рассказал, что папа его бьет за то, что он плохо делает уроки. Мол, не тот параграф рассказал и получил ремня. Он показал синяки на ягодицах и ногах, — описывает бабушка мальчика. — Его сразу же отвезли снимать побои, а педагог позвонила мне.

Женщина хочет взять внука под опеку. Фото: предоставлено Галиной Васильевной

Илью забрали в центр адаптации и реабилитации несовершеннолетних. К делу подключились сотрудники МВД и ПДН.

— Да, обращение в полицию поступало. Мальчик жаловался на побои со стороны отца, — подтвердил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Галина Васильевна надеется, что ей все-таки удастся забрать внука.

— Я ему звоню каждый день, а отец — нет. Внук домой хочет вернуться поскорее, то есть ко мне, а я — опеку над ним оформить. Только это будет возможно, если папу Ильи ограничат в родительских правах, — объясняет бабушка Ильи.

«ОДИН РАЗ ШЛЕПНУЛ, НО НЕ ИЗ-ЗА УРОКОВ»

Корреспондент КП-Новосибирск дозвонилась до отца Ильи. Александр рассказал свою версию произошедшего:

— Бабушка постоянно настраивает Илью против меня. Почему? Не знаю. Он как с ней съездил на море, так сам не свой вернулся. То посреди ночи проснется и сидит просто, то слезы на пустом месте...

На прямой вопрос: «Бьете ли ребенка?» — отец признался:

— Да, это было: один раз шлепнул. В тот день Илья вернулся домой вместе со сводными братьями. Когда они во дворе играли, поцарапали стоявшую во дворе машину. Мне ее на ремонт пригнали. Я это вечером увидел и спросил у сына, они это сделали или нет. Он соврал, сказал, что не они. У нас камеры стоят во дворе, я по ним и увидел, что они. За вранье и получил.

— А к учебе нет претензий?

— Нет. Мы вместе уроки делаем. Он твердый хорошист.

Ограничат ли после случившегося отца в родительских правах, теперь будет решать суд.

* Имя ребенка изменено.

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