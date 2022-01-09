Снегурочка-убийца и птица, предсказавшая коронавирус: сибирякам показали японских демонов-екаев

© Five Yokai Monsters Picture Scroll. Yumoto Koichi Memorial JAPAN YOKAI MUSEUM (Miyoshi Mononoke Museum) ©Standing Statue of Yokai (x4 scale). Yumoto Koichi Memorial JAPAN YOKAI MUSEUM (Miyoshi Mononoke Museum) © In the Ruined Palace at Sōma. Yumoto Koichi Memorial JAPAN YOKAI MUSEUM (Miyoshi Mononoke Museum) (копия) © Minamoto no Yorimitsu in his Palace with Tsuchigumo and Yokai. Yumoto Koichi Memorial JAPAN YOKAI MUSEUM (Miyoshi Mononoke Museum) (копия) © Yokai Monster Picture Scroll. Yumoto Koichi Memorial JAPAN YOKAI MUSEUM (Miyoshi Mononoke Museum) (копия) ©Picture Scroll Of Different Yokai Monsters Yumoto Koichi Memorial JAPAN YOKAI MUSEUM (Miyoshi Mononoke Museum) (копия)

Екаи — это японские монстры, оборотни и призраки, по преданию, живущие бок о бок с человеком. Они чаще всего появлялись в сказках, которые развлекали и даже пугали японцев. Популярность екаи получили в период Эдо (1603 г. — 1868 г.). Японцы любили пугающие истории, и показывать представления о чем-то страшном стало частью японской культуры.

Узнать о екаях предлагают и новосибирцам: в центре «Сибирь-Хоккайдо» открылась выставка «Парад екаев. Мистические существа из Японии». О самых причудливых японских страшилках КП-Новосибирск рассказала Дарья Иващенко, куратор выставки.

Парад демонов. © The Night Parade of One Hundred Demons Picture Scroll. Yumoto Koichi Memorial JAPAN YOKAI MUSEUM (Miyoshi Mononoke Museum) (копия) © Yokai Monster Picture Scroll. Yumoto Koichi Memorial JAPAN YOKAI MUSEUM (Miyoshi Mononoke Museum) (копия)

ДЕМОН-ЛЕКАРЬ

— Как и бабайки и домовые в России, екаи стали предметами суеверий. Сложно поверить, но еще в середине XIX века о екаях писали не только в детских книжках, но и в газетах. Тогда никого бы не удивила статья про то, как в какой-то из префектур произошло столкновение екая и человека, — объясняет куратор выставки.

Однако сейчас японские демоны стали героями современных книг, манги, аниме и фильмов. Екаев любят не только дети, но и взрослые.

— Но они не являлись божествами, скорее, были городскими легендами, поэтому никаких поклонений и жертвоприношений, связанных с екаями, нет, — уточнила Дарья.

Самый знаменитый из екаев, представленных на выставке, это Амабиэ — в ней есть что-то от рыбы, птицы и человека. Ей даже посвящен целый отдел экспозиции.

— Свою популярность Амабиэ обрела в 2020 году благодаря пандемии коронавируса, — рассказывает методист. — По легенде, в 1844 году это существо вышло из моря к одному из японских чиновников и предсказало предстоящую эпидемию. Однако, оно также сказало, что если показать больным его изображение, они будут выздоравливать. Поэтому различные изображения Амабиэ стали крайне популярны как символ борьбы с эпидемией коронавируса. Открытки и сувениры с Амабиэ дарили знакомым и близким, желая скорейшего выздоровления и защиты от вирусов.

Птица-рыба Амабиэ. ©️Amabie Goods. Yumoto Koichi Memorial JAPAN YOKAI MUSEUM (Miyoshi Mononoke Museum)

Еще один демон — Нурикабэ: по поверью, она появляется ночью перед путниками как невидимая стена. Еще одна «знаменитость» выставки — мелькающий на нескольких свитках екай в виде предмета домашней утвари — зонтик Каса-обакэ.

— По поверьям японцев, некоторые вещи, пролежавшие долгое время забытыми, могут обрести душу и стать живыми. С ним относится этот одноглазый демон-зонтик, прыгающий на одной ноге. Каса-обакэ очень часто становится героем комиксов, сказок и легенд. Он скорее милый, чем пугающий, — добавила Дарья.

ЯПОНСКАЯ СНЕГУРОЧКА — УБИЙЦА

Но далеко не все екаи миролюбивы.

— Одними из самых страшных екаев кажутся рокурокуби — существа, которые днем выглядят как обычные люди, но по ночам могут значительно удлинять свои шеи и менять свои лица, — делится куратор. — Эти екаи по преданиям любили обманывать и разыгрывать людей.

— Можно ли сравнить екаев с персонажами русских народных сказок? Или, например, с существами из славянской мифологии?

— Если обращаться к славянский мифологии, то екаи скорее похожи на наших домовых или Бабу-Ягу, пугающих сказочных духов. Есть в Японии свой водяной, Каппа, который является одним из самых известных и любимых японцами екаев. Однако внешне он похож то ли на лягушку, то ли на черепаху, — рассказывает Дарья.

Милый демон-зефирка. ©️ Jinmen Story. Yumoto Koichi Memorial JAPAN YOKAI MUSEUM (Miyoshi Mononoke Museum) (реплика)

Японская версия Снегурочки, призрак Юки-онна, крайне жестока. Она так же связана со снегом и зимой, однако может безжалостно убить людей посреди метели. В этом она скорее похожа на славянскую полудницу, которую боялись в жаркий полдень работающие в поле крестьяне.

Подобно лешему, японский тэнгу запугивал и морочил голову японским путникам и лесорубам в горах.

Побывать на выставке новосибирцы смогут ещё несколько дней: экспозиция будет открыта в центре «Сибирь-Хоккайдо» до 15 января с 10:00 до 18:00 на улице Шевченко, 28/1.

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