«Нурлик по нам скучает»: собаку, живущую в православном храме Камбоджи, пытаются вывезти в Россию

Нурлику 5 лет. Фото: предоставлено Мариной Кожевниковой

Жительница Перми хочет забрать своего пятилетнего пса Нурлика из-за рубежа. Женщина подобрала его в одном из городков в Камбодже, но не смогла привезти в Россию из-за пандемии. Теперь женщина продумывает мини-путешествие собаки из теплой страны через Новосибирск. Единственная проблема — нет человека, готового взять с собой пса в самолет.

ЩЕНОК СО СЛОМАННОЙ ЛАПКОЙ

Семья 36-летней Марины Кожевниковой много лет жила за границей. Сначала россияне жили в Таиланде и были заняты в ресторанном бизнесе, а в 2017 году переехали в город Сиануквиль в Камбодже. Когда Марина вместе с мужем и сыном искала апартаменты, где поселиться, за ними увязался маленький пушистый комочек.

— Щенок повсюду бегал за нами. Он был милый, но грязный, а задняя лапка болталась, потому что была сломана. Нурлик будто сам нас выбрал. Мы отвезли его в ветклинику. Там его помыли, назначили лечение, и мы приняли решение забрать щенка себе, — рассказала КП-Новосибирск Марина Кожевникова, хозяйка Нурлика.

У малыша была сломана задняя лапка. Фото: предоставлено Мариной Кожевниковой

Щенок рос и радовал хозяев. Из худенького ушастого комочка Нурлик превратился в здорового лохматого пса. Вскоре пермячка вместе с семьей из-за работы переехала в Пномпень, столицу Камбоджи.

— Я посещала местный православный храм, знаю всех прихожан и батюшку. Там и подругу нашла, которая присматривала за собакой, когда мы с мужем уезжали. Нурлик ее очень любит, — говорит женщина.

«ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ — ЭТО ДОРОГО»

Нурлик был бы рад остаться со своими хозяевами в Камбодже, но пандемия разлучила пса с семьей.

— Из-за коронавируса с работой стало туго, поэтому мы решили вернуться в родной город. Думали сначала, что Нурлик полетит с нами, но осуществить задумку не удалось. Борта, которые обычно летали из Пномпеня, заменили на маленькие, где перевозка животных технически невозможна: там маленькие неотапливаемые багажные отсеки, — объясняет пермячка.

Марина долго искала варианты, куда отдать четвероногого друга на передержку. К подруге? Не вариант: у той дома несколько кошек и собака, ей тяжело все время присматривать еще и за чужим питомцем.

Собаку оставили в храме в столице Камбоджи. Фото: предоставлено Мариной Кожевниковой

— Решили отдать Нурлика в местный храм, чтобы батюшка за ним присматривал, пока мы не вернемся. Сейчас нам сообщили, что у него не получается больше следить за псом, и мы ищем варианты, как забрать малыша в Россию, — добавляет Марина.

Единственный вариант транспортировки — самолет. Есть люди, готовые довезти собаку до Бангкока прямо из Камбоджи вместе со всеми документами. Есть одно но: нет человека, который мог бы забрать его из столицы Таиланда прямым рейсом до России.

Пса можно перевезти прямым рейсом из Бангкока в Россию. Фото: предоставлено Мариной Кожевниковой

— Выбрали вариант через Бангкок, чтобы минимизировать стресс для Нурлика. Знаю, что оттуда летают прямые рейсы из Москвы и Новосибирска. Я готова прилететь в Новосибирск и забрать собаку. Главное, чтобы пес скорее оказался дома, — просит помощи женщина. — Если отправлять его грузоперевозками, то это очень дорого — 4000 долларов. Сама я не могу полететь, потому что нужно будет отсидеть карантин, к тому же у меня маленький сын на руках. Но собаку надо вывозить. Нурлик по нам скучает...

Уважаемые читатели, если среди ваших знакомых есть люди, которые летят из Бангкока в Россию и они готовы помочь Марине Кожевниковой, свяжитесь с нашей редакцией по телефону 8-923-145-11-03 (WhatsApp).

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